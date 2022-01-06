Николич 8 января прилетит в Россию на переговоры с «Краснодаром».

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вчера, 21:26

Бывший главный тренер «Локомотива» в скором времени проведет переговоры с «Краснодаром».

«Сербский специалист прилетит в Россию в субботу, 8 января, а уже на следующий день, если стороны достигнут соглашения, поставит свою подпись под соглашением с „быками“», — утверждает источник.

Напомним, что 5 января «Краснодар» объявил об отставке Виктора Ганчаренко с поста главного тренера.

Ранее сообщалось, что краснодарскую команду отказался возглавить бывший наставник «РБ Лейпциг».