У «Челси» одна победа в 5 последних матчах

В матче 18-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» и «Челси» сыграли вничью — 0:0.
«Челси» за последние пять матчей во всех турнирах добыл лишь одну победу – над «Лидсом» (3:2) 11 декабря.
Также на данном отрезке у лондонской команды две ничьих – с «Зенитом» (3:3) в Лиге чемпионов и «Эвертоном» (1:1) в АПЛ, а также поражение от «Вест Хэма» – 2:3.
В следующем матче «Челси» встретится с «Брентфордом» в Кубке английской лиги – 22 декабря.
Но глорье челси будет плакать про руководство апл, хотя сегодня состав был супер мощный, хоть и не все на своих позициях.
А ну и нытье про нападающих самое смешное, когда Маунт на поле. Кто вам нужен из нападающих ещё? Если у вас защитники больше напов забивают, Рис Джеймс например, а он тоже на поле.
Но глорье челси будет плакать про руководство апл, хотя сегодня состав был супер мощный, хоть и не все на своих позициях.
А ну и нытье про нападающих самое смешное, когда Маунт на поле. Кто вам нужен из нападающих ещё? Если у вас защитники больше напов забивают, Рис Джеймс например, а он тоже на поле.