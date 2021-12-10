Россия вышла на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА, опередив Шотландию

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вчера, 08:52

Российские клубы завершили выступление на групповом этапе еврокубков.

«Спартак» занял первое место в группе Лиги Европы и напрямую вышел в 1/8 финала турнира. Московская команда набрала 7 очков в таблицу коэффициентов УЕФА – 2 за победу в матче, 4 – за первое место в группе ЛЕ , 1 – за выход в 1/8 финала ЛЕ .

В общей сложности «Спартак» набрал 12 рейтинговых очков. У «Зенита» 8 очков, «Сочи» – 3, «Локомотив» – 2, «Рубин» – 0,5. Коэффициент России в этом сезоне — 5,100 балла (25,5 баллов, набранных командами РПЛ , делятся на 5 – число клубов).

Таким образом, российские клубы набрали по итогам последних пяти сезонов 34,282 балла, что позволило России выйти на 9-е место в таблице коэффициентов, опередив Шотландию (34,100 балла).

Отметим, что «Спартак» выиграл еврокубковую группу впервые с 1995 года.