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Влахович повторил достижение Роналду в Серии А

вчера, 16:34
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)2 : 2Логотип футбольный клуб СассуолоСассуолоМатч завершен

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович отметился забитым голом в матче 18-го тура Серии А против «Сассуоло».

Таким образом, серб забил уже 33 гола за календарный год в рамках чемпионата Италии. За последние 60 лет это удавалось только бывшему нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду (в 2020-м).

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:14
расставание с Кокориным всё ближе
протон
протон
вчера в 19:56
Душан боится место потерять, а то Кокорин его вытеснит 87% точных передач
Если Влахович забьет в следующем туре, то станет третьим по результативности нападающим в высшем дивизионе Италии после Гуннара Нордаля (36 голов в 1950 году) и Феличе Бореля (41 гол в 1933 году).
David Young
David Young
вчера в 17:59
Ещё есть один тур в декабре, может ещё побить великий рекорд великого футболиста.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 17:55
Где комментаторы с ветки про Тадича? ))
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Vave666 (раскрыть)
вчера в 17:34
Да это никак не звучит. Просто вещи своими именами называю.
Vave666
Vave666 ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 17:33
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 17:03
    Ему нужно уходить в более серьезный клуб.
    DEIVID_777
    DEIVID_777
    вчера в 16:46
    Уже всякие Влаховичи спокойно повторяют рекорд португальского гея.
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    вчера в 16:36
    Мои поздравления.
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