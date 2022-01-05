Агент Витории: «Руй сейчас не готов обсуждать предложения из России»

Мохаммед Афзал, агент бывшего главного тренера «Спартака» Руя Витории, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Краснодара».
Руй Витория сейчас не готов обсуждать предложения из России. Про интерес «Краснодара» к нему мы ничего не знаем.
Сегодня «Краснодар» объявил о расторжении контракта с главным тренером Виктором Ганчаренко.
Здесь не ценят хороших тренеров, а вместо этого плетут интриги и вставляют палки в колёса.
Здесь не ценят хороших тренеров, а вместо этого плетут интриги и вставляют палки в колёса.