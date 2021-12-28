Полузащитник «Шахтёра» Мудрик отреагировал на интерес «Брентфорда»

Полузащитник «Шахтёра» отреагировал на предложение «Брентфорда»:

Я человек прямой и справедливый – меня так воспитали родители. Скажу честно, что, если бы такое предложение поступило год или полтора назад, когда в «Шахтёре» работали португальские специалисты – я не задумался бы и секунды и попросил отпустить меня.

Но с приходом в клуб Дарио Срны и Роберто Де Дзерби всё кардинально поменялось. Я не говорю, что меня кто-то гладит по голове, но я чувствую поддержку, понимаю требования наставника и не прекращаю работать над собой, чтобы максимально усовершенствовать качество своей игры. Хочу поблагодарить «Брентфорд» за такое предложение. Оказаться в Англии в возрасте 20 лет – это просто фантастика, но решение о моем переходе принимает лишь один человек – президент клуба.