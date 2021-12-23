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Пиоли: «Победа „Милана“ в поединке с „Эмполи“ была важнее качества игры»

вчера, 10:07
ЭмполиЛоготип футбольный клуб Эмполи2 : 4Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Эмполи» (4:2) в 19-м туре Серии А:

Мы встречались с очень сложным соперником, но прекрасно отреагировали на пропущенный гол, проявили свой характер и нужный настрой. Победа «Милана» в поединке с «Эмполи» была важнее качества игры. В последнее время у нас было немного хороших результатов, хотя я продолжаю считать, что мы не заслуживали поражения от «Наполи».

Нам требовался этот толчок. Теперь мы можем немного отдохнуть и подготовиться к напряжённому январю. Три очка дают за любую победу, но некоторые игры значат немного больше.

Итальянский «Милан» этой победой улучшил свою статистику выездных побед за календарный год.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:17
Три очка взяли и ладно!
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:29
Победителей не судят
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:23
Матч зрелищным получился.
shlomo
shlomo
вчера в 10:20
Ну результат результатом, а игра команды никакущая...
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 10:12
Только, с..., как же ты зае... со своим Бакайоко.
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 10:08
Качество игры просто ужасное. Исход решил лишь более высокий уровень исполнителей.
протон
протон
вчера в 10:08
Крутой тренер. Находясь на грани увольнения, привел в порядок команду.
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