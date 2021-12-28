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Полузащитник «Шахтёра» Мудрик отреагировал на интерес «Брентфорда»

вчера, 23:10

Полузащитник «Шахтёра» Михаил Мудрик отреагировал на предложение «Брентфорда»:

Я человек прямой и справедливый – меня так воспитали родители. Скажу честно, что, если бы такое предложение поступило год или полтора назад, когда в «Шахтёре» работали португальские специалисты – я не задумался бы и секунды и попросил отпустить меня.

Но с приходом в клуб Дарио Срны и Роберто Де Дзерби всё кардинально поменялось. Я не говорю, что меня кто-то гладит по голове, но я чувствую поддержку, понимаю требования наставника и не прекращаю работать над собой, чтобы максимально усовершенствовать качество своей игры. Хочу поблагодарить «Брентфорд» за такое предложение. Оказаться в Англии в возрасте 20 лет – это просто фантастика, но решение о моем переходе принимает лишь один человек – президент клуба.

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Все комментарии
BagioR
BagioR
сегодня в 07:05
На самом деле он хотел написать вы кто?))))
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 00:04
Значит нужно остатся.
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:17
Да и в Шахте он в ЕК будет играть!
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