Агент Комличенко рассказал о целях футболиста в «Ростове»

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вчера, 12:13

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы форварда «Ростова» , заявил, что его клиент хочет проявить себя во второй части сезона и завоевать приглашение в сборную России.

Пришли в «Ростов» для того, чтобы получить игровую практику, вернуться в сборную. Вторую часть сезона он также проведет тут. Остальное оставим до лета. Главное сейчас — помочь «Ростову» и себе.

Комличенко выступает за «Ростов» на правах аренды из «Динамо». В текущем сезоне Николай сыграл в 19 матчах и забил 4 гола.