Сборная России поздравила болельщиков с Новым годом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин и игроки национальной команды поздравили болельщиков с Новым годом.
Поздравления записали Фёдор Смолов, Георгий Джикия, Фёдор Кудряшов, Данил Глебов и Александр Ерохин.
«Спасибо каждому, кто верит и болеет за нас, несмотря ни на что. Мы вас любим, ценим и поздравляем вас с 2022 годом.
Мы вас поздравляем, желаем, чтобы наша игра всегда вас радовала, а мы постараемся и в новом году радовать вас как можно чаще», – сказал Карпин.
Всем здоровья, приятных и радостных событий в кругу родных и близких! Любви, добра и благополучия каждой семье.
Всем здоровья, приятных и радостных событий в кругу родных и близких! Любви, добра и благополучия каждой семье.