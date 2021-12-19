Влахович повторил достижение Роналду в Серии А

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович отметился забитым голом в матче 18-го тура Серии А против «Сассуоло».
Таким образом, серб забил уже 33 гола за календарный год в рамках чемпионата Италии. За последние 60 лет это удавалось только бывшему нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду (в 2020-м).
Если Влахович забьет в следующем туре, то станет третьим по результативности нападающим в высшем дивизионе Италии после Гуннара Нордаля (36 голов в 1950 году) и Феличе Бореля (41 гол в 1933 году).
Если Влахович забьет в следующем туре, то станет третьим по результативности нападающим в высшем дивизионе Италии после Гуннара Нордаля (36 голов в 1950 году) и Феличе Бореля (41 гол в 1933 году).