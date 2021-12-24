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Орлов: «Дзюба не нужен „Зениту“. Он несостоятелен в Лиге чемпионов»

вчера, 23:38

Журналист Геннадий Орлов поделился мыслями об уровне игры нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Всё просто. Если Дзюба играет хорошо — Орлов говорит, что он молодец. Но если он не играет — тогда Геннадий Орлов говорит, что он не играет и не бежит назад. Он что, хочет чтобы его всё время хвалили? Он неприкасаемый какой-то? Футболист должен быть готов к критике. То, что Дзюба сейчас не такой, каким был три года назад — это же очевидно, это видит каждый. Я просто констатирую. Наверное, он считает, что если я когда-то хорошо о нем говорил, то так и должен продолжать. Но я оцениваю не его человеческие качества, а его футбольное мастерство. Он для меня только игрок и всё.

Естественно, он меня называет флюгером. Что он под этим подразумевает? Флюгер всегда по ветру движется туда-сюда, но если ты играешь хорошо — флюгер в одну сторону. Но если ты не попадаешь в основной состав «Зенита», то что тогда делать? Ну всё, критика. Философия футболистов проста — говори про меня только хорошее, а плохое уже не нравится. Так и Дзюба. Он должен быть готов. Я же вижу, как работают западные журналисты, и всегда на них равнялся. И Кройффа критиковали, и Марадону, когда они играли спустя рукава. В этом смысл оценки спортивного эксперта.

Для меня Дзюба — это футболист. Я его не считаю личностью, мне с ним не о чем говорить. Его фразы не вызывают интереса у меня. Он просто игрок футбольной команды «Зенит» и мы вместе переживаем за то, как играет клуб.

Я вот не понимаю, как клуб не заметил, что он на награждении «Зенита» золотыми медалями чемпионата России вышел в костюме киногероя. Футболка, в которой ты играешь и стал чемпионом, — это самое ценное. Футбол это командная игра, но тут один человек решил выпендриться. Ну вот что это такое? Это редкий случай, когда «Вираж» такую обструкцию ему устраивает. Такого никогда не было в «Зените», ну может только на Быстрова такое частично было. Теперь Дзюбе будет еще тяжелее, потому что когда он уменьшил объем своей физической деятельности на футбольном поле — он будет подвергнут критике.

Нужно ли клубу продлевать с ним контракт? Он уже не нужен «Зениту». Нужно выпускать молодых на это место. Он несостоятельный в Лиге чемпионов, на которую равняется клуб. Его время уходит. Ну вот сколько он еще сможет играть? Только Ибрагимович долго играет, но он не похож на Дзюбу. Он намного лучше в свои 40 лет, больше двигается и выигрывает борьбу.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 12:03
Нет. Пусть Дзюба доиграет сезон в Зените, а там видно будет.
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 10:29
Я пологую что весь УИКЕ́НД РПЛ пройдет под знаком голубого льва. Который не в состоянии найти общий язык как с журналистами так и болельщиками.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:15
Правильно Гена прошелся по Дзюбе. Его время уходит или уже ушло. Надо уступать дорогу молодым. И будет вполне естественно, если Зенит не предложит новый контракт Дзюбе. Он, конечно, останется весьма востребованным игроком в РПЛ, возможно, даже одним из московских клубов, но, скорее всего, он окажется в условном Ростове или Ахмате и будет вынужден согласиться с существенным понижением зарплаты, поскольку так платить, как в Зените, ему просто никто не сможет, да и не за что уже в силу его возраста и объёма работы, выполняемого на поле. Мне уже Дзюба, как игрок не интересен, так как он уже показал всё что мог за свою карьеру и вряд ли от него стОит ожидать чего-то нового. А вот посмотреть на Дзюбу тренера было бы весьма любопытно.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:27
Скорей всего Дзюбе надо будет искать другой клуб.
112910415
112910415
сегодня в 07:20
Орлов в курсе грядущих событий, Дзюба уйдёт
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:11
Как быстро гена флаги меняет, рукоблуду так и надо, поделом.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 07:11
Этот Орлов сломался несите следующего
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:59
Ну раз Гена сказал значит так оно и есть.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:56
Удивился услышев такое от Орлова
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 06:20, ред.
Любая команда, которая возьмёт Дзюбу до конца сезона в аренду не прогадает.
Дзюба не умеет находиться в зоне комфорта, он начинает охреневать. А вот если отдадут в аренду, то Дзюба захочет доказать, что он ещё могёт. Так было уже несколько раз в его карьере. Но брать его надо только в аренду, на контракте он опять охренеет...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 05:49
Орлов за "флюгера" сильно обиделся на Дзюбу. Порою кажется что по своей манере поведения Артем пытается копировать Златана, но в мастерстве и работоспособности на него, увы, не тянет. Лучший ли российский нападающий пока Артем? Думается, что да. Но это скорее всего последний год. Чтобы держаться на вершине в его возрасте надо пахать как проклятый, но Артем предпочитает болтать.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 05:00
А может это Семак не нужен?
Он не тренер уровня Лиги чемпионов.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 03:58
Дзюба Зениту не нужен. Перейдет в Сочи или в Нижний Новгород.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:58
Да он скоро вообще не нужен будет никому , кроме своей правой руки.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:53
Кажется в Зените Дзюба отыгрался.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:03
Всё правильно говорит!
Gahi
Gahi
сегодня в 00:59
Критика должна всегда присутствовать и быть конструктивной, чтобы не давать футболисту почивать на лаврах, а исходя из этого каждый игрок должен понять где он не дорабатывает, чтобы исправить свои недостатки. У восьми футболистов "Зенита" следующим летом истекают контракты и одим из них является Артём Дзюба, к какому согласию придут стороны мы узнаем уже скоро, так как 1 января в России откроется зимнее трансферное окно. Удачи
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:41
Если по мнению ГСО в Питере уже на него не рассчитывают, то может в Химки пора переехать и там попытаться пережить вторую молодость.
sv_1969
sv_1969 ответ YVG (раскрыть)
сегодня в 00:30
И даже кино снял ....на чем он зенит видел)))
Tostao
Tostao
сегодня в 00:20
"Всё просто. Если Дзюба играет хорошо — Орлов говорит, что он молодец. Но если он не играет — тогда Геннадий Орлов говорит, что он не играет..."
Вопрос: что должен сделать Дзюба, чтобы ему ответил Геннадий Сергеевич Орлов?
drug01
drug01
сегодня в 00:18
Точный правильный ответ!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:16
Не играет...значит наигрался...
Не будет же Зенит силой удерживать игрока который перестаёт приносить пользу...
Вон Бензема старше Дзюбы и показывает фантастические показатели...
Рынок достаточно широк чтоб найти добротную замену Дзюбе...
karnager
karnager
сегодня в 00:06, ред.
По Дзюбе Орзул скучает. Артем, надо доделать дело и залезть уже на нее
Futurista
Futurista
вчера в 23:54
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 23:53
Завтра будет в булки целовать
YVG
YVG
вчера в 23:48
Дзюба свое уже взял.
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