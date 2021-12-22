Сане третий раз подряд признан игроком месяца в «Баварии»

Вингер «Баварии» Лерой Сане признан лучшим игроком команды по итогам ноября.
В прошлом месяце 25-летний футболист сыграл в 5 матчах за «Баварию» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
Ранее Сане также становился лучшим игроком «Баварии» в сентябре и октябре.
Возникли проблемы по отправке вам призов, напишите, пожалуйста на soccer.accred@gmail.com, а то с вашего е-мейл приходит ошибка, видимо удален.
Возникли проблемы по отправке вам призов, напишите, пожалуйста на soccer.accred@gmail.com, а то с вашего е-мейл приходит ошибка, видимо удален.