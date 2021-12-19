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«Дуэль с Месси была большой честью для меня». Левандовски о «Золотом мяче»

вчера, 17:23

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски поделился мыслями касательно «Золотого мяча». Обладателем награды в 2021 году стал Лионель Месси, Левандовски занял вторую строчку по итогам голосования.

Дуэль с Месси была большой честью. Решение о вручении «Золотого мяча» принимал не я. С одной стороны, я был горд, с другой стороны, немного грустно, потому что награда 2020 года была отменена.

Мы все знаем, насколько велик Месси и чего он достиг. Так что тот факт, что я был там с ним, заставляет меня очень гордиться собой.

Недавно Левандовски побил рекорд Герда Мюллера.

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Все комментарии
zdeniss
zdeniss
вчера в 19:37
Как бы не критиковали Месси, он гений футбола. С мячом никто так не работает, в том числе под прессингом. Левандовски и Криштиану трудяги, которые держат классный уровень, благодаря своему упорству и тренировкам. Все они классные футболисты и хорошо уже то, что они есть.
Futurista
Futurista
вчера в 18:10
Что за дуэль?)...Роберту пистолет не выдали...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:04
Многие считают, что Левандовски лучше
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 17:32
Конечно, это же не с португальским геем соревноваться.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:31
Украли у него ЗМ...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:26, ред.
Отдайте Левандовски ЗМ, А Месси муляж)
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