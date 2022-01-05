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«Бордо» готов продать Отавио в ЦСКА за 2,5 млн евро

вчера, 22:19

Состав ЦСКА может пополнить новый футболист.

«„Бордо“ настроен продать полузащитника Отавио, которым активно интересуется ЦСКА, этой зимой.

Французский клуб готов продать футболиста за 2,5 млн евро. За эту цену „Бордо“ отпустит опорника в ЦСКА. Клубы ведут переговоры», - утверждает источник.

Ранее сообщалось о другом игроке, который в ближайшее время перейдет в ЦСКА.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 12:52
Зачем молоко покупать на Рублёвке? купите в глубинке.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:26
Когда одна сторона предлагает 2 млн...а другая требует 2,5 - обычно договариваются....
Дело в согласии самого игрока...в ближайшее время узнаем готов ли он к авантюрному путешествию в РПЛ....
Для ЦСКА наверное торг - формальность....ибо продали 3-х игроков за 42,5 млн евро...а купили одного...за 170 тысяч...
j2y57pbt9aav
j2y57pbt9aav
сегодня в 05:13
Дешевле только даром.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 05:12
Дешево, значит слабый...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:25
Как-то очень мало просят. Подозрительно.
tims
tims
сегодня в 02:46, ред.
Интересно, зачем ЦСКА достаточно возрастной (27 лет) полузащитник из клуба, который пропустил в 1 лиге Франции в этом сезоне больше всех мячей (43 в 19 матчах) и находится на 17 месте из 20. Эта Отавия не стОит и 500 тысяч... рублей... Надеюсь, что интерес армейцев к этому бразильцу - фейк. Оставьте эту небритую Отавию Бордо... А ЦСКА сейчас нужнее хороший скоростной нападающий в пару к Эджуке...
112910415
112910415
сегодня в 00:44
Идея-то хорошая
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:36
Недорого ....пока. Но это лишь слухи.
arsena1
arsena1
вчера в 23:39
У него глаза грустные, как у Вагнера Лава. Надо брать.
Правда у него с дриблингом все в порядке. Как говорится: техничный защитник - горе в команде
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 23:16
Теперь тебе посылку бабушке в деревню уже не отправить. Дороговато будет.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:05
До первого свистка в новом сезоне ещё много кто "перейдёт"!
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
вчера в 22:51
Точно)...подозрительно "бесплатный французский сыр")...
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 22:50
Ничего интересного.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:47
Почта России слегка напряглась...
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 22:33
Если хорош...то нужно брать.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 22:31
Если и правда за 2.5 готовы отпустить, то нужно брать, неплохой опорник.
STVA 1
STVA 1 ответ Carl Lewis (раскрыть)
вчера в 22:28
Цена 6 млн)))Контракт заканчивается 30 июня! Все правильно!
particular
particular
вчера в 22:28
Хорошее дешёвым не бывает... Возможно Бордо решил хоть что-то поиметь на сделке, чем упустить бесплатно...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Carl Lewis (раскрыть)
вчера в 22:25
У него контракт кончается. Летом уйдёт бесплатно
протон
протон
вчера в 22:24
Пожалуйста, возьмите его! Впервые после Понтуса у нас появится хороший профильный опорник
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 22:23
2,5 млн евро?
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