Влахович: «Хочу вывести „Фиорентину“ в еврокубки. Не знаю, что будет потом»

Нападающий «Фиорентины» ответил на вопрос о вариантах продолжения своей карьеры.

Есть ли шанс, что я продлю контракт с «Фиорентиной»? Сейчас я сосредоточен на новых целях, но никогда не говори никогда. Я уже много раз отвечал на такой вопрос. В «Фиорентине» написана хорошая футбольная история. Хорошая команда, прекрасные игроки, болельщики прекрасно нас поддерживают. Все это заслуживает уважения. Только богу известно, что будет дальше.

Я хочу вывести «Фиорентину» в еврокубки, потому что мы давно там не играли. Не знаю, что произойдет потом. Посмотрим.