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Лунин может покинуть «Реал»

вчера, 17:55

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин может покинуть стан «сливочных». Украинец понимает, что усадить на скамейку основного вратаря Тибо Куртуа ему будет крайне сложно. Поэтому Лунин задумался о смене клубной прописки.

Действующий контракт украинца с «Реалом» истекает летом 2024 года. В ближайшие дни Лунин встретится с представителями «сливочных», чтобы обсудить свое будущее.

Недавно Анчелотти рассказал, почему он отдает предпочтение именно Куртуа.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:32
А на что он расчитывал когда переходил???
Давно нужно было уходить....смысл сидеть на вечной лавке пусть и в одном из самом именитом клубе мира....!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:25
Этот не пропадёт!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:01
Лунёва можно позвать...
Boricku
Boricku
вчера в 17:57
Надо у Саши Кокорева учиться сидеть на контракте, и не высовываться.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:56
Весомый аргумент...всегда второй
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