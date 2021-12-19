Жиго — лидер по числу выигранных единоборств в нынешнем сезоне РПЛ

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго является лидером Российской Премьер-Лиги в первой части сезона по числу выигранных единоборств.
1. Самуэль Жиго («Спартак») — 76% (146/191)
2. Иван Ордец («Динамо») — 74% (185/249)
3. Сильвие Бегич («Крылья Советов») — 74% (153/208)
4. Родригао («Сочи») — 73% (185/255)
5. Максим Осипенко («Ростов») — 73% (155/213)
Лучшие по единоборствам в первой части сезона #ТинкьоффРПЛ 💪 pic.twitter.com/iCeq32uuNe— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 19, 2021