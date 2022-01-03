Лунин может покинуть «Реал»

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вчера, 17:55

Голкипер мадридского «Реала» может покинуть стан «сливочных». Украинец понимает, что усадить на скамейку основного вратаря Тибо Куртуа ему будет крайне сложно. Поэтому Лунин задумался о смене клубной прописки.

Действующий контракт украинца с «Реалом» истекает летом 2024 года. В ближайшие дни Лунин встретится с представителями «сливочных», чтобы обсудить свое будущее.

Недавно Анчелотти рассказал, почему он отдает предпочтение именно Куртуа.