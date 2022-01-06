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Фонсека и Ди Франческо в списке претендентов на пост тренера «Краснодара»

вчера, 15:36

Помимо российских специалистов Алексея Стукалова и Евгения Калешина, а также серба Марко Николича, «Краснодар» рассматривает еще двух иностранных тренеров в качестве замены Виктору Ганчаренко на посту наставника команды.

Речь о португальце Паулу Фонсеке и итальянце Эусебио Ди Франческо.

Накануне краснодарская команда отправила в отставку белорусского тренера Виктора Ганчаренко и двух его помощников: Василия Березуцкого и Александра Ермаковича.

Под руководством Ганчаренко клуб занял 10-ю строчку в РПЛ сезона-2020/21. После 18 туров в текущего сезоне «Краснодар» находится на 5-й строчке, набрав 29 баллов.

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Все комментарии
прохожий.
прохожий. ответ Накир (раскрыть)
вчера в 23:01
На финише будет Николич.
batog
batog
вчера в 19:02
Что то всё по три рубля!
beefs
beefs
вчера в 17:09
в любом случае хуже не будет...
Накир
Накир
вчера в 17:05
Посмотрим кто будет на финише...
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:53
Сейчас да, а в прошлогоднюю Николич зашёл бы, как родной.
Capral
Capral ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 16:51
Уфа, сейчас, играет в гораздо более интересный футбол, чем Локо!
Capral
Capral ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 16:39, ред.
Полностью согласен! Николич- само убожество, приземленный, примитивный тренер, без стиля и лица. Но если в Локо, его бездарный и бесцветный футбол еще как-то прокатывал, то в такой атакующей и играющей команде как Краснодар это просто инородное тело. Но и остальные претенденты тоже немногим лучше. Фонсеку помню еще по Шахтеру. Несмотря на его победы в ЧУ и КУ, он так и не смог поставить достойную игру в еврокубках, имея при этом, весьма солидных игроков..... Почему-то все забыли про Муслина, первого тренера Краснодара. А ведь именно он первым закладывал комбинационный, элегантный стиль Краснодара!!!
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:30
Буду трогать сколько хочу. Тренер без плана Б, не умеющий сделать атакующую команду из подходящего материала. Тренер для команд типа Уфы.
протон
протон ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 16:26
Когда про Николича Вы говорите, мимо не могу пройти.
протон
протон ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 16:25
Николича не трогайте, это тренер и очень хороший. Вы согласны с тем что в руководстве Локо бардак? Начните с руководства их стратегию. мы уже пол года наблюдаем цирк
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:25
    DEIVID_777
    DEIVID_777 ответ протон (раскрыть)
    вчера в 16:24
    Там пусто-пусто. Ноль фактов.
    протон
    протон ответ DEIVID_777 (раскрыть)
    вчера в 16:23
    Целая книга 2-х томик Война и мир. Вы не читали вот и все. Удачи
    DEIVID_777
    DEIVID_777 ответ протон (раскрыть)
    вчера в 16:18
    Хватит уже. Не было никаких фактов.
    протон
    протон ответ DEIVID_777 (раскрыть)
    вчера в 16:17
    А руководство в Локо проверено? Я вам приводил факты какой Николич. В Локо бардак.
    DEIVID_777
    DEIVID_777 ответ протон (раскрыть)
    вчера в 16:16
    Никакущий. Он ничего не сможет сделать стоящего из команды где хорошие атакующие игроки. Проверено ЛОКО.
    протон
    протон ответ DEIVID_777 (раскрыть)
    вчера в 16:13
    Не согласен с Вами что Николич "никакущий". Очень даже добротный тренер. Удачи
    протон
    протон
    вчера в 16:12
    Вот кстати Фонсека крайне интересный вариант для Краснодара.
    DEIVID_777
    DEIVID_777
    вчера в 16:10
    Вот это на правду походит, исходя из ожиданий Галицкого и приобретаемых футболистов в команду.
    А то всякую чушь пишут про никакущего Николича. Ну, его конечно уговорить проще будет.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 16:05
    Сколько их ещё будет?!)
    STVA 1
    STVA 1 ответ b62uef35sj8w (раскрыть)
    вчера в 15:59
    Про фонсеку уже вчера сказали здесь! Слишком много ему надо!
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 15:58
    Опять 41 от Источник: matchtv.ru
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 15:54
    Иностранцы не очень то котируются в России.
    drug01
    drug01
    вчера в 15:47
    Меняют шило на мыло
    b62uef35sj8w
    b62uef35sj8w
    вчера в 15:37
    Лучше Фонсеку брать
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