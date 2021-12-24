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Агент Комличенко рассказал о целях футболиста в «Ростове»

вчера, 12:13

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы форварда «Ростова» Николая Комличенко, заявил, что его клиент хочет проявить себя во второй части сезона и завоевать приглашение в сборную России.

Пришли в «Ростов» для того, чтобы получить игровую практику, вернуться в сборную. Вторую часть сезона он также проведет тут. Остальное оставим до лета. Главное сейчас — помочь «Ростову» и себе.

Комличенко выступает за «Ростов» на правах аренды из «Динамо». В текущем сезоне Николай сыграл в 19 матчах и забил 4 гола.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:50
Чтоб в сборную вернуться, надо ехать в "Младу-Болеслав"
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:56
В Ростове пока тоже не оправдывает ожидания
Храневец
Храневец
вчера в 16:41
Пора назад в Чехию !
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:38
Ростову может быть и поможешь , а вот в сборной ничего не получится. Лучше сосредоточиться на игре за Ростов.
Сп62
Сп62
вчера в 13:08
Помочь Ростову будет трудно.
Cat01
Cat01
вчера в 12:35
Цель поставлена удачи
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:31
Комличенко ещё может заявить о себе.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:15
Лучшие его годы уже прошли.
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