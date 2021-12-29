Ван Дейк прокомментировал поражение «Ливерпуля» от «Лестера»

Накануне в рамках 20-го тура АПЛ «Лестер Сити» принимал «Ливерпуль». Хозяева одержали победу со счетом 1:0.
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал результат поединка:
Я думаю, что они победили заслуженно, хотя, конечно, это зависело и от нас. Они хорошо защищались, а мы не продемонстрировали свою игру. «Лестер» создал не так много моментов, но был достаточно опасным.
Мы должны делать выводы и двигаться дальше. Это часть футбола. У нас были моменты, но сегодня удача была не на нашей стороне. Конечно, промах с пенальти – это обидно.
«Ливерпуль» набрал 41 очко в 18 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» (25) располагается на 9-м месте.