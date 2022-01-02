Горецка – о контракте с «Баварией»: «Есть вещи поважнее денег»

Полузащитник «Баварии» отметил, что ставит отношения в команде выше финансовых вопросов.

Конечно, есть вещи поважнее денег. Когда люди говорят, что переговоры о новом контракте сводятся в тому, чтобы выжать из команды последний евро, они зачастую ошибаются. Деньги не являются основной причиной продления соглашения. Быть частью клуба очень важно для меня.

За последние два сезона мы отпраздновали много успехов. Чтобы бороться за титулы на таком уровне, нужно, чтобы в клубе были твои друзья, а не просто коллеги. Никакие деньги в мире не могут стоить этого.