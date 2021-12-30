Сборная России поздравила болельщиков с Новым годом

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вчера, 21:27

Главный тренер сборной России и игроки национальной команды поздравили болельщиков с Новым годом.

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«Спасибо каждому, кто верит и болеет за нас, несмотря ни на что. Мы вас любим, ценим и поздравляем вас с 2022 годом.

Мы вас поздравляем, желаем, чтобы наша игра всегда вас радовала, а мы постараемся и в новом году радовать вас как можно чаще», – сказал Карпин.