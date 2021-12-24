РФС и Футбольная ассоциация Японии подписали меморандум о сотрудничестве

Сегодня, 24 декабря, президент РФС Александр Дюков и глава Футбольной ассоциации Японии Козо Тасима дистанционно подписали обновленный меморандум о сотрудничестве на всех уровнях футбола до 2024 года.
Соглашение предусматривает расширение и укрепление рабочих отношений между организациями и обмен ресурсами и опытом для продвижения и развития футбола в двух государствах.
Российская и японская федерации планируют организацию совместных образовательных курсов, семинаров и конференций, обмен знаниями и опытом в области строительства и управления спортивными сооружениями, спортивной науки и медицины. Отдельное внимание планируется уделить подготовке тренеров, судей и женскому футболу.
Зачем нам думать за удобный календарь игр , когда можно с японцами подписать пакт о безполезности .
Просто видимо великий менеджер перепутал в каком кресле сейчас сидит. Он видимо решил что это его Газпром нефть подписала контракт с японской нефтяной компанией Nippon Oil 🛢.
Когда же всё-таки за футбол будут отвечать специалисты от футбола, а не люди с большим баблом для которых очередное кресло как новая игрушка с пультом для управления.
Ну это уже даже совсем не смешно, отдали столько бабла какой-то голландской фирме, чтобы она реформировала наш российский футбол ⚽, в итоге кроме ФНЛ 2 мы ничего не получили от этого развода.
А у самих головы на плечах нет даже составить нормальный календарь игр на сезон. Зато Дюков подписал с Японией бесполезный во всяком случае на ближайшие лет десять - двадцать договор. У нас проблем море и три океана, для чего оно и что может дать это решение Дюкова, для разрешения наших проблем. Ауу, очнитесь вы уже там наверху !
Зачем нам думать за удобный календарь игр , когда можно с японцами подписать пакт о безполезности .
Просто видимо великий менеджер перепутал в каком кресле сейчас сидит. Он видимо решил что это его Газпром нефть подписала контракт с японской нефтяной компанией Nippon Oil 🛢.
Когда же всё-таки за футбол будут отвечать специалисты от футбола, а не люди с большим баблом для которых очередное кресло как новая игрушка с пультом для управления.
Ну это уже даже совсем не смешно, отдали столько бабла какой-то голландской фирме, чтобы она реформировала наш российский футбол ⚽, в итоге кроме ФНЛ 2 мы ничего не получили от этого развода.
А у самих головы на плечах нет даже составить нормальный календарь игр на сезон. Зато Дюков подписал с Японией бесполезный во всяком случае на ближайшие лет десять - двадцать договор. У нас проблем море и три океана, для чего оно и что может дать это решение Дюкова, для разрешения наших проблем. Ауу, очнитесь вы уже там наверху !