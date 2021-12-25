«Цирк уехал, а клоуны остались». Боярский — о «Спартаке»

Народный артист РФ Михаил Боярский поделился мнением о конфликте владельца московского «Спартака» Леонида Федуна с бывшим генеральным директором «красно-белых» Шамилем Газизовым.
Я уже не успеваю следить за тем, что происходит в «Спартаке». Да и не надо, к футболу это не имеет никакого отношения. Всю эту ситуации можно описать одной фразой: цирк уехал, а клоуны остались. Газизов, Федун, Ваноли, Зарема — какой-то бразильский сериал.
«Спартак» и так уже на расстоянии пропасти от «Зенита», не хочу желать клубу еще большего разлада. Нужен хотя бы один конкурентный московский клуб.
Наоборот, радоваться должны, что одним конкурентом меньше из-за проделок Федуна.
Наоборот, радоваться должны, что одним конкурентом меньше из-за проделок Федуна.
Нужен хотя бы один конкурентный московский клуб.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1296714/boyarskiy-mihail-spartak
Нужен хотя бы один конкурентный московский клуб.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1296714/boyarskiy-mihail-spartak
Правильно, не следи, лучше учись правильно парковаться.
Правильно, не следи, лучше учись правильно парковаться.
https://www.youtube.com/watch?v=hqCqH4JI9WQ