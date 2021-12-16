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Эксперты РПЛ назвали Клаудиньо игроком месяца, болельщики выбрали Акинфеева

вчера, 11:11

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги по итогам ноября и декабря.

За кандидатуру бразильца проголосовали эксперты РПЛ и ТВ. В голосовании болельщиков победил вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

Также на награду претендовали Матео Касьерра («Сочи»), Даниил Уткин («Ахмат»), Денис Макаров («Динамо»).

Ранее был выбран лучший тренер в РПЛ по итогам ноября и декабря.

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Все комментарии
Алексей Бадайкин
Алексей Бадайкин
сегодня в 13:54
Давний болельщик Зенита, но выбор болельщиками Акинфеева одобряю. Ну хороший вратарь и лидер команды
drug01
drug01
сегодня в 00:13
Разные мнения
Сочный сочень
Сочный сочень ответ nyzurdjzc6he (раскрыть)
вчера в 23:19
Слышу звон, а не знаю где он

Знаешь такую поговорку?
Сочный сочень
Сочный сочень ответ particular (раскрыть)
вчера в 23:18
В тех матчах Зенита, что я видел, Клаудиньо однозначно был лучшим. Логично выбрать лучшего футболиста из команды, которая идёт на первом месте в чемпионате
Хотя Акинфевра сейчас тоже в порядке
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответ nyzurdjzc6he (раскрыть)
вчера в 20:34
А причем тут вообще пенальти взятые Селиховым в ЛЕ? Если речь исключительно о РПЛ. В котором даже на фоне бездарной игры ЦСКА Спартак смотрится еще хуже?
nyzurdjzc6he
nyzurdjzc6he
вчера в 19:55
А что такого сделал Акинфеев? он взял два важнейших пенальти и вывел свою команду в 1\8 Лиги Европы? Вот где лучший игрок месяца
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:38
Думаю правильно
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 16:29
Клавдия красавчик, а че? В одном матче и пеналь проипал и гол привез, и норм, лучший!)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:09
Игорь в ЦСКА навечно лучший.
particular
particular
вчера в 15:58, ред.
Полевому игроку многое прощается, его ошибки скорее не критичны, а иногда и нивелируются партнёрами. Тогда как фигура воротчика крайне важна и его ляпы чаще приводят к пропущенным мячам или потере очков...
Так что, при определении значимости заслуг игроков, полевые игроки запоминаются голами и ассистами, а кипер может запомнится только как спаситель, - в остальном это просто его работа...
Бразилец хорош, но и Игорь свой кусок хлеба не зря грызёт... Особенно, учитывая какие монстры обороны стерегут подступы к его владениям :)
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:57
Месси тоже выбирали.
1bear
1bear
вчера в 15:52
а я за Касьерру...
Strashniy
Strashniy
вчера в 15:30
Хороша команда, где лучший игрок вратарь, что же остальные тогда делают.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 15:27
Я всегда говорил говорю и буду говорить что Акинфеев лучший вратарь на данной территории за последние 15 лет....
Это не обсуждается...

Но в играх на указанный период с командами которые забивают (Зенит,Сочи) было пропущено 6 мячей..за 2 матча...думаю не лучший показатель...а с Химками,Крыльями и Арсеналом можно было и Облякова в ворота ставить результат был бы таким же...)))
YVG
YVG
вчера в 15:08
Даже не самый лучший вратарь по показателям, да команда не блещет.
Железный Капут
Железный Капут ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 14:28
Напомни-ка эти две игры за последний месяц
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 14:00
Я тоже. Он заслужил. Будь здрав.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:53
Я за Игоряна!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Jeck Denielse (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 13:46
Да, ЦСКА пропустил ВСЕНО 16 мячей ( меньше всех клубов РПЛ включая Зенит).
Заслуга Игоря.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 13:07
    Союзник противников
    Союзник противников ответ ZIBO rock (раскрыть)
    вчера в 13:00
    А итог :пропущенные мячи -в таблице:вот же гадость-сравнивать показатели "Спартака" и ЦСКА...
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 12:51, ред.
    Я предполагаю, что эксперты приберегли Игоря для лучшего игрока ПОЛУГОДИЯ.
    9 сухих матчей из 18 !!! Такого результата нет ни у одного вратаря не только в РПЛ но и в Европе. Будь здрав.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 12:51
    Нет,Митрофан МедвеДюков,родом из САнкт-Петрограда,столицы Ленинградской области.Впрочем,его "родина"-ГАЗПРОМ. Все эти выкормыши и их прихвостни и проголосовали за Клаву,а болельщики-против.Ну как "Баба-Яга"...
    протон
    протон
    вчера в 12:38
    Удачно Зенит его взял конечно Клаудиньо
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 12:36
    Помазун пропустил 4 гола
    Шунин 5
    Акинфеев 6

    Опрос опять чтоль Бабаев проводил ??
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 12:32
    А я за Акинфеева,защитники должны лучше работать.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 12:16
    Свой свояка видит из далека))))
    Будь здрав Анатолий.
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 12:16
    Раз народ признал лучшим Акинфеева....так оно и есть !
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    вчера в 11:50
    Экспертам из рпл и матч тв Газпром деньги платят. Могут они назвать кого то не из Зенита? Вопрос риторический
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 11:49
    Какие вопросы? Рпл и матч тв на содержании Газпрома. Мог быть иной результат?
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