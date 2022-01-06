Николич 8 января прилетит в Россию на переговоры с «Краснодаром».

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич в скором времени проведет переговоры с «Краснодаром».
«Сербский специалист прилетит в Россию в субботу, 8 января, а уже на следующий день, если стороны достигнут соглашения, поставит свою подпись под соглашением с „быками“», — утверждает источник.
Напомним, что 5 января «Краснодар» объявил об отставке Виктора Ганчаренко с поста главного тренера.
Ранее сообщалось, что краснодарскую команду отказался возглавить бывший наставник «РБ Лейпциг».
Если это действительно имеет место быть и это относится к подписанию контракта с Краснодаром , то выскажу своё субъективное мнение по этому поводу.
Галицкий не станет мириться с тем что его команда будет играть по схеме Николича . А это значит что или контракт опять будет разорван до конца его соглашения или вообще не будет подписан. Николич со своей концепцией и философией на игру никак не вписывается в то что хочет видеть сам хозяин клуба Галицкий. Да и состав команды который сейчас находится в наличии у Краснодара, не способен играть по схеме Николича . А это значит, что нужно полностью перекраивать почти весь состав . И на это Галицкий точно не пойдёт. У Быков атакующего плана состав а Николич и его команда играет как говорится от печки , как это делал Локо . А по большому счету, просо этот вброс чья-то прихоть . Не думаю что Галицкий пойдёт на этот шаг и будет вообще разговаривать с Николичем . Думаю можно не относится к этому так серьёзно.
Как-то так, на моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
Если это действительно имеет место быть и это относится к подписанию контракта с Краснодаром , то выскажу своё субъективное мнение по этому поводу.
Галицкий не станет мириться с тем что его команда будет играть по схеме Николича . А это значит что или контракт опять будет разорван до конца его соглашения или вообще не будет подписан. Николич со своей концепцией и философией на игру никак не вписывается в то что хочет видеть сам хозяин клуба Галицкий. Да и состав команды который сейчас находится в наличии у Краснодара, не способен играть по схеме Николича . А это значит, что нужно полностью перекраивать почти весь состав . И на это Галицкий точно не пойдёт. У Быков атакующего плана состав а Николич и его команда играет как говорится от печки , как это делал Локо . А по большому счету, просо этот вброс чья-то прихоть . Не думаю что Галицкий пойдёт на этот шаг и будет вообще разговаривать с Николичем . Думаю можно не относится к этому так серьёзно.
Как-то так, на моё субъективное мнение. Всем Добра !!!