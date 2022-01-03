Шевченко убеждает Алексея Миранчука перейти в «Дженоа»

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вчера, 17:57

Полузащитник близок к уходу из «Аталанты».

«Дженоа» является основным претендентом на подписание россиянина и ведёт переговоры о его переходе. Наставник команды из Генуи обозначил Миранчука в качестве главной трансферной цели на январь. Украинский специалист лично пытается убедить Алексея присоединиться к «Дженоа».

Миранчук хочет покинуть «Аталанту», однако не собирается уезжать из Италии, поэтому вполне вероятен его переход в «Дженоа».