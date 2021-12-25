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«У „Реала“ лучшие хавбеки в мире». Анчелотти — о Модриче, Кроосе и Каземиро

сегодня, 00:40

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, считает ли он полузащиту своей команды лучшей в мире.

Модрич, Кроос и Каземиро — лучшая линия полузащиты в мире? Да, именно так. Эта троица образует лучшую полузащиту в мире на данный момент.

У Модрича, Крооса и Каземиро много опыта, они настолько хорошо играют в футбол, что это просто невероятно. Ко всему прочему они хорошо друг друга дополняют. Когда все трое на поле, никто с ними не сравнится.

Также Анчелотти назвал Карима Бензема лучшим форвардом мира.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:01
Время и трофеи показали, что это так. Самое стабильное и долгоиграющее трио. Взять Погба, кто-то скажет, что он сильнее любого из этой тройки и стоит индивидуально дороже. Но какой толк от него? Какие трофеи он принёс и какому клубу? Поэтому смотреть надо шире. Модрич точно один из лучших в мире в принципе, сколько бы он не стоил, есть вещи, которые бесценны
barcamilan
barcamilan
сегодня в 09:08
не преувеличивай
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:45
Для когото лучьшие,для когото нет!
ОПС
ОПС
сегодня в 08:27
Неплохие игроки.
bw2vzr3h7vvr
bw2vzr3h7vvr
сегодня в 08:26
Походу папа Карло уже начал накатывать за Новый год
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 08:16
Одни из...
shlomo
shlomo
сегодня в 08:15
Хорошо, когда тренера все устраивает
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:05
Своих хвалит, они его не подводят
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:45
Да уж,связка Кроос/Модрич действительна очень хороша, ее смело можно сравнить с легендарной связкой Барселоны - Хави/Иньеста, и в добавок к этим мастерам передач в центре поля у Мадридцев играет пес - Каземиро, он конечно не Канте, но тоже очень сильный опорник.
Время этой тройки полузащитников постепенно подходит к концу, и очень интересно кто их заменит?!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 05:56
Всяк кулик свое болото хвалит.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 05:42
У Реала есть деньги, может купить лучших
Comentarios
Comentarios
сегодня в 05:16
В ЛЧ посмотрим
ABir
ABir
сегодня в 04:19
Так и должно быть в Королевском клубе!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:57
Реал - пушка !!! Удачи !!!
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 02:20
Старик и себя наверное считает лучшим тренером в мире 😁
sv_1969
sv_1969
сегодня в 01:54
У папы Карло все лучше
Mangur
Mangur
сегодня в 00:50
Спорное утверждение, есть и получше.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:43
Одни из лучших точно
протон
протон
сегодня в 00:42
Да, великое трио, благодаря которому Мадрид выиграл большое количество трофеев.
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