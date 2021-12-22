Стали известны трансферные планы «Тоттенхэма» в январе

«Тоттенхэм» определился с трансферными планами на январь.
«Шпоры» намерены подписать нового правого защитника и нападающего. Чтобы профинансировать данные сделки, лондонский клуб готов расстаться с Деле Алли и Мэттом Доэрти.
«Тоттенхэм» определился с трансферными планами на январь.
«Шпоры» намерены подписать нового правого защитника и нападающего. Чтобы профинансировать данные сделки, лондонский клуб готов расстаться с Деле Алли и Мэттом Доэрти.
Думал прочитаю кого они запланировали к покупке. А тут распродажа))
Думал прочитаю кого они запланировали к покупке. А тут распродажа))