Егоров: «Ваноли же от Конте. У „Спартака“ будет очень тяжелая предсезонка»

Журналист Сергей Егоров порассуждал о предстоящей работе нового главного тренера «Спартака» .

Мой прогноз по Ваноли? У «Спартака» будет очень тяжелая предсезонка, просто драконовская. Он же от Конте, а там диктаторские методы подготовки.

Ваноли — жесткий мужик? Могу сказать по медиа. Я хотел полететь в Эмираты на сборы «Спартака», но теперь не полечу. Узнал, что будет всего два медиадня, а тратить достаточно серьезные суммы ради двух медиадней нерационально.

Получается, Ваноли уже все закрыл? Не все, но выделил всего два медиадня. Возможно, такой суровой подготовки у «Спартака» еще не было никогда.