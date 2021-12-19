Лучшие атакующие линии сезона в РПЛ. ЦСКА и «Спартака» нет в списке главных героев

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19 декабря 2021, 13:09

Соболев и Заболотный не попали.

Почетное упоминание. «Крылья Советов»

Казалось, что Сарвели, Ежов, Пиняев, Сергеев, Глушенков и Зиньковский обязательно окажутся в числе лучших. Но самарцы посыпались при детальном рассмотрении качественных показателей. «Крылья Советов» — худшая команда по проценту точных ударов во всей лиге. Четвертые с конца наравне с «Химками» по количеству метких ударов. Потенциал очевиден, а грамотности не хватило. Отсюда лишь на два мяча больше, чем у кризисного «Спартака».

7 место. «Локомотив»

- В отличие от «Спартака» и ЦСКА , «Локомотив» переживает немецкое наступления идей Рангника. Команда потеряла Крыховяка — важного для созидательной игры не только благодаря спасительным голам. Еще были проблемы на флангах, в центре, нет плеймейкера уровня Алексея Миранчука на пике формы. И в таком состоянии выкрутились.

- Проблемы с составом в атаке налицо, хотя количественно народу немало. Жемалетдинов пропускал игры, Смолов был крут, но устал. Керк, Камано и Марадишвили нестабильные, как и Лисакович. При этом «железнодорожники» забили на три гола больше, чем ЦСКА , и на четыре больше, чем «Спартак». По соотношению голов к ударам в створ выше из лидеров РПЛ только «Зенит».

- «Локомотив» здесь, ведь в РПЛ только одна команда выше по разнице между xG и голами. Невзирая на смену тренера, новую тактику – высокий прессинг, москвичи удивительным образом сохранили идентичность Семина. Ничто не вечно в РПЛ , кроме умения «Локомотива» забить из ничего, причем без пенальти – всего 1 такой гол.

6 место. «Ахмат»

- Забили больше мячей, чем ЦСКА , «Рубин» или «Спартак». Идут наравне с «Локомотивом». А состав у Талалаева скромнее, чем у названных клубов с чемпионствами за плечами. Также «Ахмат» потерял Беришу после четырех матчей, Бернард мог создать много мячей. Справились без него, нашлись другие герои.

- По ударам в створ «Ахмат» наравне со «Спартаком», и это не комплимент для москвичей. По качеству шансов без учета пенальти грозненцы вообще наравне с «Динамо», выше остальных московских клубов. А в их случае меткость немного подводила – реализация слабенькая, зато тот же ЦСКА легко перебили по ударам. Талалаев настроил атаку.

- У «Ахмата» есть работающие фланги, особенно левый, исполнитель штрафных – Уткин, активны атакующие хавбеки, вроде Поляруса. Форвард Конате не всегда грамотный, зато результативный – шесть точных ударов, как у хавбека Уткина. «Ахмат» может и должен быть стабильнее весной, если хотят в еврокубки – такую цель декларировали. Но прогресс есть, и это заслуга тренера.

5 место. «Ростов»

- Зачем здесь аутсайдер? Ответ прост – «Ростов» третья команда РПЛ по забитым мячам -30 штук, еще и разница между качеством шансов и голами рекордная. Многие «на глаз» выделят атаки «Рубина» и «Крыльев Советов», ведь у казанцев и самарцев классные атакующие игроки. Но настолько они меткие? У «Ростова» 37% ударов в створ, это четвертый показатель РПЛ .

- «Крылья Советов», «Спартак» и ЦСКА создают качественные моменты и не могут их реализовать. «Ростов» же и по количеству наравне с названными, а по качеству заметно их превосходит. Оцените позиционные атаки команды Карпина-Кафанова – забили 16 мячей. У «Спартака» на треть меньше.

- У «Ростова» есть Полоз с четкими пенальти (учитесь, звезды «Краснодара»), Глебов с классными ударами и голевыми передачами, Комличенко и Соу конкурируют в атаке – далеко не у всех в списке два форварда равного класса на одно место в основе. Алмквист прибавляет, Байрамян может лучше. «Ростов» крепко чудил в защите, но даже без Еременко не разучился умно атаковать.

