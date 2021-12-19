Влахович повторил достижение Роналду в Серии А

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вчера, 16:34

Нападающий «Фиорентины» отметился забитым голом в матче 18-го тура Серии А против «Сассуоло».

Таким образом, серб забил уже 33 гола за календарный год в рамках чемпионата Италии. За последние 60 лет это удавалось только бывшему нападающему «Ювентуса» (в 2020-м).