Исполком РФС утвердил бюджет организации на 2022 год

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил бюджет организации на будущий год. Размер бюджета не уточняется.
В феврале глава РФС Александр Дюков отметил, что в 2021 году доход РФС от коммерческой деятельности планируется на уровне 4,5 млрд рублей.
На этом же заседании Исполкома был подписан меморандум с Федерацией футбола Франции.
Уточните кто именно и сколько положил себе в карман из рфс с этих миллиардов?!?
Уточните кто именно и сколько положил себе в карман из рфс с этих миллиардов?!?