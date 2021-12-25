«У „Реала“ лучшие хавбеки в мире». Анчелотти — о Модриче, Кроосе и Каземиро

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, считает ли он полузащиту своей команды лучшей в мире.
Модрич, Кроос и Каземиро — лучшая линия полузащиты в мире? Да, именно так. Эта троица образует лучшую полузащиту в мире на данный момент.
У Модрича, Крооса и Каземиро много опыта, они настолько хорошо играют в футбол, что это просто невероятно. Ко всему прочему они хорошо друг друга дополняют. Когда все трое на поле, никто с ними не сравнится.
Также Анчелотти назвал Карима Бензема лучшим форвардом мира.
Время этой тройки полузащитников постепенно подходит к концу, и очень интересно кто их заменит?!
Время этой тройки полузащитников постепенно подходит к концу, и очень интересно кто их заменит?!