Пиоли: «Победа „Милана“ в поединке с „Эмполи“ была важнее качества игры»

Главный тренер «Милана» прокомментировал победу над «Эмполи» (4:2) в 19-м туре Серии А:

Мы встречались с очень сложным соперником, но прекрасно отреагировали на пропущенный гол, проявили свой характер и нужный настрой. Победа «Милана» в поединке с «Эмполи» была важнее качества игры. В последнее время у нас было немного хороших результатов, хотя я продолжаю считать, что мы не заслуживали поражения от «Наполи».

Нам требовался этот толчок. Теперь мы можем немного отдохнуть и подготовиться к напряжённому январю. Три очка дают за любую победу, но некоторые игры значат немного больше.