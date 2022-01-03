Ветеран ЦСКА: «Не понимаю, почему Акинфееву не предлагают новый контракт»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал информацию, согласно которой армейский клуб до сих пор не предложил вратарю новый контракт.

Не понимаю, почему ему не предлагают новый контракт. Что это за глупость? Игорь — символ ЦСКА , ему можно сразу давать контракт на 5 лет. Он должен находится в команде. Он патриот клуба, всегда пригодится команде. Мне обидно, что руководство так обращается с лидером команды. Ему самому, думаю, обидно. Никаких проблем не должно было с этим возникать.

Игорь всегда будет в клубе, даже если не будет играть. Такими людьми разбрасываться нельзя. Зачем клубу нужно руководство, которое не продлевает контракт с символом команды?