РФС и Федерация футбола Франции заключили меморандум о сотрудничестве

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вчера, 20:06

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков и глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ подписали меморандум о взаимопонимании между организациями в областях технического развития, подготовки тренерских кадров и инструкторов на всех уровнях футбола.

Соглашение рассчитано на срок до конца 2024 года и заключено в рамках проводимой Академией РФС реформы тренерского образования в соответствии с требованиями УЕФА , в том числе обновленной тренерской конвенцией от 2020 года.

Особое внимание в меморандуме уделено развитию системы образования тренеров, национальным и региональным программам обучения, а также вопросам тренерской философии и методологии. Сотрудничество предполагает реализацию совместных образовательных курсов, проведение семинаров и конференций, которые обеспечат российским специалистам доступ к практикам действующих чемпионов мира среди мужских команд.

Федерация футбола Франции располагает одной из самых эффективных систем подготовки тренерских кадров в мире, которая объединяет 35 500 лицензированных педагогов и 2,2 миллиона лицензированных специалистов, в том числе 185 000 женщин.