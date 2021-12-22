Сане третий раз подряд признан игроком месяца в «Баварии»

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вчера, 08:47

Вингер «Баварии» признан лучшим игроком команды по итогам ноября.

В прошлом месяце 25-летний футболист сыграл в 5 матчах за «Баварию» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Ранее Сане также становился лучшим игроком «Баварии» в сентябре и октябре.