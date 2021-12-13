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РФС и Федерация футбола Франции заключили меморандум о сотрудничестве

вчера, 20:06

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков и глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ подписали меморандум о взаимопонимании между организациями в областях технического развития, подготовки тренерских кадров и инструкторов на всех уровнях футбола.

Соглашение рассчитано на срок до конца 2024 года и заключено в рамках проводимой Академией РФС реформы тренерского образования в соответствии с требованиями УЕФА, в том числе обновленной тренерской конвенцией от 2020 года.

Особое внимание в меморандуме уделено развитию системы образования тренеров, национальным и региональным программам обучения, а также вопросам тренерской философии и методологии. Сотрудничество предполагает реализацию совместных образовательных курсов, проведение семинаров и конференций, которые обеспечат российским специалистам доступ к практикам действующих чемпионов мира среди мужских команд.

Федерация футбола Франции располагает одной из самых эффективных систем подготовки тренерских кадров в мире, которая объединяет 35 500 лицензированных педагогов и 2,2 миллиона лицензированных специалистов, в том числе 185 000 женщин.

Одним из лидеров проекта по реализации меморандума с французской стороны станет руководитель тренерского образования и технического развития FFF, член панели УЕФА JIRA Франк Тивилье.

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Все комментарии
bacek15
bacek15 ответ BDA81 (раскрыть)
вчера в 21:40
Согласен, что устарели и несколько отстают от современного футбола, но назначать вчерашних футболистов это, на мой взгляд, неправильно. Что касается отечественных мэтров, я думаю у них многому можно научиться, в конце концов они есть связующее звено с колоссальным опытом отечественного футбола, и его нужно сохранить и передать.
BDA81
BDA81 ответ bacek15 (раскрыть)
вчера в 21:34
Тех кого перечислил,хоть сейчас ставь к рулю клуба. Будет та же петрушка,только вид в профиль )))Устарели все наработки и взгляды на игру. Вон Маур досих пор ни чего нового не может придумать и скитаеться по клубам. Время идёт, игра развиваеться ещё быстрей.
bacek15
bacek15
вчера в 21:28
Нашим тренерам, особенно молодым, было бы неплохо подучиться. Хотя и Газаев, и Сёмин, и Романцев и другие могли бы тоже приложить руку к передаче опыта.
stanichnik
stanichnik ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:50
Чемпионат мира провели, Чемпионат Европы провели, осталось весной финал Лиги чемпионов провести и можно начинать процедуру интеграции, а то сколько можно терпеть унижение, что даже у себя на чемпионате мира по пляжному футболу ни Флага, ни Гимна не разрешили!?!?!!! Вот прогнулись, так прогнулись!?!!!! ((((((
Futurista
Futurista ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:44
Доброго здоровья!...ну насчет денег срубить французами это понятно...остальное пока нереальные планы...
stanichnik
stanichnik ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:41, ред.
Доброго Здоровья, Futurista!
Всё очень просто, французы хотят срубить денег за счёт РФСа, чтобы 2,2 миллиона футбольных специалиста содержать, а нашим ещё крымские клубы надо каким-то образом в свою футбольную федерацию вводить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:16
А кому нужно это сотрудничество?
Futurista
Futurista
вчера в 20:09
Зачем нам эта "фуа гра"?)...непонятно...
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