Мэр Казани: «У „Рубина“ шикарная команда. Не хватает одного — денег»

Бывший президент «Рубина», мэр Казани Ильсур Метшин считает, что главная проблема команды заключается в маленьком бюджете клуба.

Слуцкий — красавец, великолепный, опытнейший тренер, Рустем Сайманов (генеральный директор «Рубина») — великолепный генеральный менеджер, они собрали шикарную команду. Не хватает одного — денег. Бюджет «Рубина» не является сейчас большим.

Класс Слуцкого и всей команды, тренерского штаба, менеджеров «Рубина», условия, стадион, база — великолепные. Надо помочь с деньгами. Тогда они будут чемпионами.