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Сане третий раз подряд признан игроком месяца в «Баварии»

вчера, 08:47

Вингер «Баварии» Лерой Сане признан лучшим игроком команды по итогам ноября.

В прошлом месяце 25-летний футболист сыграл в 5 матчах за «Баварию» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Ранее Сане также становился лучшим игроком «Баварии» в сентябре и октябре.

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Все комментарии
RoninSibir
RoninSibir ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
сегодня в 09:23
Про любого форварда можно такое сказать.
Mikki
Mikki ответ hsj5b5u62ad3 (раскрыть)
вчера в 19:10
Добрый день!

Возникли проблемы по отправке вам призов, напишите, пожалуйста на soccer.accred@gmail.com, а то с вашего е-мейл приходит ошибка, видимо удален.
Gahi
Gahi
вчера в 10:06
Молодец стал уверенно брать игру на себя и помогать команде побеждать. Удачи
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 10:03
Сане молодец!
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:20
Кто таскает рояль тот и лучший.
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 09:17
Левандовски может стать лучшим, только если полузащита лучшая
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:16
Левандовски почему-то не котируется.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 09:08
Мои поздравления.
hsj5b5u62ad3
hsj5b5u62ad3
вчера в 09:05
Значит не зря переходил
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:04
Стало быть заслужил...
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 08:54
Оказывается, Левандовски и даже в Баварии не лучший, по крайней мере, последние три месяца.
протон
протон
вчера в 08:53
Неужели вышел на свой прежний уровень. Главное, без травм
shlomo
shlomo
вчера в 08:52
Молодца...так держать!
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