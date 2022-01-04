Смолов не будет переезжать в США из-за сборной России.

Источник, близкий к форварду «Локомотива» Федору Смолову, заявил, что футболист намерен остаться в России.
В декабре Федору сообщили о нескольких вариантах в США. Он подумал, а затем отказался от них, сообщив своим представителям, что хотел бы еще поиграть в России.
Его главная мотивация – возможность и дальше вызываться в сборную, сыграть в матчах плей-офф отбора на ЧМ-2022. Он понимает: при игре в США дорога в сборную будет закрыта.
Идея не ушла окончательно, но к ней он вернется через год-полтора.
Волшебные новогодние сказки от агента Смолова.
Поступок Смолова занесёный в ранг " героизма ", аж на смеху палата . И где же такое видано было чтобы от " игрока " сборной отделался клуб за десять деревянных лямов . Никак чудо расчудесное . Ладно, а если ещё взглянуть на всю статистику Смолова за последнее время, где его КПД = 0 , то о какой сборной может вообще идти речь. Он уступает всем нападающим нашего чемпионата . Даже если сравнивать его с тем же Дзюбой , он и тут уступает . У Дзюбы есть статистика которая говорит об этом , есть рост , мощ , умение сыграть головой. Чего нельзя сказать за Смолова, у него ничего этого нет . То что когда-то было и то ушло.
Его не чувствует соперник как нападающего, пока он принимает решение что делать с мячём его лишают такой возможности защитники соперников . Такой футбол и такие скорости которые демонстрирует Смолов, даже в игре во дворе с детьми уже не проходит . Пусть лучше едет в Америку, там есть ещё такие команды которые только начинают учиться играть в soccer ⚽️, вот там может ещё пригодится на годик . Ну а здраво рассуждая , Смолов уже совсем не тот , да и в свои лучшие годы он никогда не отличался стабильностью . Конечно выдавал очень хорошие отрезки, а потом его было не видно, и так до сегодняшнего дня. А учитывая что сейчас совсем другой футбол, где нужны другие скорости , скорости принятия решений, дриблинг, то о Смолове как о боевой единицы игрока сборной, думаю нужно просто забыть. Ну вот как-то так, на моё субъективное мнение.
Всем Добра !!!
Волшебные новогодние сказки от агента Смолова.
Поступок Смолова занесёный в ранг " героизма ", аж на смеху палата . И где же такое видано было чтобы от " игрока " сборной отделался клуб за десять деревянных лямов . Никак чудо расчудесное . Ладно, а если ещё взглянуть на всю статистику Смолова за последнее время, где его КПД = 0 , то о какой сборной может вообще идти речь. Он уступает всем нападающим нашего чемпионата . Даже если сравнивать его с тем же Дзюбой , он и тут уступает . У Дзюбы есть статистика которая говорит об этом , есть рост , мощ , умение сыграть головой. Чего нельзя сказать за Смолова, у него ничего этого нет . То что когда-то было и то ушло.
Его не чувствует соперник как нападающего, пока он принимает решение что делать с мячём его лишают такой возможности защитники соперников . Такой футбол и такие скорости которые демонстрирует Смолов, даже в игре во дворе с детьми уже не проходит . Пусть лучше едет в Америку, там есть ещё такие команды которые только начинают учиться играть в soccer ⚽️, вот там может ещё пригодится на годик . Ну а здраво рассуждая , Смолов уже совсем не тот , да и в свои лучшие годы он никогда не отличался стабильностью . Конечно выдавал очень хорошие отрезки, а потом его было не видно, и так до сегодняшнего дня. А учитывая что сейчас совсем другой футбол, где нужны другие скорости , скорости принятия решений, дриблинг, то о Смолове как о боевой единицы игрока сборной, думаю нужно просто забыть. Ну вот как-то так, на моё субъективное мнение.
Всем Добра !!!
к нам Федюни)
Скорее всего она закончится ничем, но наверняка
будут мусолить её всю зиму.))
Зато вышеупомянутые красавцы отстали от Захаряна, Шимы, Грулёва
и остальных.
Пока Смолов оттягивает на себя внимание идиотов, реальные динамовцы получили возможность спокойно отдохнуть и вскоре уже начать готовиться к возобновлению сезона, не отвлекаясь на разную клиническую муть.
Федя- фигура крупная и неоднозначная, многих в России раздражающая, и потому способна удерживать внимание хавающего пипла неограниченно долго.
А это означает, что перейдёт ли к нам Федька, нет ли, но он уже оказал неплохую услугу родному клубу..)))
к нам Федюни)
Скорее всего она закончится ничем, но наверняка
будут мусолить её всю зиму.))
Зато вышеупомянутые красавцы отстали от Захаряна, Шимы, Грулёва
и остальных.
Пока Смолов оттягивает на себя внимание идиотов, реальные динамовцы получили возможность спокойно отдохнуть и вскоре уже начать готовиться к возобновлению сезона, не отвлекаясь на разную клиническую муть.
Федя- фигура крупная и неоднозначная, многих в России раздражающая, и потому способна удерживать внимание хавающего пипла неограниченно долго.
А это означает, что перейдёт ли к нам Федька, нет ли, но он уже оказал неплохую услугу родному клубу..)))