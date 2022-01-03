Перегонцев об уходе Смолова: «„Локо“ ищет молодого форварда, не сомневаюсь»

Бывший защитник и тренер «Локомотива» Владимир Перегонцев прокомментировал информацию, согласно которой нападающий перейдет из «Локомотива» в «Динамо».

До поры до времени было тяжело найти поводы для того, чтобы искать замену Феде, он выглядел здорово, а вот в последнее время смотрится далеко не так убедительно. Так что «Локомотиву» давно уже нужно было обратить свое внимание на потенциальных новичков в линии атаки, учитывая и то, что зарплатную ведомость, как говорят в таких случаях, надо разгрузить.

Хотя и не сомневаюсь, что в клубе ведут работу на трансферном рынке, ищут молодого форварда с хорошей перспективой, как это подразумевает заявленная стратегия.

И еще хотелось бы отметить то, что это нужно делать насколько возможно оперативнее, чтобы успеть хорошо поработать на зимних сборах.