«Бордо» готов продать Отавио в ЦСКА за 2,5 млн евро

Состав ЦСКА может пополнить новый футболист.
«„Бордо“ настроен продать полузащитника Отавио, которым активно интересуется ЦСКА, этой зимой.
Французский клуб готов продать футболиста за 2,5 млн евро. За эту цену „Бордо“ отпустит опорника в ЦСКА. Клубы ведут переговоры», - утверждает источник.
Ранее сообщалось о другом игроке, который в ближайшее время перейдет в ЦСКА.
Дело в согласии самого игрока...в ближайшее время узнаем готов ли он к авантюрному путешествию в РПЛ....
Для ЦСКА наверное торг - формальность....ибо продали 3-х игроков за 42,5 млн евро...а купили одного...за 170 тысяч...
Дело в согласии самого игрока...в ближайшее время узнаем готов ли он к авантюрному путешествию в РПЛ....
Для ЦСКА наверное торг - формальность....ибо продали 3-х игроков за 42,5 млн евро...а купили одного...за 170 тысяч...
Правда у него с дриблингом все в порядке. Как говорится: техничный защитник - горе в команде
Правда у него с дриблингом все в порядке. Как говорится: техничный защитник - горе в команде