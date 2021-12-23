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«Барселона» хочет подписать де Лигта

вчера, 12:22

Защитник «Ювентуса» Матийс де Лигт может сменить клубную прописку.

На 22-летнего игрока претендует «Барселона». Контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость нидерландца оценивается в 70 млн евро.

Недавно слухи связывали де Лигта с немецким грандом.

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Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:21
Много чего хочет Барселона, но не может.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 19:16
я даже сомневаюсь,что стоимость этого бландина 70 лямов.В нынешнее время - это очень много.да и не сказать,что он играет надёжно. В Аяксе играл относительно нормально и частенько забивал,но с переходом в Юву - стал каким то потерянным.Но надо признать,что все игроки Аякса,после того как разбрелись по старому свету - потерялись! Всё таки Эрик из них слепил великолепную скульптуру,монумент был просто восхитителен,всё таки таким обычным ребятам,нужна волшебная рука скульптора. А сколько ещё клуб заработал,так это действительно не тренер,а курица несущие золотые яйца.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 16:01
Если болельщики со всего мира скинутся, то возможно купить за 70млн.)
Сочный сочень
Сочный сочень
вчера в 15:20
У них скоро на зарплату игрокам денег не будет
Какие нафиг Делигты?
Максимум Кокорин
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 15:16
Лапорта был в недоумении,почему Де Лигт и Холанд не перешли в Барсу бесплатно и не играют на добровольных началах... Да ведь вы же играете за Величайший Клуб, а не за деньги!!! Холанду готовы пойти навстречу и дать ему святой номер и Матю тоже не обидим дадим ему второй святой номер.
vinyardrip
vinyardrip ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 14:58
по-хорошему жалко команду. скоро реал-севилья будет матч века(((
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:35
Смешно...
Как клуб, у которого сейчас проблемы с финансами, может позволить себе Де Лигта, Холланда и прочих дорогих игроков???!!!
Для чего распускать такие слухи????
1bear
1bear
вчера в 14:15
где взять денег???
particular
particular
вчера в 13:31
С пустой кассой сложно на рынке что-то заявлять и желать...
Пока финансы не наладятся, придётся Барсе в середине таблицы в сухомятку перебиваться...
zq32fn3cjfzd
zq32fn3cjfzd
вчера в 13:06
Вряд ли это произойдёт
Comentarios
Comentarios
вчера в 12:59
А на какие шиши за еду ))
BagioR
BagioR
вчера в 12:47
70 млн)))) 150 у него прописано. Так что бабки на стол и забирайте кто хочет
ДСА
ДСА
вчера в 12:44
Желание не подкреплено материально.
lotsman
lotsman
вчера в 12:36
За комментарии очки уже не начисляют?
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 12:34
Начались сплетни слухи и лихорадка
sv_1969
sv_1969 ответ протон (раскрыть)
вчера в 12:34
Да нет из Юве его Райола выудит так как ему нужно подоить другие клубы. А вот то что его хочет подписать Барса это смешно конечно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:30
Это очень смешно звучит, - «Барселона» хочет подписать де Лигта и ... и ... !!!) Полу банкрот !!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:30
Читая новости о возможных приобретениях тех или иных футболистов футбольным клубом Барселона, вспоминается фильм "Кавказская пленница", имею желание, но не имею возможности.
протон
протон
вчера в 12:26
Хватит уже смешить нас с Хoлландами и Де Лигтами. Середняк на грани краха))
Бред какой-то, его из Юве не отпустят. Даже если отпустят, Барса вряд ли сможет купить его . Напомните пожалуйста его отступные в Юве.
drug01
drug01
вчера в 12:24
Это очень важно
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