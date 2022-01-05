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Агент Витории: «Руй сейчас не готов обсуждать предложения из России»

вчера, 19:21

Мохаммед Афзал, агент бывшего главного тренера «Спартака» Руя Витории, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Краснодара».

Руй Витория сейчас не готов обсуждать предложения из России. Про интерес «Краснодара» к нему мы ничего не знаем.

Сегодня «Краснодар» объявил о расторжении контракта с главным тренером Виктором Ганчаренко.

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Все комментарии
mesjvx28ty3n
mesjvx28ty3n
сегодня в 03:19
Это его дело
k2arw9j47fsh
k2arw9j47fsh
сегодня в 03:17
Это вполне понятно
ABir
ABir
сегодня в 00:05
Верно : не надо спешить. Хороший тренер не засидится без команды
makkie
makkie
вчера в 23:39
Нечего Рую Витории в России делать!
Здесь не ценят хороших тренеров, а вместо этого плетут интриги и вставляют палки в колёса.
David Young
David Young ответ Михаил Платини (раскрыть)
вчера в 22:27
Хорошо видеть что Руй и его выдающиеся успехи не забыты.
Михаил Платини
Михаил Платини
вчера в 22:23
Руй!!! Руй!!! Руй!!! Я выбираю красивый адреналинный футбол!!!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:44
Витория грамотный тренер, но из-за таких как Зарема теперь мнение будет не очень хорошее.
протон
протон
вчера в 19:26
Вернется. если неустойка будет хорошая. и тренер не плохой . просто не в тот клуб попал с его рук...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:23
Сюда он уже вряд-ли вернётся
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:23
Обделался он по полной.
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