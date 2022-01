Главный тренер «Бернли» Шон Дайч заразился коронавирусом

Пресс-служба «Бернли» сообщает, что главный тренер клуба заболел коронавирусом.

Burnley Football Club can confirm manager Sean Dyche will miss this weekend's FA Cup third round tie at home to Huddersfield Town, after testing positive for Covid-19 on Tuesday. Sean will now follow the mandatory self-isolation protocols. pic.twitter.com/FJcVcZLB1I