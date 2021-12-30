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Сборная России поздравила болельщиков с Новым годом

вчера, 21:27

Главный тренер сборной России Валерий Карпин и игроки национальной команды поздравили болельщиков с Новым годом.

Поздравления записали Фёдор Смолов, Георгий Джикия, Фёдор Кудряшов, Данил Глебов и Александр Ерохин.

«Спасибо каждому, кто верит и болеет за нас, несмотря ни на что. Мы вас любим, ценим и поздравляем вас с 2022 годом.

Мы вас поздравляем, желаем, чтобы наша игра всегда вас радовала, а мы постараемся и в новом году радовать вас как можно чаще», – сказал Карпин.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 09:44
...кто разрешил???!!! И главное кому доверили, Смола + Кудряш = Наше Всё!!!
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 22:26
Пусть Новый 2022 год наконец принесет радость многочисленной армии болельщиков российского футбола. Удачи сборной в Новом году.
Всем здоровья, приятных и радостных событий в кругу родных и близких! Любви, добра и благополучия каждой семье.
mr.bra
mr.bra
вчера в 21:49
спасибо ребят, наконец то за многое время мне нравится сборная, оставайтесь голодны..до побед
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:45
Пусть хотя бы результат порадует.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:41
То чего мы не ждали
drug01
drug01
вчера в 21:30
Спасибо! Удачи!!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:29
За поздравление денег не дают.
beefs
beefs
вчера в 21:29
очень надеемся на лучшее, удачи ребята...
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