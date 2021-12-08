«Арсенал» Тула проведёт зимний сбор в Турции

Пресс-служба тульского «Арсенала» сообщает, что команда проведёт зимний сбор в Турции.

10 января «арсенальцы» начнут подготовку ко второй части сезона-2021/22.

В начале января команда Миодрага Божовича пройдет медобследование в Москве, а с 10 по 21 января проведет первый сбор в турецком Белеке. Второй сбор с 25 января по 5 февраля также пройдет в Турции. Заключительный этап подготовки в Турции стартует 9 февраля, а завершится 27 февраля.

За время зимней паузы «Арсенал» планирует провести ряд контрольных матчей.