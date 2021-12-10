Россия вышла на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА, опередив Шотландию

Российские клубы завершили выступление на групповом этапе еврокубков.
«Спартак» занял первое место в группе Лиги Европы и напрямую вышел в 1/8 финала турнира. Московская команда набрала 7 очков в таблицу коэффициентов УЕФА – 2 за победу в матче, 4 – за первое место в группе ЛЕ, 1 – за выход в 1/8 финала ЛЕ.
В общей сложности «Спартак» набрал 12 рейтинговых очков. У «Зенита» 8 очков, «Сочи» – 3, «Локомотив» – 2, «Рубин» – 0,5. Коэффициент России в этом сезоне — 5,100 балла (25,5 баллов, набранных командами РПЛ, делятся на 5 – число клубов).
Таким образом, российские клубы набрали по итогам последних пяти сезонов 34,282 балла, что позволило России выйти на 9-е место в таблице коэффициентов, опередив Шотландию (34,100 балла).
Отметим, что «Спартак» выиграл еврокубковую группу впервые с 1995 года.
Но радоваться прямо сейчас смысла нет вообще никакого, на данный момент, без учёта как наших игр весной, так и игр наших соперников, если отбросить у всех (у всех, повторю, а не только наши 12,6 балла за рекордный сезон), то мы упадём на 14-е место в рейтинге. Если все наши клубы не наберут ни одного очка в евровесне, то даже 14-е место на будущий расчётный год будет за счастье. Кто-то тут смотрит на Австрию и Голландию, а нам поглядывать нужно вовсе не за ними, а за Украиной, Сербией, Швейцарией и Бельгией - они точно нас обойдут после потери 12,6 наших баллов. А там за спинами Хорватия и Греция...
Печально всё, несмотря на попадание в евровесну. Если выпадем из топ-15, то в еврокубках будет участвовать на одну команду меньше от нашей страны.
Но радоваться прямо сейчас смысла нет вообще никакого, на данный момент, без учёта как наших игр весной, так и игр наших соперников, если отбросить у всех (у всех, повторю, а не только наши 12,6 балла за рекордный сезон), то мы упадём на 14-е место в рейтинге. Если все наши клубы не наберут ни одного очка в евровесне, то даже 14-е место на будущий расчётный год будет за счастье. Кто-то тут смотрит на Австрию и Голландию, а нам поглядывать нужно вовсе не за ними, а за Украиной, Сербией, Швейцарией и Бельгией - они точно нас обойдут после потери 12,6 наших баллов. А там за спинами Хорватия и Греция...
Печально всё, несмотря на попадание в евровесну. Если выпадем из топ-15, то в еврокубках будет участвовать на одну команду меньше от нашей страны.