4 место. «Сочи»

- Удивительная команда, тренерская и слаженная. Сколько создали – столько реализовали, другого такого коллектива в РПЛ нет. У всех или качество есть – нет голов, или везение присутствует, а моменты недобрали. «Сочи» же на что наиграл – то и заслужил, 30 забитых мячей — это третье место в РПЛ .

- Поскольку речь о самом возрастном составе РПЛ , то не удивляет эффективность, как у «Нижнего Новгорода». Соотношение голов к точным ударам 0.29, и это на треть лучше, чем у ЦСКА и «Спартака». Южане объективно эффективные, хотя по общему количеству попаданий уступают всем названным, как и «Ахмату» с «Рубином».

- Касьерра прекрасен — 8 голов после 15 ударов в створ, феноменально меткий форвард. Юсупов в атаке тоже крут, как и Нобоа. Попов играет редко, но метко, Жоаозиньо и Барсов – еще два джокера Федотова. В команде много игроков, которые способны огорчить соперника, в том числе, защитники. По количеству командных комбинаций «Сочи» наравне с клубами, которые в пару раз богаче. А по голам с игры вторые, наравне с «Динамо» — 21 гол.

3 место. «Краснодар»

- Если бы еще пенальти умели забивать. Хотя по качеству созданных шансов вторые, по ударам (318) делят первое место с «Динамо». По точным выстрелам выше только москвичи и «Зенит». «Краснодар» среди лидеров по ударам в створ за игру, и только реализация немного хромает, хотя лучше, чем у «Спартака» и ЦСКА .

- Кабелла часто выручает – 4 гола и 6 ассистов, хотя есть также Крыховяк (6 баллов по «гол плюс пас») и Кордоба (10 пунктов). Сперцян тоже прибавил, Классон оживал, Ильин удачно выходил на замену. У команды Ганчаренко впечатляющий атакующий потенциал, ведь тот же Ионов еще не все сказал – может забивать чаще.

- Как обычно, «Краснодар» путает количество с качеством, а дополнительно есть проблемы на стандартах – один из лидеров должен забивать после штрафных и угловых чаще. Про одиннадцатиметровые сказали, но в целом атака «горожан» одна из самых полнокровных, размашистых и ярких во всей РПЛ . Даже с учетом, что не всегда приносит много пунктов в копилку.

2 место. «Динамо»

- 232 передачи под удар отдали «динамовцы» в первой части сезона. Лучший показатель, даже бразильцы с Дзюбой и Азмуном не создали такое количество продуктивных командных атак. Варела и Лаксальт, если бы играли постоянно, могли еще активнее включаться, хотя у Паршивлюка и Скопинцева тоже есть атакующие таланты.

- Акцент на Шиманьски, который круто играл даже с паховой грыжей, и Захаряне – лучшие плеймейкеры первой части сезона. Хотя Грулев невероятно эффективный форвард — 6 голов после 11 ударов в створ. А Тюкавин учится на ходу, ведь зимой ему могут привезти конкурента. По голам (33) на уверенном втором месте.

- Отличительная черта «Динамо» — видно, что могут играть еще ярче, но при этом Шварц продумал все фазы игры. Фланги есть (Макаров весной может работать мощнее), форварда всегда можно подписать (хотя помним, как непросто даются поиски идеального), полузащита уже работает – Фомин крутой. Даже защитники в атаке важны, ведь у «Динамо» рекорд сезона по голам после угловых.

1 место. «Зенит»

- Сорок четыре гола в 18 играх – феноменальный показатель для РПЛ . В прошлом сезоне на таком же отрезке было 40 голов, а ведь тогда схема была другой, Азмун и Дзюба находились в классной форме. Теперь форвард у Семака один – друзья выходят по очереди, зато проявили себя мощные бразильцы.

- «Зенит» — самая эффективная команда РПЛ в атаке. Соотношение голов к точным ударам 0.33, нужно всего три выстрела для гола. Невероятно круто, даже с учетом, что почти 14% мячей отправили в чужие ворота с «точки». Петербуржцы давят постоянно, а Дзюба служит примером эффективности. Даже когда у Артема не идет игра, собирает голы – 10 штук, и ассисты – 4 паса.