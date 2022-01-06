Фонсека и Ди Франческо в списке претендентов на пост тренера «Краснодара»

Помимо российских специалистов Алексея Стукалова и Евгения Калешина, а также серба Марко Николича, «Краснодар» рассматривает еще двух иностранных тренеров в качестве замены Виктору Ганчаренко на посту наставника команды.
Речь о португальце Паулу Фонсеке и итальянце Эусебио Ди Франческо.
Накануне краснодарская команда отправила в отставку белорусского тренера Виктора Ганчаренко и двух его помощников: Василия Березуцкого и Александра Ермаковича.
Под руководством Ганчаренко клуб занял 10-ю строчку в РПЛ сезона-2020/21. После 18 туров в текущего сезоне «Краснодар» находится на 5-й строчке, набрав 29 баллов.