«Милан» хочет подписать Санчеша. Футболист готов к переходу

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вчера, 17:39

Полузащитник «Лилля» может стать игроком «Милана». Итальянский коллектив рассматривает трансфер португальца, а сам Санчеш не против перехода.

В «Милане» в 24-летнем Санчеше видят замену Франку Кессье, который, вероятно, покинет итальянскую команду в конце сезона на правах свободного агента. Представителем Санчеша является агент Жорже Мендеш, который также представляет футболиста «Милана» Рафаэля Леау. На встрече по продлению трудового соглашения со своим игроком «Милан» может затронуть и тему Санчеша.

По информации СМИ , Санчеш хочет получить новый вызов в своей карьере. Он рассматривает «Милан» в качестве приоритетного варианта продолжения карьеры, несмотря на интерес со стороны английских и французских команд.

Контракт Санчеша с «Лиллем» заканчивается в 2023 году. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость португальского полузащитника в 30 млн евро.