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Николич 8 января прилетит в Россию на переговоры с «Краснодаром»

вчера, 21:26

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич в скором времени проведет переговоры с «Краснодаром».

«Сербский специалист прилетит в Россию в субботу, 8 января, а уже на следующий день, если стороны достигнут соглашения, поставит свою подпись под соглашением с „быками“», — утверждает источник.

Напомним, что 5 января «Краснодар» объявил об отставке Виктора Ганчаренко с поста главного тренера.

Ранее сообщалось, что краснодарскую команду отказался возглавить бывший наставник «РБ Лейпциг».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:04
Вроде армянину Арутюняну он не понравился?
ATG
ATG
сегодня в 04:19
Из всех тех кого перебирали , я за Николина. Но хочется кого-то белённого в стиле Тедеско)) У Тедеско был авторитет перед глазами футболистов. Чего очень долго не хватает в Краснодаре. Нужно чтобы игроки ходили по струнке! А не как сейчас, эта расхлябанность на поле. Хочу бегаю, хочу не бегаю
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 02:23
Очень рад знакомству!!! Я Виктор. Давай на ТЫ! Спасибо и тебе!!! До встречи!
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:21
Очень рад был сегодня пообщаться с тобой, я думаю можно на ты . Меня Игорь зовут. Так , на всякий случай.
Спасибо за сегодняшний вечер 🌙. Спокойной ночи 🌙.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 02:16
И для меня, не имеет значения, какой веры человек. Все, мы- дети Господа, и под одним небом живём!!!
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:14, ред.
Ну а я вообще мусульманин , а по большому счёту человек мира 🌍 и сына крестил . Так что это совершенно не важно. Надо просто любить Жизнь.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 01:27, ред.
Спасибо!!! Но, дело в том, что, я уже отпраздновал, Католическое Рождество. И все-таки, благодарю!!!!!!!
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:26
Огромное спасибо дружище и с Рождеством !!!👍🙋‍♂️
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:59, ред.
Вашу Аланию, прекрасно помню в середине 90-х, под руководством В.Газзаева!!! Суперклуб, суперкоманда, чемпион страны, единственная команда, могущая, тогда, конкурировать с непобедимым в то время Спартаком!!! Удачи, вам, вашей Алании, и возвращения на позиции лидера!!!
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:55
Да конечно, без надежды никак нельзя.
Я вот за Аланию, надеюсь на следующий сезон попадём в РПЛ и тоже начнётся возрождение Алании . Уж очень хотелось бы попылить в РПЛ.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:52
Будем надеяться!!!
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:51
Всему своё время, не всё сразу. Они только начинают свой путь к евро. ☝👍✊🙋‍♂️
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:47
Ничего не имею против!!! Но, для меня, главный показатель- это прежде всего еврокубки!
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:46
Ну и сейчас вроде возрождается. Мне нравится, что ставку делают на дерзкую и качественную молодёжь. Я лично желаю только Удачи и добиться больших успехов.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:45
Патриотизма, и отношения к делу, раньше было больше!!! Отсюда, громкие победы и громкие имена!!!
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:42
Нет , просто он самый титулованый , ещё и бронзовый призёр Олимпийских игр. Играл за сборную.
Впрочем раньше было больше качественного красивого настоящего ФУТБОЛА ⚽️ ☝👍✊
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:39
Моё Динамо, осталось в 70-х.....
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:34
Да разве только Андреев блистал в Ростове? А Воробьев, Заваров, Гусев!!! А как играл И.Гамула (Царствие ему Небесное), вратарь Радаев!!!
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:30, ред.
СКА Ростов - Андреев лучший голеодор !!! 👍
И вашему Динамо, которому тоже очень симпатизирую , Удачи !!!
1bear
1bear
сегодня в 00:29
Николич точно поможет
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:23
СКА Ростов был хорош в советское время, когда побеждал в кубке страны и играл в КК с Айнтрахтом!!! Тереку- тоже симпатизирую!!! Удачи и вам, спасибо- за плодотворную беседу!!!
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:20
Мне как болельщику Алании, всегда нравились команды юга России с их стилем , который был всегда нацелен на атаку . СКА Ростов , Кубань , Терек , Динамо Ставрополь . Из-за этого я и переживаю за Краснодар, и тоже хочется видеть у Быков достойного тренера с поставленной игрой на победу. Спасибо вам за понимание и конечно Удачи. 👍🙋‍♂️
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:11
Возможно вы и правы. Возможно- это очередной вброс от Соккера с дальнейшем разоблачением. В любом случае, хотелось бы увидеть в Краснодаре достойного тренера, а не шабашника-временщика! Будьте здоровы!
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:04, ред.
Межсезонье не повод для серьёзных заголовков , и наших с вами к ним серьёзных отношений !!!)
112910415
112910415
сегодня в 00:02
Очень неожиданно
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:56
Кто мне сказал? Заглавие статьи сказало. А, то, что Николич не для Краснодара- известно всем. Он, даже не для Локомотива, что красноречиво и убедительно показал разгром от Динамо 1:5!!!
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:53, ред.
Доброго времени суток вам. А кто вам сказал что он летит именно к Галицкому на переговоры ??? Я вообще не думаю и не верю в этот вброс . Николич точно не для Краснодара. Я просто высказал своё субъективное мнение по этому поводу и только лишь.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:46
Я конечно прошу прощения, раньше мы не общались и думаю впредь общаться не будем. Не стал бы вас тревожить, но, по-моему, вы сами себе противоречите. Если, Николич летит на переговоры с Галицким, значит, уже есть договоренность, в противном случае, такие серьёзные люди, как вледелец Краснодара- не тратят время впустую. Конечно, Николич не для Краснодара в силу своей убогости и примитивизма. Однако, дыма без огня не бывает. Надеюсь, здравый смысл восторжествует и Галицкий Николича не подпишет.....
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:17
Пожалуй лучший вариант
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:05, ред.
Николич 8 января прилетит в Россию на переговоры с «Краснодаром».
Если это действительно имеет место быть и это относится к подписанию контракта с Краснодаром , то выскажу своё субъективное мнение по этому поводу.
Галицкий не станет мириться с тем что его команда будет играть по схеме Николича . А это значит что или контракт опять будет разорван до конца его соглашения или вообще не будет подписан. Николич со своей концепцией и философией на игру никак не вписывается в то что хочет видеть сам хозяин клуба Галицкий. Да и состав команды который сейчас находится в наличии у Краснодара, не способен играть по схеме Николича . А это значит, что нужно полностью перекраивать почти весь состав . И на это Галицкий точно не пойдёт. У Быков атакующего плана состав а Николич и его команда играет как говорится от печки , как это делал Локо . А по большому счету, просо этот вброс чья-то прихоть . Не думаю что Галицкий пойдёт на этот шаг и будет вообще разговаривать с Николичем . Думаю можно не относится к этому так серьёзно.
Как-то так, на моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
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