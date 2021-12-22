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Стали известны трансферные планы «Тоттенхэма» в январе

вчера, 20:08

«Тоттенхэм» определился с трансферными планами на январь.

«Шпоры» намерены подписать нового правого защитника и нападающего. Чтобы профинансировать данные сделки, лондонский клуб готов расстаться с Деле Алли и Мэттом Доэрти.

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Все комментарии
azkan
azkan
сегодня в 15:05
Продажи тоже в трансферные планы входят, о чем я и забыл.
Думал прочитаю кого они запланировали к покупке. А тут распродажа))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:27
Неугодные уже определены, осталось найти угодных.
shlomo
shlomo
вчера в 20:24
Ну расстаться то не проблема, а вот кого подписывать???
drug01
drug01
вчера в 20:20
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