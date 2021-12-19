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У «Челси» одна победа в 5 последних матчах

вчера, 21:41
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон0 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

В матче 18-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» и «Челси» сыграли вничью — 0:0.

«Челси» за последние пять матчей во всех турнирах добыл лишь одну победу – над «Лидсом» (3:2) 11 декабря.

Также на данном отрезке у лондонской команды две ничьих – с «Зенитом» (3:3) в Лиге чемпионов и «Эвертоном» (1:1) в АПЛ, а также поражение от «Вест Хэма» – 2:3.

В следующем матче «Челси» встретится с «Брентфордом» в Кубке английской лиги – 22 декабря.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:44
Роман Аркадьевич отчаялся и ушёл в португальцы )
25процентный клоун
25процентный клоун ответ INGMAN (раскрыть)
сегодня в 07:00
Клод, Клод Мане)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:29
Не всегда же всё время выигрывать.
INGMAN
INGMAN ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:49
Что за мане
stanichnik
stanichnik ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:37, ред.
Доброго Здоровья, протон!
Скоро двадцать первый и двадцать второй туры, они дадут ответ о претензии Челси на титул в этом году.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:31
Ни чуть не удивительно с теми проблемами, с которыми клуб столкнулся в последний месяц-полтора. На сегодня минус 8 игроков. А оставшиеся, как показал матч с волками просто не могут что либо продемонстрировать, половина полу живые бегали.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:01
Челси тренера чтоли сливают!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 22:39
Кто там мощный у Челси, хотя бы три человека кроме Мане и сдувшегося пенальтиста Жоржинье?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:38
Я говорил, что Челси никакущий и в боксин дэй может и дно пробить, ошибка одна-покупка Лукаку
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 22:30
Эх, не нужно так играть.
Бубнин
Бубнин
вчера в 22:14
Тухель дождется первого звоночка от "лучшего футбольного менеджера".
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:05
Спад в игре и проблемы с составом.
drug01
drug01
вчера в 22:03
Пошёл спад в игре
3ton
3ton ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:00
Согласен . Даже с потерями у Челси мощный состав .
У Тухель е ли что-то не идёт , он не знает , как с этого выйти . Начинается нытьё , как было в ПСЖ
протон
протон ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 21:52
Когда полоса неудач начинается у синих, то конца и края не видно
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:47
Началась полоса неудач.
протон
протон
вчера в 21:44
Гениальный тренер Тухель не может даже молодых на матч подтянуть, как делают Эвертон(против которых челси не смог победить в прошлом туре, хотя у них ещё хуже проблемы с составом), Ливерпуль, Лидс
Но глорье челси будет плакать про руководство апл, хотя сегодня состав был супер мощный, хоть и не все на своих позициях.
А ну и нытье про нападающих самое смешное, когда Маунт на поле. Кто вам нужен из нападающих ещё? Если у вас защитники больше напов забивают, Рис Джеймс например, а он тоже на поле.
протон
протон
вчера в 21:43
Челси потерял шансы на 1 место. Уж кто-кто, а Ливер и Ман Сити своего не потеряют
Сейчас смотрел игру Тоттенхем и Ливерпуль.Судьи в Англии чудить не перестали.У Кейна прямую красную не показал,зато удалил Роберсона.Тем самым игра была нервной.А так,это самый ОГНЕННЫЙ матч в сезоне.
Челси сдулся
протон
протон
вчера в 21:42
Именно поэтому Алонсо вылетел из основы у Конте! В Атаку играть, это пожалуйста, а в обороне полный ноль!
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