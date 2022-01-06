Фонсека и Ди Франческо в списке претендентов на пост тренера «Краснодара»

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вчера, 15:36

Помимо российских специалистов Алексея Стукалова и Евгения Калешина, а также серба Марко Николича, «Краснодар» рассматривает еще двух иностранных тренеров в качестве замены Виктору Ганчаренко на посту наставника команды.

Речь о португальце и итальянце .

Накануне краснодарская команда отправила в отставку белорусского тренера Виктора Ганчаренко и двух его помощников: Василия Березуцкого и Александра Ермаковича.