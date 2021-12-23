«Барселона» хочет подписать де Лигта

Защитник «Ювентуса» Матийс де Лигт может сменить клубную прописку.
На 22-летнего игрока претендует «Барселона». Контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость нидерландца оценивается в 70 млн евро.
Недавно слухи связывали де Лигта с немецким грандом.
Какие нафиг Делигты?
Максимум Кокорин
Какие нафиг Делигты?
Максимум Кокорин
Как клуб, у которого сейчас проблемы с финансами, может позволить себе Де Лигта, Холланда и прочих дорогих игроков???!!!
Для чего распускать такие слухи????
Как клуб, у которого сейчас проблемы с финансами, может позволить себе Де Лигта, Холланда и прочих дорогих игроков???!!!
Для чего распускать такие слухи????
Пока финансы не наладятся, придётся Барсе в середине таблицы в сухомятку перебиваться...
Пока финансы не наладятся, придётся Барсе в середине таблицы в сухомятку перебиваться...
Бред какой-то, его из Юве не отпустят. Даже если отпустят, Барса вряд ли сможет купить его . Напомните пожалуйста его отступные в Юве.
Бред какой-то, его из Юве не отпустят. Даже если отпустят, Барса вряд ли сможет купить его . Напомните пожалуйста его отступные в Юве.