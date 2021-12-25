Кавазашвили: «Надеюсь, что скоро „Спартаком“ будет владеть Газизов» .

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о конфликте владельца московского клуба Леонида Федуна с бывшим генеральным директором «красно-белых» Шамилем Газизовым.

Федун обещал Газизову акции клуба? Это обалденная и очень интересная информация! В нашей стране любая расписка имеет юридическую силу и является официальным документом для представления в суде. Так что Газизов еще может поработать в «Спартаке», и это было бы здорово. Газизов — молодой талантливый парень, он зарекомендовал себя в футболе только с положительной стороны, как хороший менеджер. А этот политработник Федун так и остался политработником.

Надеюсь, скоро весь клуб отойдет Газизову. Я буду только рад: «Спартак» бы встал на путь исправления. Федун оказался фальшивым менеджером и полностью провалился, развалив клуб. Он для «Спартака» как Горбачев — по-тихому развалил доверенную ему страну. А Газизов — серьезный парень, который смог бы что-то наладить в клубе для начала. Но здесь уже он сам будет решать — идти ли ему напролом и отбивать свои проценты или дальше качать деньги с Федуна.