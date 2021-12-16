Эксперты РПЛ назвали Клаудиньо игроком месяца, болельщики выбрали Акинфеева

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги по итогам ноября и декабря.
За кандидатуру бразильца проголосовали эксперты РПЛ и ТВ. В голосовании болельщиков победил вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.
Также на награду претендовали Матео Касьерра («Сочи»), Даниил Уткин («Ахмат»), Денис Макаров («Динамо»).
Ранее был выбран лучший тренер в РПЛ по итогам ноября и декабря.
Так что, при определении значимости заслуг игроков, полевые игроки запоминаются голами и ассистами, а кипер может запомнится только как спаситель, - в остальном это просто его работа...
Бразилец хорош, но и Игорь свой кусок хлеба не зря грызёт... Особенно, учитывая какие монстры обороны стерегут подступы к его владениям :)
Так что, при определении значимости заслуг игроков, полевые игроки запоминаются голами и ассистами, а кипер может запомнится только как спаситель, - в остальном это просто его работа...
Бразилец хорош, но и Игорь свой кусок хлеба не зря грызёт... Особенно, учитывая какие монстры обороны стерегут подступы к его владениям :)