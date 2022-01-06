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«Зенит» не собирается платить 30 млн евро за трансфер Габигола

вчера, 11:16

Нападающий «Фламенго» Габриэль Барбоса, более известный как Габигол, не перейдёт в «Зенит».

Английские СМИ утверждали, что питерский клуб может подписать бразильца за 30 млн евро, однако «сине-бело-голубые» не заинтересованы в трансфере игрока. «Зенит» рассматривает других кандидатов на усиление линии атаки.

Напомним, что слухи связывают Габигола с переходом в «Зенит» ещё с прошлого года.

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Все комментарии
1bear
1bear
вчера в 14:23
а нужен ли этот гол?
Futurista
Futurista
вчера в 14:19
Только за 29999999 )...
протон
протон
вчера в 13:19
В Интере был лентяем, может и прибавил в профессионализме, но, в реалиях РПЛ быстро вспомнит Апеннинский полуостров
Привык в Бразилии, что на тренировках можно пешком ходить, а в Интере быстро осекли. В Италии его даже на тайм интенсивной работы не хватало. Дали шанс в Бенфике, где интенсивность в лиге ниже, но даже там не смог себя проявить.
Вернулся в Бразилию и вновь стал звездой, что сейчас по физ подготовке не известно. Но есть такие игроки как Фред, не способные играть в Европе, похоже Барбоза из этой категории.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 13:16
Слишком дешево и не солидно для Зенита какой-то там Габигол, будут искать очередного Малкома за 60 и выше
lotsman
lotsman
вчера в 13:03
Его завышенная цена на transfermarkt 26млн. Зачем платить выше, и так уже завышенной, цены.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
вчера в 12:35
А может учетом наличия всего одного, да и о потенциально, свободного места легионера, хотят супер трансфер миллионов за 80 ? Гулять, так гулять. Газпром сверхдоходы получил, труженики Газпрома ( Миллер, Медведев, Дюков, Хачатурян) получат сверхбонусы. Почему бы и не гульнуть? А тут какая то дешевка под ногами путается за тридцатку. Несолидно.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 12:35
вот его надо брать. Реально сильный форвард для нашего чемпионата. Мог бы и в еврокубках помочь.
YVG
YVG
вчера в 12:33, ред.
Пусть Федун мультиолигарх купит зеболотного у цска, он поможет им подняться на восьмое место.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:05
А чё так? Типа у миллера кризис?
suiw
suiw
вчера в 12:01
30 много, а вот 29,5 у Миллера есть.
suiw
suiw
вчера в 11:54
    particular
    particular
    вчера в 11:39
    Какая-то нехарактерная скупость...
    А может после череды неоправданных трансферов Зенит решил вести дела более прагматично... Ибо, как оказалось, многомиллионные малкомы не делают особой погоды даже в РПЛ, не говоря уж о ЕК...
    yh9z4697ev88
    yh9z4697ev88
    вчера в 11:32
    Вилами по воде...
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 11:27
    В ГАзпроме ситуация не та - накрыла трезвость,или нищета???
    drug01
    drug01
    вчера в 11:20
    Правильно делает
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 11:19
    Московские бабушки не переживут этот трансфер.
    Особенно болеющие за народную...
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 11:16
    Наверное правильное решение...
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