Ярошик: «Не представляю, чтобы Акинфеев сейчас завершил карьеру»

Бывший игрок ЦСКА и сборной Чехии прокомментировал информацию, согласно которой армейский клуб до сих пор не предложил вратарю новый контракт.

Игорь сделал очень много для ЦСКА . Я думаю, что они с клубом уже обо всем договорились между собой. Проблем быть тут не должно. Я точно не знаю, как обстоят дела у Игоря со здоровьем. Он постоянно играет. Может, у него есть какая-то травма, из-за которой он не сможет играть на все сто процентов. Мне кажется, что сейчас есть один минус — Игорь хочет побеждать, выигрывать титулы.