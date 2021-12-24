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РФС и Футбольная ассоциация Японии подписали меморандум о сотрудничестве

вчера, 11:26

Сегодня, 24 декабря, президент РФС Александр Дюков и глава Футбольной ассоциации Японии Козо Тасима дистанционно подписали обновленный меморандум о сотрудничестве на всех уровнях футбола до 2024 года.

Соглашение предусматривает расширение и укрепление рабочих отношений между организациями и обмен ресурсами и опытом для продвижения и развития футбола в двух государствах.

Российская и японская федерации планируют организацию совместных образовательных курсов, семинаров и конференций, обмен знаниями и опытом в области строительства и управления спортивными сооружениями, спортивной науки и медицины. Отдельное внимание планируется уделить подготовке тренеров, судей и женскому футболу.

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Источник: rfs.ru
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протон
протон
вчера в 21:53
Можно Сахалин из нашего втордива заявить в J-лигу, а там уж и курильские команды подтянутся
Сп62
Сп62
вчера в 13:18
Следующий договор будет с Новой Зеландией. Естественно взаимовыгодный.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:00, ред.
Дюков просто творит новогодние чудеса ! Сам наверное в шоке от таких фантазий, на утро 🌄 !!!)
Зачем нам думать за удобный календарь игр , когда можно с японцами подписать пакт о безполезности .
Просто видимо великий менеджер перепутал в каком кресле сейчас сидит. Он видимо решил что это его Газпром нефть подписала контракт с японской нефтяной компанией Nippon Oil 🛢.
Когда же всё-таки за футбол будут отвечать специалисты от футбола, а не люди с большим баблом для которых очередное кресло как новая игрушка с пультом для управления.
Ну это уже даже совсем не смешно, отдали столько бабла какой-то голландской фирме, чтобы она реформировала наш российский футбол ⚽, в итоге кроме ФНЛ 2 мы ничего не получили от этого развода.
А у самих головы на плечах нет даже составить нормальный календарь игр на сезон. Зато Дюков подписал с Японией бесполезный во всяком случае на ближайшие лет десять - двадцать договор. У нас проблем море и три океана, для чего оно и что может дать это решение Дюкова, для разрешения наших проблем. Ауу, очнитесь вы уже там наверху !
нечитайло
нечитайло
вчера в 11:38
Может быть и поможет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:36
Кое в чём будет польза...
gq3syvs98wev
gq3syvs98wev
вчера в 11:28
Практически пакт о ненападении
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