«Зенит» не собирается платить 30 млн евро за трансфер Габигола

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вчера, 11:16

Нападающий «Фламенго» , более известный как Габигол, не перейдёт в «Зенит».

Английские СМИ утверждали, что питерский клуб может подписать бразильца за 30 млн евро, однако «сине-бело-голубые» не заинтересованы в трансфере игрока. «Зенит» рассматривает других кандидатов на усиление линии атаки.

Напомним, что слухи связывают Габигола с переходом в «Зенит» ещё с прошлого года.