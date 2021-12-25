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Дмитрий Кузнецов выразил готовность возглавить ЦСКА

вчера, 15:16

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о работе Алексея Березуцкого в московском клубе.

То, что ЦСКА занимает четвертое место — это неплохо. Если говорить про игру команды, то она очень неважная. С такими перепадами, как у «армейцев», будет очень тяжело закрепиться в зоне еврокубков. Чего не хватает ЦСКА? Нужны лидеры, хорошие трансферы в каждую линию. Не помешал бы такой футболист, как Влашич. Этот сезон переходный для Алексея Березуцкого. Ему нужно набраться опыта. Сейчас руководство должно задуматься о трансферах, чтобы новые игроки помогли команде занять высокие места. Возобновились слухи по поводу Вагнера, ну зачем он на полгода. Надо думать о будущем.

Стоит ли ЦСКА задуматься о смене тренера? У него есть результат — четвертое место. Да, игры нет. Давайте подождем, посмотрим, как Березуцкий будет работать на сборах, и что из этого получится. Нельзя быстро срубать деревья, также и в этой ситуации. Ему надо дать шанс. Готов ли я возглавить ЦСКА? Конечно, да. Такие предложения не поступают каждый день. Тем более, это мой клуб. Я здесь провел около десяти лет. У меня очень хорошие отношения с болельщиками. Хочется, чтобы фанаты и руководство клуба были довольны.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 14:17
С такой игрой 4 место просто Блестящий результат! Но уверен,закончим чемпионат ниже.
memphis
memphis
вчера в 19:08
"нельзя быстро срубать деревья" - это он о братьях?)))
Baggio R.
Baggio R. ответ tsk116 (раскрыть)
вчера в 18:33
Капитан последних чемпионов СССР.
SHMEL
SHMEL
вчера в 17:32
Думаю Лёша справится, при должном усилении.Не нужно брать пример со спартака и менять тренеров по несколько раз за сезон.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 16:57
Поменять шило на мыло?Таких кандидатов на пост ГТ ЦСКА добрый десяток наберется..))
ДСА
ДСА
вчера в 16:39
Сначала нужен клуб попроще
протон
протон
вчера в 16:05
Думаю чем Березукий будет лучше и Кузнецов.
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:01
Его же из павлодарского Иртыша освободили от должности из-за отсутствия тренерской лицензии PRO,какой ему ЦСКА тренировать, только если дубль?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:58
У Алексея всё будет нормально но без трансферов ни у одного даже именитого тренера команда не заиграет. Правильно Кузнецов толкует.
YVG
YVG
вчера в 15:58
Все будет как в спартаке, сценарий знаком, распил бабла продолжается.
drug01
drug01
вчера в 15:55
Если только в помощь
lotsman
lotsman
вчера в 15:34
Пусть Березуцкий работает. Частая смена тренеров ни к чему хорошему не приведёт.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:25, ред.
Пора уж Бабаеву завязывать...обклеивать столбы объявлениями..."Ищу тренера"...
tsk116
tsk116
вчера в 15:23
кто это
beefs
beefs
вчера в 15:20
а чем ты лучше Алексея?
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