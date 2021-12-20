Классон — лучший игрок «Краснодара» по итогам декабря

Полузащитник Виктор Классон признан лучшим игроком «Краснодара» по итогам декабря. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Швед набрал 27,87% голосов болельщиков. Второе место занял Матвей Сафонов (25,84%), а третье — Эдуард Сперцян (18,23%).
Полузащитник Виктор Классон признан лучшим игроком «Краснодара» по итогам декабря. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Швед набрал 27,87% голосов болельщиков. Второе место занял Матвей Сафонов (25,84%), а третье — Эдуард Сперцян (18,23%).
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Суперприобретение...