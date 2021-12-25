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«Цирк уехал, а клоуны остались». Боярский — о «Спартаке»

вчера, 16:09

Народный артист РФ Михаил Боярский поделился мнением о конфликте владельца московского «Спартака» Леонида Федуна с бывшим генеральным директором «красно-белых» Шамилем Газизовым.

Я уже не успеваю следить за тем, что происходит в «Спартаке». Да и не надо, к футболу это не имеет никакого отношения. Всю эту ситуации можно описать одной фразой: цирк уехал, а клоуны остались. Газизов, Федун, Ваноли, Зарема — какой-то бразильский сериал.

«Спартак» и так уже на расстоянии пропасти от «Зенита», не хочу желать клубу еще большего разлада. Нужен хотя бы один конкурентный московский клуб.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:15
К сожалению, питерская говорящая голова права. Федун сделал всё, чтобы Спартак обсуждали не в спортивном контексте, а ох***вали над его подковёрными сериалами.
alexamit
alexamit
сегодня в 09:43
Где бы были эти болотные,если бы не кремлёвские поселенцы и газпромовская поилка?
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 06:44, ред.
Увы, как это не печально ,но старый питерский алкоголик прав. Дом -2 какой-то, а хотелось бы футбола,и желательно с хорошим результатом.
морозз
морозз
сегодня в 02:04
Миша, не надо много бухать! Остановись!
pomor45
pomor45
вчера в 22:08, ред.
Неправ Михаил. Всё на месте: и цирк, и клоуны, и народу это нравится - запредельный отклик на каждое событие. Зарема - королева арены. Федун - главный ковёрный.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 22:07
в любом клубе найдутся клоуны
lotsman
lotsman ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 21:22
Локо не конкурент. Спартак - другое дело. То, что сейчас со Спартаком, это временное. Я так думаю.
Hamman
Hamman
вчера в 20:19
С каждым его комментарием у меня остаётся всё меньше и меньше уважения к этому когда-то неплохому актёру. От каждого его комментария про Спартак так и веет неприкрытым злорадством. Ему не стоило бы забывать где был его любимый Зенит до газпромовских времён...
memphis
memphis
вчера в 19:12
Каналья как всегда вышел во двор подвигать домино и хряпнуть стопку
старина
старина
вчера в 19:10
Питерский синяк уже празднует Новый год
Futurista
Futurista
вчера в 18:42
Цирк это покупка Сутормина за 50 тыс.руб....и клоун это Боярский...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 18:40
    makkie
    makkie
    вчера в 18:34
    Какое дело Боярским, Орловым и прочим Радимовым до Спартака?
    Наоборот, радоваться должны, что одним конкурентом меньше из-за проделок Федуна.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 18:14
    Московским клубам надо снести зенит с трона, чтобы тон мишани и гены остудить.
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 18:08
    Ты наверное статью не читал!)
    Нужен хотя бы один конкурентный московский клуб.
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1296714/boyarskiy-mihail-spartak
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 18:03
    Боярский и Спартак скоро станут синонимами, чаще Михаила никто Спартак не комментирует!
    Евгений Перфильев
    Евгений Перфильев
    вчера в 17:30
    Не переживай миша цирк просто переехал в зенит, а там свои клоуны и они покруче будут.
    LOpp
    LOpp
    вчера в 17:16
    Я уже не успеваю следить за тем, что происходит в «Спартаке».

    Правильно, не следи, лучше учись правильно парковаться.
    YVG
    YVG
    вчера в 17:06
    Да и цирк никуда не уезжал, наоборот разросся.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 17:02
    Это уже нормальная ситуация для Спарттака,по другому они уже не смогут!
    sv_1969
    sv_1969 ответ YVG (раскрыть)
    вчера в 16:46
    да мне пох как он сыграл!
    YVG
    YVG ответ Брулин (раскрыть)
    вчера в 16:43
      Брулин
      Брулин
      вчера в 16:42
        YVG
        YVG ответ sv_1969 (раскрыть)
        вчера в 16:40, ред.
        А как спартак сыграл в ЛЧ, стесняюсь спросить, что-то подзабыл?
        YVG
        YVG ответ lotsman (раскрыть)
        вчера в 16:40
        Ему сказать нечего.
        sv_1969
        sv_1969
        вчера в 16:38
        Миша после игр Зенита в ЛЧ)))

        lotsman
        lotsman ответ YVG (раскрыть)
        вчера в 16:37
        А что тебя интересует?))
        YVG
        YVG ответ lotsman (раскрыть)
        вчера в 16:35
        А про себя сказать нечего.
        lotsman
        lotsman ответ ZIBO rock (раскрыть)
        вчера в 16:35
        А Локо то здесь причём?!!
        YVG
        YVG
        вчера в 16:34
        цска и спартак с легкостью отдают Зениту очки уже несколько сезонов, чего еще надо, к тому же веселят.
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