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Кавазашвили: «Надеюсь, что скоро „Спартаком“ будет владеть Газизов»

вчера, 14:23

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о конфликте владельца московского клуба Леонида Федуна с бывшим генеральным директором «красно-белых» Шамилем Газизовым.

Федун обещал Газизову акции клуба? Это обалденная и очень интересная информация! В нашей стране любая расписка имеет юридическую силу и является официальным документом для представления в суде. Так что Газизов еще может поработать в «Спартаке», и это было бы здорово. Газизов — молодой талантливый парень, он зарекомендовал себя в футболе только с положительной стороны, как хороший менеджер. А этот политработник Федун так и остался политработником.

Надеюсь, скоро весь клуб отойдет Газизову. Я буду только рад: «Спартак» бы встал на путь исправления. Федун оказался фальшивым менеджером и полностью провалился, развалив клуб. Он для «Спартака» как Горбачев — по-тихому развалил доверенную ему страну. А Газизов — серьезный парень, который смог бы что-то наладить в клубе для начала. Но здесь уже он сам будет решать — идти ли ему напролом и отбивать свои проценты или дальше качать деньги с Федуна.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:36
Какой смысл брать вьюхи у этого пережитка прошлого? Всё равно ничего дельного не скажет.
galem72
galem72 ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 10:35
Только газиз — татарин! А в остальном — согласен. ))
pomor45
pomor45
вчера в 21:22
Он не сильно глупый. Он слабо умный. К нему хочется подойти и поинтересоваться: сложно ли без мозгов жить.
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
вчера в 20:30
Вы думаете это проблемаы Спартака?...я вам отвечу словами Цоя...мама мы все тяжело больны,мама ,мы все сошли с ума...
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:55
Никогда этот башкир не возглавит Спартак! Анзорчик совсем кукухой поплыл!
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 19:49
Кавазашвили, видимо, так же далек от бизнеса, в том числе футбольного, как галактика GN-z11 от Земли. Если Федун и обещал акции Газизову, то конечно же не все акции (ибо это означало бы конец Спартака за отсутствием финансирования), а небольшую часть и то, скорее всего, из дополнительной возможно планировавшейся эмиссии.
Разговоры же вокруг ухода Федуна связаны отнюдь не с "успехами" команды под управлением Леонида, а.с усилившимися слухами о том, что Лукойл постигнет судьба многих успешных компаний, которые были переданы под контроль высокопоставленным болельщикам Зенита, в данном случае через слияние с Сургутнефтегазом. У Федуна в этом случае вряд ли останется достаточно средств для привычной для него жизни и содержания клуба.
memphis
memphis
вчера в 19:10
И в чем он не прав?
particular
particular
вчера в 18:39, ред.
Кто в шоке, кто в негодовании, кто-то в а@уе, а некоторые смотрят на перспективы с определённой надеждой :)))
berda2003
berda2003
вчера в 17:46
то еврей, то башкир - русской народной командой руководят...
не такой, уж и замечательный манагер - уфа в 63 и спартак там будет ... если не уже...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 17:41
Уже даже и шутить про спартак не хочется...
YVG
YVG
вчера в 17:33
Кто бы ни владел, а перспектива одна - возглавлять вторую половину турнирной таблицы.
4RT
4RT
вчера в 16:40
Скоро эта газировка выдохнется
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 16:36
Шамиль Ибн Газизов I, шейх всея Уфы и Спартака. В наложницах имеет Зарему, Леонида и Спартак
За Ливерпуль 2
За Ливерпуль 2
вчера в 16:14
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ Железный Капут (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 16:12
    Они и так страдают когда ты свиные котлеты уплетаешь за обе щеки!)
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 16:09
    Спартак (Уфа) тогда точно будет народным и с башкирским духом
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 15:59
    Это же надо так ненавидеть спартак.
    протон
    протон
    вчера в 15:58
    Как башкиры отжимали Спартак)
    navoi73
    navoi73
    вчера в 15:56
      sv_1969
      sv_1969 ответ nikoladolgov (раскрыть)
      вчера в 15:47
      Алекперов или третье неизвестное лицо которому принадлежит 33-34 % акций))
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Брулин (раскрыть)
      вчера в 15:44
      А можно и так разваливать. Можно, закармливая человека сверх меры, полностью подорвать его здоровье. Везде ум нужен, как ни странно, а с этим у Федуна проблемы.
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
      вчера в 15:42
      Какой Газизов ,дедушка ? Этому только мёдом на ярмарке торговать . Народ совсем рехнулся !
      sash71
      sash71
      вчера в 15:32
      Гляди так Спартак и порвать могут.
      David Young
      David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
      вчера в 15:31
      .
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      вчера в 15:30
      Хотели шейхов - шейх Газиз к вашим услугам.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      вчера в 15:23
      Торопится ветеран хоронить Спартак. У Газиса нет этих миллиардов, чтобы содержать клуб Федуна и Ко. Уфа сама побирается и ели сводит концы с концами. Глупости с нервным психозом и нечего более.
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 15:12
      Кавазашвили: «Надеюсь, что скоро „Спартаком“ будет владеть Газизов» .
      MIvan
      MIvan
      вчера в 15:05
        nikoladolgov
        nikoladolgov
        вчера в 15:02
        Кто же рулит в этом цирке ?
        Федун, Газизов, Зарема, шейхи, итальяшки, Лукойл ....
        Cat01
        Cat01
        вчера в 14:53
        Это сон в лунную ночь
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