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Жиго — лидер по числу выигранных единоборств в нынешнем сезоне РПЛ

вчера, 16:45

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго является лидером Российской Премьер-Лиги в первой части сезона по числу выигранных единоборств.

1. Самуэль Жиго («Спартак») — 76% (146/191)

2. Иван Ордец («Динамо») — 74% (185/249)

3. Сильвие Бегич («Крылья Советов») — 74% (153/208)

4. Родригао («Сочи») — 73% (185/255)

5. Максим Осипенко («Ростов») — 73% (155/213)

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:56
да оно и так видно что он красавчек.. лучший в рпл,он не равнодушен к игре...
YVG
YVG
вчера в 17:29
Потому скоро и сбежит.
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:17
На то он и защитник.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:05
Уедет, не уедет.......?)
Брулин
Брулин
вчера в 16:50
Держать Жиго всеми способами ,он любит клуб ,но из за семьи хочет уехать. Нужно что то придумать
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:48
Не по числу а по проценту
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