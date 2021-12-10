ГлавнаяНовостиРейтинги

Россия вышла на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА, опередив Шотландию

вчера, 08:52

Российские клубы завершили выступление на групповом этапе еврокубков.

«Спартак» занял первое место в группе Лиги Европы и напрямую вышел в 1/8 финала турнира. Московская команда набрала 7 очков в таблицу коэффициентов УЕФА – 2 за победу в матче, 4 – за первое место в группе ЛЕ, 1 – за выход в 1/8 финала ЛЕ.

В общей сложности «Спартак» набрал 12 рейтинговых очков. У «Зенита» 8 очков, «Сочи» – 3, «Локомотив» – 2, «Рубин» – 0,5. Коэффициент России в этом сезоне — 5,100 балла (25,5 баллов, набранных командами РПЛ, делятся на 5 – число клубов).

Таким образом, российские клубы набрали по итогам последних пяти сезонов 34,282 балла, что позволило России выйти на 9-е место в таблице коэффициентов, опередив Шотландию (34,100 балла).

Отметим, что «Спартак» выиграл еврокубковую группу впервые с 1995 года.

Все новости
Спартак М  Зенит
Источник: soccer.ru
Благодаря «Спартаку» и «Зениту» у России лучший еврокубковый сезон за три года. «Рубин», «Сочи» и «Локо» — не зачет
Вчера, 14:29Александр Чистяков в блоге Смотри ширеКомментарии13
Россия подобралась ближе к Шотландии в таблице коэффициентов УЕФА
09 декабря Комментарии24
Де Брюйне – лучший плеймейкер года по версии IFFHS, Месси – на втором месте
06 декабря Комментарии15
Педри – лучший молодой игрок 2021 года по версии IFFHS
06 декабря Комментарии2
Тухель – лучший клубный тренер 2021 года по версии IFFHS
06 декабря Комментарии14
Манчини – тренер года в сборных по версии IFFHS
06 декабря Комментарии15
Сортировать
Все комментарии
David Young
David Young ответ Рентон (раскрыть)
вчера в 20:03
Это Вы жестко. Ниже двадцатого сейчас Россию тяжело поставить в этом рейтинге. Но его не выбирают голосованием или как-либо ещё, он математический и объективный по сути.
vinjard
vinjard
вчера в 18:08, ред.
Когда ЛЕ ещё кубок уефа называли, когда не было никакого группового турнира, а были только полностью квалификации до финала, два матча и вылететь вообще легко было, если кто помнит тогда российские команды сплошь и ряд вылетали, и ноль очков зарабатывали. Если ЛЕ без группового этапа был и сейчас, такая же плачевная ситуация была бы. В то время цска и зенит постепенно начали выравнивать ту ситуацию, а потом и другие российские команды тоже начали выигрывать - это как норма уже воспринималось. Прикиньте какой был долгий путь (эти евроочки) начиная с победы цска в уефа, а теперь за какие-то 3 сезона сами все прфукали! Теперь опять вернулись на тот уровень когда просто вылетали и ноль евро-очков. Пятое или шестое место фантастикой скоро покажутся.
Dima salev
Dima salev
вчера в 18:05
Наконец то Спартак радует в еврокубки
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 15:33
А сколько ЦСКА разбазарил подарив прямым конкурентам, не считал?!
Рентон
Рентон
вчера в 14:14
Я б выше тридцатого места не дал.🐷
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:36
САмый безнадёжный вариант участия российских клубов в еврокубках(особенно с учётом первого домашнего матча),оказался самым победным.
112910415
112910415
вчера в 13:23
Спартак старался, как мог !
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 13:09
12/8=не 2
протон
протон
вчера в 12:59
С учётом очков которые в следующем году сгорят, Зениту со Спартаком надо до финала дойти чтобы в десятке закрепиться
Ген Геныч
Ген Геныч ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 12:49
Всего 5 очков от 3-го места !!!!!!!!!!!!!Так что не очень много!!!!!!!!!!!!!!!!!!Если Спартак обыграет Сочи,то поднимется еще выше!!!!!!!!!!!!!!!!!!!И смысл увольнять сейчас Виторию?!!!!!!!!!!!!!Ваноли ничего лучше ни сделает!!!!!!!!!!!!!!!!!!Чемпионат и так потерян-максимум это 3-е место!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!НО и первый сезон Тедеско был мягко говоря ни о чем и итоговое 7-е место !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Но Тедеско покупали игроков а вот Витории-нет+ Виторя в ЛЕ сотворил буквально чудо,учитывая то,в какой группе играл Спартак!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Если уволят Виторию,то Федун сделает себе сеппуку!!!!!!!!!!!!!!!!!!Если в руководстве Спартака остались хоть зачатки разума,то Руя не уволят до конца сезона!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ОПС
ОПС
вчера в 12:14
Свое утеряли, теперь нагоняем.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 11:55
Да ужжж....
По окончании сезона как сминусуют наши рекордные баллы за 16\17 год - 12,6 баллов , так мы и рухнем даже ниже Украины
1bear
1bear
вчера в 11:36
хорошо,но давайте смотреть правде в глаза - 12,6 баллов на следующий год отправят Россию на 14 место
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:14
До первого места рукой подать! 😜
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 11:11
