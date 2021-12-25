Дмитрий Кузнецов выразил готовность возглавить ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА поделился мнением о работе в московском клубе.

То, что ЦСКА занимает четвертое место — это неплохо. Если говорить про игру команды, то она очень неважная. С такими перепадами, как у «армейцев», будет очень тяжело закрепиться в зоне еврокубков. Чего не хватает ЦСКА ? Нужны лидеры, хорошие трансферы в каждую линию. Не помешал бы такой футболист, как Влашич. Этот сезон переходный для Алексея Березуцкого. Ему нужно набраться опыта. Сейчас руководство должно задуматься о трансферах, чтобы новые игроки помогли команде занять высокие места. Возобновились слухи по поводу Вагнера, ну зачем он на полгода. Надо думать о будущем.