Смолов не будет переезжать в США из-за сборной России.

Источник, близкий к форварду «Локомотива» , заявил, что футболист намерен остаться в России.

В декабре Федору сообщили о нескольких вариантах в США . Он подумал, а затем отказался от них, сообщив своим представителям, что хотел бы еще поиграть в России.

Его главная мотивация – возможность и дальше вызываться в сборную, сыграть в матчах плей-офф отбора на ЧМ -2022. Он понимает: при игре в США дорога в сборную будет закрыта.

Идея не ушла окончательно, но к ней он вернется через год-полтора.