«Зенит» пытается сбить цену за трансфер Габигола

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вчера, 13:14

Нападающий «Фламенго» , более известный как Габигол, может перейти в «Зенит».

Представители питерского клуба контактировали с агентами игрока, а теперь намерены вступить в переговоры с «Фламенго». Камнем преткновения является сумма трансфера форварда, которая составляет 30 млн евро. «Зенит» хочет значительно сбить цену и получить рассрочку на несколько лет.

Если это удастся, то Габигол перейдёт в питерский клуб, а «сине-бело-голубые» позволят покинуть команду уже в январе.