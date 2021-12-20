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Классон — лучший игрок «Краснодара» по итогам декабря

вчера, 16:50

Полузащитник Виктор Классон признан лучшим игроком «Краснодара» по итогам декабря. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Швед набрал 27,87% голосов болельщиков. Второе место занял Матвей Сафонов (25,84%), а третье — Эдуард Сперцян (18,23%).

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:18
выходит на свой уровень, наверное рекордсмен в рпл по обстукиванию штанг. И в сборной на ведущих ролях, здоровья и удачи.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 18:54
Да он топ игрок, ему даже не везло немного в этом сезоне, пара штанг было
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:31, ред.
Какой месяц....за 3 года...
Суперприобретение...
Cat01
Cat01
вчера в 17:19
Согласен игрок супер
beefs
beefs
вчера в 17:15
Классон хороший футболист, но уже пик прошел...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:50
Краснодарцам виднее.
fxygnyej47zu
fxygnyej47zu
вчера в 16:50
Так оно и есть
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