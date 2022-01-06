Маркиньос близок к продлению соглашения с ПСЖ

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вчера, 08:50

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос близок к заключению нового контракта с французским коллективом, сообщает журналист Николо Шира у себя в «твиттере».

Переговоры между сторонами находятся на финальной стадии. Новое соглашение 27-летнего бразильского игрока с «Пари Сен-Жермен» будет действовать до лета 2026 года.

В текущем сезоне Маркиньос принял участие в 14 матчах французской Лиги 1 и забил 3 мяча. В парижский клуб бразилец перешёл из итальянской «Ромы» в июле 2013 года за 31,4 млн евро.

Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего защитника в 75 млн евро.

Напомним, что парижане отказались продавать бразильца за крупную сумму.