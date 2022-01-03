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Влахович: «Хочу вывести „Фиорентину“ в еврокубки. Не знаю, что будет потом»

вчера, 16:49

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович ответил на вопрос о вариантах продолжения своей карьеры.

Есть ли шанс, что я продлю контракт с «Фиорентиной»? Сейчас я сосредоточен на новых целях, но никогда не говори никогда. Я уже много раз отвечал на такой вопрос. В «Фиорентине» написана хорошая футбольная история. Хорошая команда, прекрасные игроки, болельщики прекрасно нас поддерживают. Все это заслуживает уважения. Только богу известно, что будет дальше.

Я хочу вывести «Фиорентину» в еврокубки, потому что мы давно там не играли. Не знаю, что произойдет потом. Посмотрим.

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Брулин
Брулин
вчера в 17:46
Саня тоже хочет вывести Фиорентину в Еврокубки. И всё для этого делает
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:27
Смелое заявление.
протон
протон
вчера в 17:09
Молодец , тащит клуб на верх , а летом я думаю Фиорентина заработает очень хорошо на его продаже
drug01
drug01
вчера в 16:51
Дело хорошее
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