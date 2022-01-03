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Шевченко убеждает Алексея Миранчука перейти в «Дженоа»

вчера, 17:57

Полузащитник Алексей Миранчук близок к уходу из «Аталанты».

«Дженоа» является основным претендентом на подписание россиянина и ведёт переговоры о его переходе. Наставник команды из Генуи Андрей Шевченко обозначил Миранчука в качестве главной трансферной цели на январь. Украинский специалист лично пытается убедить Алексея присоединиться к «Дженоа».

Миранчук хочет покинуть «Аталанту», однако не собирается уезжать из Италии, поэтому вполне вероятен его переход в «Дженоа».

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Доктор_Ливси
Доктор_Ливси
вчера в 23:55
Истинный росонерец Жувченка доведёт грифонов до серии Б

АХАХА
steel900
steel900 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 23:03
Да, он получит игровую практику... в серии "B"
lotsman
lotsman
вчера в 21:39
Если в аталанте у него мало игрового времени, то надо переходить.
sash71
sash71
вчера в 21:29
Возможно в Дженое он заиграет.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:28
От этого предложения можно и отказаться.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:05
А че не Филимонова ?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:31
Ну и перешёл бы!
shur
shur
вчера в 20:10
...в чём подвох, чем так хорош он для него, а наверное фамилии хохлятские,
и язык учить не надо!!!
Loko57
Loko57
вчера в 19:44
Перейти в Дженоа и вылететь вместе с ней.... Вот точно "Поехал за мечтой". Шевченко сам вляпался и Миранчука затягивает (
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:28
Когда сам главный тренер заинтересован в игроке это хорошо, значит видит его в своей игровой модели.... Алексей должен цепляться за этот шанс, и доказывать свою пригодность...
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:26
А откуда информация? Пока выглядит как очередной вброс и слухи.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 19:24
Так может на самом деле он хочет уничтожить Алексея)
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 19:08
за такое на Родине.этому парню выпишут Бан, РУХ не простит такую инициативу и даже в попыхах,боюсь что памятники начнут сносить,проводя на ряду с декоммунизацией и дешевченконизацию.
1bear
1bear
вчера в 19:06
давай - Дженоа Шевченко=Серия Б
Брулин
Брулин
вчера в 19:02
А вот это хороший вариант. Аренда с выкупом при нахождении в Серии А. Давай Леха, все в твоих руках.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:02
можно попробовать Лёхе!Если Шева уговаривает значит играть будет
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:02
К Кокорину в Химки !
SHMEL
SHMEL
вчера в 18:51
Думаю договорятся и Лёша поможет Дженоа.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
вчера в 18:48, ред.
А не получится ли, что фактически Шева потянет Миранчука в Серию В . Дженоа конкретно на вылет стоит, причем без вариантов. Это надо Леше?
particular
particular
вчера в 18:38, ред.
Шевченко особо предложить нЕчего, а Миранчуку особо терять нЕчего...
Тут не до лозунгов и инсинуаций... Обоим надо всплывать...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:34
Политика не даст этому случиться
протон
протон
вчера в 18:25
Шеве нужны хотя бы несколько игроков, за которых можно "зацепиться". Русскоговорящий креативный футболист для него - неплохой вариант. А в аренду особенно. Для Лехи тоже надо что-то менять.
НЕт Лёха не перейдет. ему видимо очень нравится история Кокоши.
4RT
4RT
вчера в 18:16
Найдут общий язык
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:15
Алёша подумай хорошо
drug01
drug01
вчера в 18:11
Тащит на помощь???
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:06
Доверие и заинтересованность тренера это конечно хорошо. Но миранчуку не стоило бы забывать что jДженоa может покинуть высший дивизион А это уже другой уровень.
Решать конечно, ему и его агенту, но подумать как следует желательно...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:04
Если так,то беги с поросячьим визгом,Лёха!Будешь выпендриваться насчёт условий-"сапсэм дохлая будешь".
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:01
Если сам Шевченко заинтересован то значит видит его в составе и рассчитывает на него. Хороший вариант для Миранчука. В Дженоа он точно получит игровую практику.
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