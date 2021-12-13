РФС и Федерация футбола Франции заключили меморандум о сотрудничестве

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков и глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ подписали меморандум о взаимопонимании между организациями в областях технического развития, подготовки тренерских кадров и инструкторов на всех уровнях футбола.
Соглашение рассчитано на срок до конца 2024 года и заключено в рамках проводимой Академией РФС реформы тренерского образования в соответствии с требованиями УЕФА, в том числе обновленной тренерской конвенцией от 2020 года.
Особое внимание в меморандуме уделено развитию системы образования тренеров, национальным и региональным программам обучения, а также вопросам тренерской философии и методологии. Сотрудничество предполагает реализацию совместных образовательных курсов, проведение семинаров и конференций, которые обеспечат российским специалистам доступ к практикам действующих чемпионов мира среди мужских команд.
Федерация футбола Франции располагает одной из самых эффективных систем подготовки тренерских кадров в мире, которая объединяет 35 500 лицензированных педагогов и 2,2 миллиона лицензированных специалистов, в том числе 185 000 женщин.
Одним из лидеров проекта по реализации меморандума с французской стороны станет руководитель тренерского образования и технического развития FFF, член панели УЕФА JIRA Франк Тивилье.
Всё очень просто, французы хотят срубить денег за счёт РФСа, чтобы 2,2 миллиона футбольных специалиста содержать, а нашим ещё крымские клубы надо каким-то образом в свою футбольную федерацию вводить.
Всё очень просто, французы хотят срубить денег за счёт РФСа, чтобы 2,2 миллиона футбольных специалиста содержать, а нашим ещё крымские клубы надо каким-то образом в свою футбольную федерацию вводить.