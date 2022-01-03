Шевченко убеждает Алексея Миранчука перейти в «Дженоа»

Полузащитник Алексей Миранчук близок к уходу из «Аталанты».
«Дженоа» является основным претендентом на подписание россиянина и ведёт переговоры о его переходе. Наставник команды из Генуи Андрей Шевченко обозначил Миранчука в качестве главной трансферной цели на январь. Украинский специалист лично пытается убедить Алексея присоединиться к «Дженоа».
Миранчук хочет покинуть «Аталанту», однако не собирается уезжать из Италии, поэтому вполне вероятен его переход в «Дженоа».
АХАХА
АХАХА
и язык учить не надо!!!
и язык учить не надо!!!
Тут не до лозунгов и инсинуаций... Обоим надо всплывать...
Тут не до лозунгов и инсинуаций... Обоим надо всплывать...
НЕт Лёха не перейдет. ему видимо очень нравится история Кокоши.
НЕт Лёха не перейдет. ему видимо очень нравится история Кокоши.
Решать конечно, ему и его агенту, но подумать как следует желательно...
Решать конечно, ему и его агенту, но подумать как следует желательно...