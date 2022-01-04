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Смолов не будет переезжать в США из-за сборной России

вчера, 11:57

Источник, близкий к форварду «Локомотива» Федору Смолову, заявил, что футболист намерен остаться в России.

В декабре Федору сообщили о нескольких вариантах в США. Он подумал, а затем отказался от них, сообщив своим представителям, что хотел бы еще поиграть в России.

Его главная мотивация – возможность и дальше вызываться в сборную, сыграть в матчах плей-офф отбора на ЧМ-2022. Он понимает: при игре в США дорога в сборную будет закрыта.

Идея не ушла окончательно, но к ней он вернется через год-полтора.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 23:31
Кончилась для него сборная, в любом случае!
pul
pul
вчера в 21:01
Смолов, для сборной- это шаг назад. Во первых не техничный, во вторых медленный, ну и в третьих совершенно не видит поле, и совершенно не умеет играть корпусом, кто его считает топом не разбираются в футболе. Вывод он сборной совершенно не нужен....
lotsman
lotsman
вчера в 20:04
Значит должен показать себя в Динамо, чтобы закрепиться в сборной.
Брулин
Брулин
вчера в 19:09
Американцы в сильном расстройстве. Зачем ты так Федя с ними?
bsww
bsww ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 18:50
Я скорее поверю в Ваши слова о боязни конкуренции, нежели в то, что играя в США он не попадёт в сборную России. Уровень чемпионата США можно на сию минуту назвать борьба за топ-10 в УЕФА. Поэтому, если звали, то лучше согласиться и поиграть там
протон
протон
вчера в 17:04
А почему он думает что из Млс не вызовут в сборную?
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 16:34
Заметался ...Эх Федя...:)))
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 15:44
По-моему уровень футболистов МЛС раза в 2-3 выше уровня сборной России… Может Федя просто испугался присесть там на лавочку?)
berda2003
berda2003
вчера в 15:25
если будет продолжать дурака валять - вызов в сша останется несбывшейся мечтой... в динамо на лавке можно даже полежать...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:52
И в Сборную не попадёт и с СшА пролетит!
МапС
МапС
вчера в 13:49
В любом случае - удачи Федору! Сборная не сборная, но я уверен, что он погоды не испортит. На крайняк - на замену может выйти и выстрелить.
Boricku
Boricku
вчера в 13:35
Против Польши будет бить пенальти, и...
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 13:32
Ну в сборную его и так не возьмут ИМХО
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:24
да кому он там нужен кривоногий пенальтист...
баск
баск
вчера в 13:18, ред.
Это хорошо всё-таки, что в Динамо придумали эту историю с переходом
к нам Федюни)

Скорее всего она закончится ничем, но наверняка
будут мусолить её всю зиму.))
Зато вышеупомянутые красавцы отстали от Захаряна, Шимы, Грулёва
и остальных.

Пока Смолов оттягивает на себя внимание идиотов, реальные динамовцы получили возможность спокойно отдохнуть и вскоре уже начать готовиться к возобновлению сезона, не отвлекаясь на разную клиническую муть.

Федя- фигура крупная и неоднозначная, многих в России раздражающая, и потому способна удерживать внимание хавающего пипла неограниченно долго.
А это означает, что перейдёт ли к нам Федька, нет ли, но он уже оказал неплохую услугу родному клубу..)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:06
Смолов не будет переезжать в США из-за сборной России.
Волшебные новогодние сказки от агента Смолова.
Поступок Смолова занесёный в ранг " героизма ", аж на смеху палата . И где же такое видано было чтобы от " игрока " сборной отделался клуб за десять деревянных лямов . Никак чудо расчудесное . Ладно, а если ещё взглянуть на всю статистику Смолова за последнее время, где его КПД = 0 , то о какой сборной может вообще идти речь. Он уступает всем нападающим нашего чемпионата . Даже если сравнивать его с тем же Дзюбой , он и тут уступает . У Дзюбы есть статистика которая говорит об этом , есть рост , мощ , умение сыграть головой. Чего нельзя сказать за Смолова, у него ничего этого нет . То что когда-то было и то ушло.
Его не чувствует соперник как нападающего, пока он принимает решение что делать с мячём его лишают такой возможности защитники соперников . Такой футбол и такие скорости которые демонстрирует Смолов, даже в игре во дворе с детьми уже не проходит . Пусть лучше едет в Америку, там есть ещё такие команды которые только начинают учиться играть в soccer ⚽️, вот там может ещё пригодится на годик . Ну а здраво рассуждая , Смолов уже совсем не тот , да и в свои лучшие годы он никогда не отличался стабильностью . Конечно выдавал очень хорошие отрезки, а потом его было не видно, и так до сегодняшнего дня. А учитывая что сейчас совсем другой футбол, где нужны другие скорости , скорости принятия решений, дриблинг, то о Смолове как о боевой единицы игрока сборной, думаю нужно просто забыть. Ну вот как-то так, на моё субъективное мнение.
Всем Добра !!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:53
Думаю для сборной он будет бесполезен
Futurista
Futurista
вчера в 12:51, ред.
Ради России Феде нужно переехать в США)...

particular
particular
вчера в 12:38
Федя поставил США на место :))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:26
Федя классно выглядит в Локо зачем изобретать велосипед.
4RT
4RT
вчера в 12:20
Сейчас мода на Ротенбергов
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:20
Похвальное желание, но перекрыть дорогу в сборную может для Федора в первую очередь не его переезд в MLS, а его аморфная игра в последних матчах Чемпионата России и Лиги Европы. Карпин декларировал, что попадут в сборную только игроки, находящиеся в хорошей форме без учета былых заслуг. При этом непонятно, дадут ли в "Динамо" достаточно игрового времени Смолову, чтобы проявить себя и будет ли тон готов себя проявить. И никак не могу понять, почему отъезд в Америку может закрыть дорогу в сборную России. В любом случае, если есть желание играть за главную команду страны Смолову надо режимить и тренироваться, а не фоткаться в ночных клубах.
Cat01
Cat01
вчера в 12:16
Какой самоуверенный Фёдор!!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:15
Про сборную это он зря
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:12
Пора забыть о нем.
2m686eckm6q9
2m686eckm6q9
вчера в 12:10
Не нужен он сборной
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:07
Соломку стелят за ранее для крайнего
Elliada
Elliada
вчера в 11:58
Брехня. Никому он не нужен
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