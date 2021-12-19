«Дуэль с Месси была большой честью для меня». Левандовски о «Золотом мяче»

Форвард «Баварии» поделился мыслями касательно «Золотого мяча». Обладателем награды в 2021 году стал , Левандовски занял вторую строчку по итогам голосования.

Дуэль с Месси была большой честью. Решение о вручении «Золотого мяча» принимал не я. С одной стороны, я был горд, с другой стороны, немного грустно, потому что награда 2020 года была отменена.

Мы все знаем, насколько велик Месси и чего он достиг. Так что тот факт, что я был там с ним, заставляет меня очень гордиться собой.