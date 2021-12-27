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Егоров: «Ваноли же от Конте. У „Спартака“ будет очень тяжелая предсезонка»

сегодня, 16:08

Журналист Сергей Егоров порассуждал о предстоящей работе нового главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли.

Мой прогноз по Ваноли? У «Спартака» будет очень тяжелая предсезонка, просто драконовская. Он же от Конте, а там диктаторские методы подготовки.

Ваноли — жесткий мужик? Могу сказать по медиа. Я хотел полететь в Эмираты на сборы «Спартака», но теперь не полечу. Узнал, что будет всего два медиадня, а тратить достаточно серьезные суммы ради двух медиадней нерационально.

Получается, Ваноли уже все закрыл? Не все, но выделил всего два медиадня. Возможно, такой суровой подготовки у «Спартака» еще не было никогда.

Ранее сообщалось о том, сколько будет зарабатывать Ваноли в «Спартаке».

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 17:26
Проблема в том, что игроки Спартака не особо то жалуют жёстких тренеров.
Чем больше гоняют, тем больше недовольства. А потом выходят на матчи с гирями на ногах.
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ YVG (раскрыть)
сегодня в 17:09
А возможно и вес сбросят
DXTK
DXTK
сегодня в 17:05
я так понимаю....... Спартак решил проверить теорию Челси........... по середине сезона убрал тренера выиграл ЛЧ...... Аленичева уволили назначив Карреру экс помощника Конте, тот уехал в Челси Массимо пришел в Спартак в роли помощника, - Итог взяли титул, провалившись до этого в ЛЕ,......... сейчас уволили Виторию удачно выступив в ЛЕ, но провалившись в чемпионате.....то есть рассчитывают на трофей..раскатали губу на ЛЕ???!...ведь Конте снова уехал в англию но на этот раз в Тоттенем....а его помощник Ваноли назначили главным в Спартак......... думаю вряд ли у Ваноли получится пройти путь Карреры......за пол года взять трофей.........
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:58
Весной посмотрим на этого сурового разведчика.
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 16:45
Давно пора этим заняться. Расслабились миллионеры
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 16:41
Ну правильно. Гонять этих оленей надо до седьмого пота. А то профукали дурака гоняя первую половину чемпионата , а теперь на островах кайфуют .
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 16:37, ред.
Тяжело в учении, легко в бою.
drug01
drug01
сегодня в 16:37
Зато ждём результат
lotsman
lotsman
сегодня в 16:36
Тренер и должен быть жёстким, чтобы не распускались, но не жестоким.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
сегодня в 16:31
Давно пора жестские сборы и не только для Спартака, всей РПЛ вводить.
YVG
YVG
сегодня в 16:19
Очень жестко, возможно, выберутся с девятого места на восьмое.
протон
протон
сегодня в 16:10
Учитывая как часто Спартак меняет тренеров, Конте надо забить на Тоттенхэм и сосредоточиться на воспитании помощников
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