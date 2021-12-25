ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Конте: «Сезон в АПЛ надо было остановить, ковид достиг невозможного уровня»

вчера, 18:12

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте выразил мнение, что текущий сезон АПЛ нужно было приостановить из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом в стране.

Ковид в Англии достиг невозможного уровня, считаю, что нужно было остановить чемпионат. Многие тренеры пытались говорить об этом, чтобы найти решения, но я думаю, что все уже давно решено.

Когда перед тобой стена, ты можешь спорить, высказывать свои позиции и то, что хочешь, но это совершенно бесполезно. Каждое решение уже было принято.

Все новости
Президент «Боруссии»: «Нам нужно перестать смотреть на „Баварию“»
Вчера, 21:22 Комментарии7
«У „Реала“ лучшие хавбеки в мире». Анчелотти — о Модриче, Кроосе и Каземиро
Вчера, 00:40 Комментарии19
Минамино высказался о своей редкой игровой практике в «Ливерпуле»
24 декабря Комментарии14
Анчелотти назвал Бензема лучшим форвардом мира
24 декабря Комментарии37
Петржела — о Fan ID: «Поддержу фанатов „Зенита“, так как я один из них»
24 декабря Комментарии5
Холанд — «Краснодару»: «Берегите Ботхейма»
24 декабря Комментарии20
Сортировать
Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:26
Бог англосаксов наказывает.
3ton
3ton
вчера в 19:07
А привиться не судьба было?
Спортсмены должны были это сделать в первую очередь.
А теперь нытьё началось.
Как обычно, думают , когда случилось .
Imrebellion
Imrebellion ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 18:57
да это если в край отупят все. ковидные сезоны уже надоели, и окончательно сбивают и без того неравномерные состязания. все мы помним как проходил тот сезон, как все ожидали отмены всего (фаны лфк с ужасом), и то как еле возобновили и доиграли.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:54
Похоже из футболистов мало кто привился.
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 18:54
Пусть тогда и последние 2 сезона ЛЧ обнулят.
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 18:51
В смысле обнулят? Сезон был доигран до конца, сыграны все 38 туров.
Imrebellion
Imrebellion ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:48
тогда Ливерпулю не дали чемпионство остановив сезон, с чего сейчас должны?) Пусть лучше отменят, заодно и обнулят то ковидное золото красных))
Imrebellion
Imrebellion ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:46
да вы что? значит это и не болезнь вовсе. Какие же глупые люди там в медицине...
Elliada
Elliada
вчера в 18:25
Пусть останавливают. МС чемпион
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:24
Скорее всего это было бы правильное решение.
протон
протон
вчера в 18:24
Это из за штамма Омикрон чтоли, от которого практически не умирают и почти всегда болеют бессимптомно? Ну ну, срочно останавливайте.
beefs
beefs
вчера в 18:19
у руководства не всегда логичные решения, что поделать, такова жизнь...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100