«Бордо» готов продать Отавио в ЦСКА за 2,5 млн евро

1641410389

вчера, 22:19

Состав ЦСКА может пополнить новый футболист.

«„Бордо“ настроен продать полузащитника Отавио, которым активно интересуется ЦСКА , этой зимой.

Французский клуб готов продать футболиста за 2,5 млн евро. За эту цену „Бордо“ отпустит опорника в ЦСКА . Клубы ведут переговоры», - утверждает источник.