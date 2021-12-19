У «Челси» одна победа в 5 последних матчах

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вчера, 21:41

В матче 18-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» и «Челси» сыграли вничью — 0:0.

«Челси» за последние пять матчей во всех турнирах добыл лишь одну победу – над «Лидсом» (3:2) 11 декабря.

Также на данном отрезке у лондонской команды две ничьих – с «Зенитом» (3:3) в Лиге чемпионов и «Эвертоном» (1:1) в АПЛ , а также поражение от «Вест Хэма» – 2:3.

В следующем матче «Челси» встретится с «Брентфордом» в Кубке английской лиги – 22 декабря.