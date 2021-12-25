Конте: «Сезон в АПЛ надо было остановить, ковид достиг невозможного уровня»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте выразил мнение, что текущий сезон АПЛ нужно было приостановить из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом в стране.
Ковид в Англии достиг невозможного уровня, считаю, что нужно было остановить чемпионат. Многие тренеры пытались говорить об этом, чтобы найти решения, но я думаю, что все уже давно решено.
Когда перед тобой стена, ты можешь спорить, высказывать свои позиции и то, что хочешь, но это совершенно бесполезно. Каждое решение уже было принято.
Спортсмены должны были это сделать в первую очередь.
А теперь нытьё началось.
Как обычно, думают , когда случилось .
Спортсмены должны были это сделать в первую очередь.
А теперь нытьё началось.
Как обычно, думают , когда случилось .