«Зенит» пытается сбить цену за трансфер Габигола

Нападающий «Фламенго» Габриэль Барбоса, более известный как Габигол, может перейти в «Зенит».
Представители питерского клуба контактировали с агентами игрока, а теперь намерены вступить в переговоры с «Фламенго». Камнем преткновения является сумма трансфера форварда, которая составляет 30 млн евро. «Зенит» хочет значительно сбить цену и получить рассрочку на несколько лет.
Если это удастся, то Габигол перейдёт в питерский клуб, а «сине-бело-голубые» позволят Сердару Азмуну покинуть команду уже в январе.
Потому-что по другому никак. И так до самого конца месяца.
Огненная группа...
Потому-что по другому никак. И так до самого конца месяца.
Огненная группа...