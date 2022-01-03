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Ярошик: «Не представляю, чтобы Акинфеев сейчас завершил карьеру»

вчера, 16:04

Бывший игрок ЦСКА и сборной Чехии Иржи Ярошик прокомментировал информацию, согласно которой армейский клуб до сих пор не предложил вратарю Игорю Акинфееву новый контракт.

Игорь сделал очень много для ЦСКА. Я думаю, что они с клубом уже обо всем договорились между собой. Проблем быть тут не должно. Я точно не знаю, как обстоят дела у Игоря со здоровьем. Он постоянно играет. Может, у него есть какая-то травма, из-за которой он не сможет играть на все сто процентов. Мне кажется, что сейчас есть один минус — Игорь хочет побеждать, выигрывать титулы.

В последнее время у ЦСКА что-то не очень с этим. Может, поэтому он начинает думать о завершении карьеры, но я надеюсь, что нет таких мыслей. Это лишь моя теория. Не представляю, чтобы Игорь завершил карьеру.

Недавно Акинфеев был признан лучшим игроком ЦСКА в ноябре-декабре.

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 19:32
Лучше Акинфеева пока вратаря не найти.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 19:02, ред.
Уж года два-три Игорь точно ещё поиграет в составе ЦСКА, уверен на все сто.
Cat01
Cat01
вчера в 16:53
Рано пока думать
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:34
Обидется, и уйдет.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:17
А что тянут то!!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:15
У нынешнего "ЦСКА" с титулами может не сложиться, но Игорь все равно останется в клубе до конца карьеры.
beefs
beefs
вчера в 16:10
интересная информация, подождем развязки...
протон
протон
вчера в 16:09
хватает у Акинфеева и титулов и званий и любви болельщиков, всего валом, только
время идет и как любому человеку хочется пожить нормально, без этого спорта
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:06
Еще пару лет поиграет!
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