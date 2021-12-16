Эксперты РПЛ назвали Клаудиньо игроком месяца, болельщики выбрали Акинфеева

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вчера, 11:11

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги по итогам ноября и декабря.

За кандидатуру бразильца проголосовали эксперты РПЛ и ТВ. В голосовании болельщиков победил вратарь ЦСКА .

Также на награду претендовали Матео Касьерра («Сочи»), Даниил Уткин («Ахмат»), Денис Макаров («Динамо»).