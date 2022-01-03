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Перегонцев об уходе Смолова: «„Локо“ ищет молодого форварда, не сомневаюсь»

вчера, 14:53

Бывший защитник и тренер «Локомотива» Владимир Перегонцев прокомментировал информацию, согласно которой нападающий Фёдор Смолов перейдет из «Локомотива» в «Динамо».

До поры до времени было тяжело найти поводы для того, чтобы искать замену Феде, он выглядел здорово, а вот в последнее время смотрится далеко не так убедительно. Так что «Локомотиву» давно уже нужно было обратить свое внимание на потенциальных новичков в линии атаки, учитывая и то, что зарплатную ведомость, как говорят в таких случаях, надо разгрузить.

Хотя и не сомневаюсь, что в клубе ведут работу на трансферном рынке, ищут молодого форварда с хорошей перспективой, как это подразумевает заявленная стратегия.

И еще хотелось бы отметить то, что это нужно делать насколько возможно оперативнее, чтобы успеть хорошо поработать на зимних сборах.

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Все комментарии
Boricku
Boricku
вчера в 19:33
Сашу Ко надо брать
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вчера в 16:10
Так оно и есть
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:09
Ещё один пререндент на Сочи!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:11
Продадут Смолова за десять миллионов рублей, купят молодого паспортиста за десять миллионов евро, который по факту больше трехи никогда не стоил и стоит не будет. Стратегия от Рангника, мля.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:07
Руководители "Локо" привычно пилят деньги,как все последние годы. А уж немцам с чего вдруг заботиться о бюджете и экономии???
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:06
Наверное на Агаларова нацелились
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 14:58
Федора можно уже списывать
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