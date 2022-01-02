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Горецка – о контракте с «Баварией»: «Есть вещи поважнее денег»

вчера, 13:59

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка отметил, что ставит отношения в команде выше финансовых вопросов.

Конечно, есть вещи поважнее денег. Когда люди говорят, что переговоры о новом контракте сводятся в тому, чтобы выжать из команды последний евро, они зачастую ошибаются. Деньги не являются основной причиной продления соглашения. Быть частью клуба очень важно для меня.

За последние два сезона мы отпраздновали много успехов. Чтобы бороться за титулы на таком уровне, нужно, чтобы в клубе были твои друзья, а не просто коллеги. Никакие деньги в мире не могут стоить этого.

Напомним, Горецка продлил контракт с «Баварией» в сентябре прошлого года. Новое соглашение игрока с мюнхенским клубом рассчитано до 2026 года.

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Все комментарии
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
вчера в 16:50
Месси из-за угла тихонько хихи-и-кает )))
протон
протон
вчера в 15:29
Это когда у тебя много денег то ты можешь говорить что деньги не главное
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 15:15
Лицемер. Когда ты из Шальке бежал за толстым кошельком, по другому пел.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:02
Это их количество....
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:00
Парень наверное за похлёбку играет.
Сказал конечно красиво, но почему то не упомянул, что по новому контракту будет получать вдвое больше, а хотел ещё больше. Переговоры начались ещё летом и закончились только сейчас. Что говоришь, деньги не самое главное? Да нет, врёшь ты всё, ты ставил Баварию перед фактом либо повышаете зарплату, либо о продлении контракта не может быть и речи.
Вот и вся любовь.
beefs
beefs
вчера в 14:31
это уважающее и редкое мнение,
dadrail
dadrail
вчера в 14:04
Хорошо сказал...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 14:02
Бавария это амфальтовым катоком. И каждый в ней хочет быть водителем
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