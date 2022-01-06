«Зенит» не собирается платить 30 млн евро за трансфер Габигола

Нападающий «Фламенго» Габриэль Барбоса, более известный как Габигол, не перейдёт в «Зенит».
Английские СМИ утверждали, что питерский клуб может подписать бразильца за 30 млн евро, однако «сине-бело-голубые» не заинтересованы в трансфере игрока. «Зенит» рассматривает других кандидатов на усиление линии атаки.
Напомним, что слухи связывают Габигола с переходом в «Зенит» ещё с прошлого года.
Привык в Бразилии, что на тренировках можно пешком ходить, а в Интере быстро осекли. В Италии его даже на тайм интенсивной работы не хватало. Дали шанс в Бенфике, где интенсивность в лиге ниже, но даже там не смог себя проявить.
Вернулся в Бразилию и вновь стал звездой, что сейчас по физ подготовке не известно. Но есть такие игроки как Фред, не способные играть в Европе, похоже Барбоза из этой категории.
Привык в Бразилии, что на тренировках можно пешком ходить, а в Интере быстро осекли. В Италии его даже на тайм интенсивной работы не хватало. Дали шанс в Бенфике, где интенсивность в лиге ниже, но даже там не смог себя проявить.
Вернулся в Бразилию и вновь стал звездой, что сейчас по физ подготовке не известно. Но есть такие игроки как Фред, не способные играть в Европе, похоже Барбоза из этой категории.