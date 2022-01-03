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Ветеран ЦСКА: «Не понимаю, почему Акинфееву не предлагают новый контракт»

вчера, 16:25

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал информацию, согласно которой армейский клуб до сих пор не предложил вратарю Игорю Акинфееву новый контракт.

Не понимаю, почему ему не предлагают новый контракт. Что это за глупость? Игорь — символ ЦСКА, ему можно сразу давать контракт на 5 лет. Он должен находится в команде. Он патриот клуба, всегда пригодится команде. Мне обидно, что руководство так обращается с лидером команды. Ему самому, думаю, обидно. Никаких проблем не должно было с этим возникать.

Игорь всегда будет в клубе, даже если не будет играть. Такими людьми разбрасываться нельзя. Зачем клубу нужно руководство, которое не продлевает контракт с символом команды?

Недавно Акинфеев был признан лучшим игроком ЦСКА в ноябре-декабре.

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Все комментарии
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 21:41
А что тут понимать, хотят зарплату урезать а Игорь естественно не хочет! В его возрасте не только в России но и в Европе никто столько не получает! У того же Буффона оклад в 3 раза меньше!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 19:27
Да продлят контракт, никуда не денутся. Тут все зависит от желания самого Игоря: сколько он еще захочет поиграть, это раз, и второе, на сколько позволит ему здоровье.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 18:55
С чего это так много комментариев на тему контракта Игоря? Продлят,абсолютно в этом уверен.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:36
Пономарь потихоньку сходит с ума, мы же не спартак и превратить в спартак нас не нужно.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:26
Всё будет нормально.В смысле,как в последнее время всё в ЦСКА.У нынешнего смутного руководства клуба есть и сейчас поклонники.
Boricku
Boricku
вчера в 17:08
Сейчас молодым платят,
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:07
Старик Вова просто не вхож у кухню ЦСКА. Как говорил сам Игорь, процедура подписания контракта занимает не более 2 минут. В клубе прекрасно осведомлены о его планах, поэтому не надо подогревать страсти на пустом месте. Если Игорь захочет, то в любой момент подпишет контракт. А сделает он это обязательно. Только форс-мажор может помешать.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:02
Вполне возможен такой вариант, что Игорь САМ попросил руководство не продлевать контракт. Старые травмы замучили его. Тогда становится всё ясно.
Не хотелось бы этого варианта.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:59
Это символ гинер-клаба, Орешкину это по барабану...
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 16:57
Я думаю всему свое время, больше чем уверен , что со стороны клуба хотят продлить, а вот сам Акинфеев возможно нет
Акинфеев единственный игрок из проф игроков который не пользуется услугами агентов, это наверное самый светлый пример
протон
протон
вчера в 16:48
Возможно в силу причин возраста, Ну в клубе Игорю найдут всегда работу.
shlomo
shlomo
вчера в 16:43
думаю, что вопрос будет решен положительно
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:42
Быть может сразу памятник!? Чё мелочиться).
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:35
Любит наш ветеран разжигать страсти. Время еще есть, игроки в отпусках , так что для кипиша пока нет никаких причин. Думаю , что в итоге все будет нормально и Игорю обязательно предложат контракт.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:34
Игорь достоин
ДСА
ДСА
вчера в 16:29
На месте Игоря было бы очень обидно.
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