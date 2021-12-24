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Мэр Казани: «У „Рубина“ шикарная команда. Не хватает одного — денег»

вчера, 19:46

Бывший президент «Рубина», мэр Казани Ильсур Метшин считает, что главная проблема команды заключается в маленьком бюджете клуба.

Слуцкий — красавец, великолепный, опытнейший тренер, Рустем Сайманов (генеральный директор «Рубина») — великолепный генеральный менеджер, они собрали шикарную команду. Не хватает одного — денег. Бюджет «Рубина» не является сейчас большим.

Класс Слуцкого и всей команды, тренерского штаба, менеджеров «Рубина», условия, стадион, база — великолепные. Надо помочь с деньгами. Тогда они будут чемпионами.

Ранее на вопрос о возможном увольнении Слуцкого ответил Сайманов.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ rubinovyi2 (раскрыть)
сегодня в 19:14, ред.
Что за лютая привычка кивать на европы...???
Назовите мне команды которые с составом на 170 млн постоянно выходят в плейофф ЛЧ....
Хотя не старайтесь...ибо таких нет...

Будет нужда пофеерить в ЛЧ...подгонят состав хотя бы под 300-400 млн...тогда и покуражаться в ЛЧ....

А так всё похоже на отрывок из разговора средней группы в детском саду..."Справился со мной, а ты попробуй с моим братом первоклашкой справиться"
Так и вы...гегемонит Зенит годами...а пусть попробует в европах попобеждать...
Я вообще не вижу смысла в этих самооправдательных самоуспокоительных присказках...
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 16:16
Ну,не надо так скромненько..
У вас и тренер,не чета нашему и мененеджеры были великолепные начиная с Мутко,Фурсенки,да и болельщик номер один,денег не считает,вот за счет этого и играете лучше всех,правда все относительно и результаты в Европе,тому подтверждение..
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ rubinovyi2 (раскрыть)
сегодня в 15:23
Так у Зенита не межгалактического тренера как у Рубина...нет и великолепного генменеджера...да и состав не столь великолепен чтоб им любовался мэр.....
Просто Зенит играет лучше всех....
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 13:45
Как зачем деньги?
Будут деньги,как у Зенита,будут и чемпионства..))
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ galem72 (раскрыть)
сегодня в 13:44
Вот у Спартака есть на чего покушать,а игры,все-одно нет..,может перекомлены?))
galem72
galem72
сегодня в 10:51
Если всё так прекрасно и с тренером, и с составом, и с менеджментом, почему тогда игра не идёт? Может, из-за нехватки денег всем участникам игрового процесса нечего есть? ))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 03:10
Если всё есть..то зачем деньги ?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 23:41
А чё, этот "красавец, опытнейший тренер" не заработал для клуба денюжку, как это делал Бердыев с Рубином и Ростовом. Которого в прессе называли "грозой испанских клубов" и которого в очередной раз бессовестно кинули? Поделом ребятки. Денег им мало.
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 22:20
Не деньги в футбол играют,особенно если есть шикарная команда.
shur
shur
вчера в 22:10
...не хочу вдаваться в подробности, но когда показываем жизнь мусульман
у нас в России , богатые бизнесмены, красивые мечети благоустройства городов .
так и напрашивается вопрос , не кому помощь середнечку лиги ?! А Лёня и впрям
очень неплох и стабилен!!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:19
Рубль команде, а два мне...
4RT
4RT
вчера в 21:19
В России всегда так. Дураков хватает,а денег-нет
112910415
112910415
вчера в 21:17
упрощает, однако
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:12
Прикольно. Великолепный опытнейший тренер есть. Великолепный менеджер есть. Шикарная команда есть. Про долги по зарплате не слышно было. Но оказывается при наличии всего этого еще для успеха какие-то деньги нужны. Как в старом анекдоте с бородой (примерно), когда геолог зачастил в гости к чукче. В очередной раз чукча видит, что тот в гости идет, он и говорит жене, скажи, что я на охоту ушел, а я под кровать спрячусь. Ну жена сказала, а геолог попросил хоть чаем напоить. В итоге дошло у них дело до любовных утех. Лежит чукча и думает. Однако ружье есть, патроны есть, стреляй, а меня дома нет.
dzvinka
dzvinka
вчера в 21:03
очень сильно интересно, какой тренер опытнейший Леонид было видно в Халле, когда команду с топ-5 составом Чемпионшипа чуть не вывел в 3-й дивизион)))
Predator94
Predator94
вчера в 21:01
Заработайте! Ишь чинуши хотят всегда легких денег. Состричь с государства и харчевать на этом !!!! НЕТ !! Футбол только коммерческий. Зарабатывайте!!! Не можете - уходите с рынка! Точка. Задолбали . Бюджет закрыть для спорта!!!
Strashniy
Strashniy
вчера в 20:19
Судя по тому, сколько потратили на глупые трансферы, дело не в деньгах.
drug01
drug01
вчера в 20:10
Это болезнь нашего футбола
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:09
Деньги в футболе конечно важны, но не считаю, что у тех же "Крыльев" денег больше, чем у "Рубина". Хвича стал выглядеть гораздо хуже, защитники порой в обороне устраивают проходной двор, Деспот перестал забивать и постоянно травмируется, верю в Леню, как в качественного тренера, но ему пора полностью откреститься от новогодних клипов (хотя, честно говоря, шикарные получаются), коммент-шоу и многочисленных интервью и полностью сосредоточиться на "Рубине":
Землянин
Землянин
вчера в 19:59
Куда же все делось ❓в Испанию ушли с контрактами до небес ❓🧐
Сантус
Сантус
вчера в 19:55
Не логично..есть команда играйте и выигрывайте.Деньги в футбол не играют.)) Помогают "решать вопросы",да...))
beefs
beefs
вчера в 19:51
пора скинуться на содержание, откройте фонд на ТВЦ...
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