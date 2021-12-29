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Ван Дейк прокомментировал поражение «Ливерпуля» от «Лестера»

вчера, 09:32
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити1 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Накануне в рамках 20-го тура АПЛ «Лестер Сити» принимал «Ливерпуль». Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал результат поединка:

Я думаю, что они победили заслуженно, хотя, конечно, это зависело и от нас. Они хорошо защищались, а мы не продемонстрировали свою игру. «Лестер» создал не так много моментов, но был достаточно опасным.

Мы должны делать выводы и двигаться дальше. Это часть футбола. У нас были моменты, но сегодня удача была не на нашей стороне. Конечно, промах с пенальти – это обидно.

«Ливерпуль» набрал 41 очко в 18 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» (25) располагается на 9-м месте.

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Все комментарии
v2x2ch8z58kf
v2x2ch8z58kf
вчера в 13:58
«Лестер Сити» хорошо провел матч.
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:55
Ливерпуль проиграл из-за своей небрежности.
b7xehme3wj94
b7xehme3wj94
вчера в 10:23
Тот ещё демагог
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:43
У ливера моментов было не мало, просто где-то не везло, а где-то Шмейхель тащил
Elliada
Elliada
вчера в 09:36
Странно, что проиграли. Футболисты Ливерпуля отдыхали больше, последняя игра была 22 декабря. А Лестер играл 26 декабря с МС (1 день отдыха). Если взять во внимание, что скоро Салах и Мане уедут в Африку, то дальнейшее потеря очков весьма вероятна. Челси то же что-то невнятно играет. Похоже, у МС конкурентов больше нет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:35
Пенальти надо было забивать!
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