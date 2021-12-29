ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2021/2022

Кьеза: «Роналду прибыл с другой планеты»

вчера, 09:09

Нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьеза высказался о португальском форварде «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду:

Его самоотверженность, его интеллект, его способность быть решительным и присутствовать в любой ситуации стали для меня источником вдохновения. Криштиану прибыл с другой планеты, было захватывающе тренироваться с ним и видеть, что он выполняет, чтобы быть таким сильным.

Мне посчастливилось провести некоторое время и посмотреть вживую за одним из лучших футболистов в истории.

Напомним, Кьеза и Роналду вместе играли за «Ювентус». В августе 2021 года португалец перешел в «Манчестер Юнайтед» за 15 млн евро.

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Все комментарии
sash71
sash71
вчера в 22:07
Прям нашествие инопланетян. Первым прибыл Месси потом Роналду следующие Мбапе, Левандовский, Бензема, Винисиус, Салах итд.
санек002
санек002 ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 11:03
скорее два инопланетянина!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:35
Рон просто фартовый!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:26
Кьеза сам что-то подтух в этом сезоне. 1 гол и 1 голевая в СериАле, явно не то, чего ждут от него.
Project _Pandora_
Project _Pandora_ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 10:05
Не похоже. Он же не из зенита )
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:38
По фото....
Марс - красный...
Венера - жёлтая...
Плутон - серый...
Земля - голубая...

...может тогда Роналду всё же с Земли ??..)))
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 09:31
Что то с Ньюкаслом не видели этого инопланетянина. Наверное улетел назад на свою планету.
Elliada
Elliada
вчера в 09:23
Это объясняет, почему он не размножается естественным путем
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:22
Рон надолго останется лучшим футболистом планеты.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:17
У нас два космонавта он и Месси
протон
протон
вчера в 09:15
Не халявщик, отрабатывает свою зарплату по полной.
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