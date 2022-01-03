Ярошик: «Не представляю, чтобы Акинфеев сейчас завершил карьеру»

Бывший игрок ЦСКА и сборной Чехии Иржи Ярошик прокомментировал информацию, согласно которой армейский клуб до сих пор не предложил вратарю Игорю Акинфееву новый контракт.
Игорь сделал очень много для ЦСКА. Я думаю, что они с клубом уже обо всем договорились между собой. Проблем быть тут не должно. Я точно не знаю, как обстоят дела у Игоря со здоровьем. Он постоянно играет. Может, у него есть какая-то травма, из-за которой он не сможет играть на все сто процентов. Мне кажется, что сейчас есть один минус — Игорь хочет побеждать, выигрывать титулы.
В последнее время у ЦСКА что-то не очень с этим. Может, поэтому он начинает думать о завершении карьеры, но я надеюсь, что нет таких мыслей. Это лишь моя теория. Не представляю, чтобы Игорь завершил карьеру.
Недавно Акинфеев был признан лучшим игроком ЦСКА в ноябре-декабре.
время идет и как любому человеку хочется пожить нормально, без этого спорта
время идет и как любому человеку хочется пожить нормально, без этого спорта