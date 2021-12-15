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Исполком РФС утвердил бюджет организации на 2022 год

вчера, 14:39

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил бюджет организации на будущий год. Размер бюджета не уточняется.

В феврале глава РФС Александр Дюков отметил, что в 2021 году доход РФС от коммерческой деятельности планируется на уровне 4,5 млрд рублей.

На этом же заседании Исполкома был подписан меморандум с Федерацией футбола Франции.

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Все комментарии
steel900
steel900
вчера в 22:04
Где можно посмотреть бюджет в цифрах?
НУ И НУ
НУ И НУ
вчера в 21:33
Каким боком тут франция?!?
Уточните кто именно и сколько положил себе в карман из рфс с этих миллиардов?!?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Strashniy (раскрыть)
вчера в 19:54
В любой конторе, а РФС - это контора, деньгами распоряжается первое лицо. и это Дюков. В Газпроме первое лицо это Миллер. А Дюков работник Газпрома. Усёк логическую связь? Нет ? а ты напрягись еще раз
Strashniy
Strashniy ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:22
В руководстве РФС не должно быть судимых, а тем более дважды судимых за махинации и мошенничество, тогда и бюджет будет целым и доходным.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:24
Люди работают,процесы идут! 😜
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:40, ред.
Все футбольные клубы в России убыточные, а у РФС прибыль. Парадокс!
berda2003
berda2003
вчера в 15:28
кто не работает - тот ест ... и ж...пой тоже.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:43
Доход РФС - это в основном штрафы клубов? А откуда еще может быть доход.? Если только Миллер лично Дюкову хорошо заплатил!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:42
Какими деньгами ворочат бездельники.
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