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«Краснодар» подпишет одноклубника Халка за 8 млн евро

вчера, 13:14

Защитник «Атлетико Минейро» и сборной Парагвая Хуниор Алонсо, вероятно, продолжит карьеру в России.

«Краснодар» договорился с бразильцами о трансфере 28-летнего футболиста за 8 миллионов евро.

Алонсо выступает за «Атлетико Минейро» с 2020 года. За эту команду сейчас также играет бывший форвард «Зенита» Халк.

В сезоне-2021 Алонсо принял участие в 22 матчах чемпионата Бразилии и забил 1 мяч. С 2013 года он вызывается в сборную Парагвая. В составе национальной команды защитник провёл 44 поединка и отметился 2 голами.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:31
Спасибо Халку. Иначе не подписали бы?!?
Брулин
Брулин
вчера в 19:11
нападающего лучше еще одного купили. голевые моменты создавать умееют, а забивать не умееют. с автобусами опять будут мучаться.
Хиромант
Хиромант ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:54
- Или Васина...
протон
протон
вчера в 17:01
Ну 8 миллионов норм. Теперь интересно, какие трансферы будут на выход. Спайич, Намли вероятнее всего и возможно Вильена. Может быть Вильену оставят и отзаявят Джона на вторую часть чемпионата.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:38
Краснодар не ищет дешёвых вариантов.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:46
Ключевое слово одноклубник Халка.
Мaлик
Мaлик
вчера в 14:48
Можно было бы и без Халка обойтись...:)))
Ironigor
Ironigor ответ particular (раскрыть)
вчера в 14:08
А как тогда кормить спортивного директора и агентов ☝😉
particular
particular ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:00, ред.
... в то время, когда академия клуба куёт кадры... Кому? Зачем?
А ляпы, которые периодически лепит уже имеющийся Кайо, может и молодой россиянин стоимостью в 300 тыс.евроденег привезти... Такие вот они - наёмники...
Главный судья
Главный судья
вчера в 13:41
Это крутой трансфер...это лучший защитник Бразилии...в РПЛ будет лучшим...только новость эту уже 3 день крутят а официальных подтверждений пока нет.
МапС
МапС
вчера в 13:33
Учитывая, что защитник - уже нормально. А то в нашем чемпе все забивать хотят.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 13:31
помоложе бы :(
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:30, ред.
Как-то это всё не понятно. Зачем искать защитников в Латинской Америке, которые очень плохо адаптируются и заигрывают в Европе, а тем более в России , ещё и за столько денег.
Сп62
Сп62
вчера в 13:30
Игрок сборной Парагвая должен вписаться в РПЛ. А Краснодару защитник ой как нужен.
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:27
Ну посмотрим что покажет одноклубник Халка
нечитайло
нечитайло
вчера в 13:24
Внимательно присмотритесь
drug01
drug01
вчера в 13:20
Второго Халка не будет!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:16
Ганчаренко сделает из него Облякова
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