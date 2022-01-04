«Краснодар» подпишет одноклубника Халка за 8 млн евро

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вчера, 13:14

Защитник «Атлетико Минейро» и сборной Парагвая , вероятно, продолжит карьеру в России.

«Краснодар» договорился с бразильцами о трансфере 28-летнего футболиста за 8 миллионов евро.

Алонсо выступает за «Атлетико Минейро» с 2020 года. За эту команду сейчас также играет бывший форвард «Зенита» Халк.

В сезоне-2021 Алонсо принял участие в 22 матчах чемпионата Бразилии и забил 1 мяч. С 2013 года он вызывается в сборную Парагвая. В составе национальной команды защитник провёл 44 поединка и отметился 2 голами.