Ван Дейк прокомментировал поражение «Ливерпуля» от «Лестера»

Накануне в рамках 20-го тура АПЛ «Лестер Сити» принимал «Ливерпуль». Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

Защитник «Ливерпуля» прокомментировал результат поединка:

Я думаю, что они победили заслуженно, хотя, конечно, это зависело и от нас. Они хорошо защищались, а мы не продемонстрировали свою игру. «Лестер» создал не так много моментов, но был достаточно опасным.

Мы должны делать выводы и двигаться дальше. Это часть футбола. У нас были моменты, но сегодня удача была не на нашей стороне. Конечно, промах с пенальти – это обидно.