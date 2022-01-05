Агент Витории: «Руй сейчас не готов обсуждать предложения из России»

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вчера, 19:21

Мохаммед Афзал, агент бывшего главного тренера «Спартака» Руя Витории, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Краснодара».

Руй Витория сейчас не готов обсуждать предложения из России. Про интерес «Краснодара» к нему мы ничего не знаем.

Сегодня «Краснодар» объявил о расторжении контракта с главным тренером Виктором Ганчаренко.