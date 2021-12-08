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«Арсенал» Тула проведёт зимний сбор в Турции

вчера, 16:33

Пресс-служба тульского «Арсенала» сообщает, что команда проведёт зимний сбор в Турции.

10 января «арсенальцы» начнут подготовку ко второй части сезона-2021/22.

В начале января команда Миодрага Божовича пройдет медобследование в Москве, а с 10 по 21 января проведет первый сбор в турецком Белеке. Второй сбор с 25 января по 5 февраля также пройдет в Турции. Заключительный этап подготовки в Турции стартует 9 февраля, а завершится 27 февраля.

За время зимней паузы «Арсенал» планирует провести ряд контрольных матчей.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 18:12
Ждем Турцию в Тулу с ответным визитом...в феврале)...
ДСА
ДСА
вчера в 17:16
Сейчас модное направление Доминикана.
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:15
в Турции дешевле, качественно и можно взять взять семью с детьми , ну а, что Сочи - Крым - дыра для ударников ком труда...
Cat01
Cat01
вчера в 17:13
Лучше а Сочи..
Mangur
Mangur
вчера в 16:38
Обыкновенный советский курорт.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:34
А почему не в нашем Крыме
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