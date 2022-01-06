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«Зенит» пытается сбить цену за трансфер Габигола

вчера, 13:14

Нападающий «Фламенго» Габриэль Барбоса, более известный как Габигол, может перейти в «Зенит».

Представители питерского клуба контактировали с агентами игрока, а теперь намерены вступить в переговоры с «Фламенго». Камнем преткновения является сумма трансфера форварда, которая составляет 30 млн евро. «Зенит» хочет значительно сбить цену и получить рассрочку на несколько лет.

Если это удастся, то Габигол перейдёт в питерский клуб, а «сине-бело-голубые» позволят Сердару Азмуну покинуть команду уже в январе.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Михалыч 75 (раскрыть)
вчера в 17:48
Наверное..методом проб и ошибок...за идеальную модель принято решение сплагиатить метод "Шахтёра"....в котором на данный момент 11 бразильцев из 28-ми игроков....
Михалыч 75
Михалыч 75
вчера в 16:52
не многовато ли бразильцев в клубе ?
4RT
4RT
вчера в 15:14
В итоге купят за 45млн.😁
Futurista
Futurista
вчера в 14:17
Надо брать барбоса)...
ДСА
ДСА
вчера в 14:05
Если Зенит просит рассрочку, то тут что-то не чисто.
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 13:36
Знаю Батигол - этот великолепен. А это какая-то дешёвая поделка. Хотя Зениту не впервой покупать что-то странное
drug01
drug01
вчера в 13:27
Деньги надо экономить
протон
протон
вчера в 13:24
Он успел стать будущим неймаром, профукать карьеру, вновь стать будущим кем-то с ценником в десятки миллионов, а ему только 25 стукнуло, во даёт)
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:22
Что-то Зенит запал на бразильцев.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 13:17, ред.
Да в этой группе большинство играет на чумачечих ставках.
Потому-что по другому никак. И так до самого конца месяца.
Огненная группа...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:16, ред.
20 млн на 4 года......и "6-ти кратного обладателя оффсайда на Евро" ...в придачу....
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