В 12-ть баллов Спартака уже вошли 4-ре балла за победу в группе: 4 балла за победы над «Наполи», 2 балла за победу над «Легией», 1 балл за «Лестер», 4 – бонус за первое место в группе ЛЕ, еще 1 – бонус за выход в 1/8 финала ЛЕ.
Но радоваться прямо сейчас смысла нет вообще никакого, на данный момент, без учёта как наших игр весной, так и игр наших соперников, если отбросить у всех (у всех, повторю, а не только наши 12,6 балла за рекордный сезон), то мы упадём на 14-е место в рейтинге. Если все наши клубы не наберут ни одного очка в евровесне, то даже 14-е место на будущий расчётный год будет за счастье. Кто-то тут смотрит на Австрию и Голландию, а нам поглядывать нужно вовсе не за ними, а за Украиной, Сербией, Швейцарией и Бельгией - они точно нас обойдут после потери 12,6 наших баллов. А там за спинами Хорватия и Греция...
Печально всё, несмотря на попадание в евровесну. Если выпадем из топ-15, то в еврокубках будет участвовать на одну команду меньше от нашей страны.
bsww
bsww
вчера в 10:53
А за ЭТО (очко за выход в 1/8) спасибо, ибо ранее очко давали за выход в 1/4, 1/2 и в финал
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:34
Еще пару сезонов назад дышали в спину Французам, а сейчас счастливы что Шотландцев обошли...
Нужно наверстывать упущенное....
зигзаг
зигзаг
вчера в 10:31
От зенита ничего не ждали как обычно. А вот Спартак удивил))
sir_Alex
sir_Alex ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 10:31
По-моему, увольнение португальца – вопрос решённый. Да и текущее место в ЧР не может не удручать. Хотя, львиная доля вины, безусловно, лежит на руководстве клуба.
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:28
Ничего это не дает
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 10:27
Слабое утешение.
Главный судья
Главный судья
вчера в 10:14
Не понимаю зачем Спартак увольняет Виторию...ему усиление нужно просто дать...а так кем он должен был результат показывать))смешно просто...зимой бы усилились а летом уже выводы какие- то делали...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 10:07
Аж на 9-м месте? Ого!!!!
Тоже мне, самая большая страна в мире только на 9-м месте.
d_fincher
d_fincher
вчера в 09:50
Спартак - плей-офф ЛЕ
Зенит - плей-офф ЛЕ
Локомототив - ... Москва!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 09:46
За последние 15 лет разбазарили 70 баллов а принесли в копилку всего 7, это так и называется.
Gahi
Gahi
вчера в 09:45, ред.
Это хороший результат, когда многие ожидали самый худший сценарий в этом сезоне исходя из прошлого опыта выступления команд. Если честно, то удивили этим результатом, но больше всех в копилку страны добыли "Спартак" -12 и "Зенит" - 8. Если от "Зенита" ожидали евровесну, то от "Спартака" мало кто надеялся что они способны выйти из группы после поражения от "Легии" в домашнем матче. Но при всех проблемах в клубе "Спартак" команда умудрилась показать свой лучший результат в новом тысячелетии в борьбе с такими командами как "Наполи" и "Лестер Сити" сумела занять 1 место в группе. Этот результат позволил команде "Спартак" обеспечить себе выход в 1/8 финала и стало быть приобрели дополнительные дни для качественной подготовке к следующему матчу в Лиге Европы. Но остаётся главный вопрос который актуален как никогда - как быть в этой ситуации с тренером команды Руем Виторией, которого заранее отправляют в отставку, и не стесняясь ведут открыто переговоры с будущим приемником на пост главного тренера команды. Леониду Арнольдовичу Федуну нужно хорошо подумать и не совершать поспешных решений относительно отставки Руя Витории. Может дальнейшие результаты команды в Лиге Европы станут хорошим подарком к 100 летнему Юбилею клуба которое будет 18 апреля 2022 года. Удачи
За адекватность
За адекватность
вчера в 09:44
Вступившее с этого ЕК сезона изменение в правилах начисления бонусных баллов пришлось как нельзя кстати и "Спартак" безусловно молодцы, что сумели эти пять бонусных баллов заработать. Отдельное спасибо Селихову, потащившему на последних минутах пенальти. Да и набранный коэффициент 5 100 с одной стороны симпатичнее выглядит, чем 4 333 и 4 666 в прошлые два года. А с другой на фоне предстоящей потери коэффициента 12 600 не так уж и симпатично. Поэтому вся эта игра в догонялки с Шотландией в этом году ни о чем. 10-е место ничем не отличается от 9-го и даже от 7-го в плане клубного представительства в ЕК. Место в 10-ке сохранили, уже хорошо, значит еще два сезона будем иметь прямое место в ГЭ ЛЧ. Проблемы с рейтингом и местом в ТК УЕФА начнутся со следующего сезона. Как-то так.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:44
Вот это хорошее сообщение.
oFANATo
oFANATo ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 09:43, ред.
И не говори......самую слабую команду Мальмё не смогли дважды обыграть.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:43
На Спартак вся надежда.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100