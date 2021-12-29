Кьеза: «Роналду прибыл с другой планеты»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Италии высказался о португальском форварде «Манчестер Юнайтед» :

Его самоотверженность, его интеллект, его способность быть решительным и присутствовать в любой ситуации стали для меня источником вдохновения. Криштиану прибыл с другой планеты, было захватывающе тренироваться с ним и видеть, что он выполняет, чтобы быть таким сильным.

Мне посчастливилось провести некоторое время и посмотреть вживую за одним из лучших футболистов в истории.