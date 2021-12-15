Исполком РФС утвердил бюджет организации на 2022 год

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вчера, 14:39

Исполком Российского футбольного союза ( РФС ) утвердил бюджет организации на будущий год. Размер бюджета не уточняется.

В феврале глава РФС Александр Дюков отметил, что в 2021 году доход РФС от коммерческой деятельности планируется на уровне 4,5 млрд рублей.

На этом же заседании Исполкома был подписан меморандум с Федерацией футбола Франции.