Стало известно, когда Ваноли прилетит в Москву

Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прилетит в Москву 10-11 января.
После прилёта итальянский специалист определит, кто из футболистов основной команды и «Спартака-2» отправится на зимний сбор.
Напомним, что «Спартак» будет проводить сборы в Дубае.
А говорил не обсуждаешь )))
А говорил не обсуждаешь )))
Верните Руя !
Верните Руя !
Веришь что существует "Схема Семака"...
Веришь что существует "Схема Семака"...
Пора уже писать про дату увольнения...а его ещё встречают..))
Да уж...не тот Федун уже.....не тот....за 3 недели не нашёл повода уволить парня...
Пора уже писать про дату увольнения...а его ещё встречают..))
Да уж...не тот Федун уже.....не тот....за 3 недели не нашёл повода уволить парня...
И как он будет определять - по фото, по размеру бутс или в соответствии с указаниями - по гороскопу...
И как он будет определять - по фото, по размеру бутс или в соответствии с указаниями - по гороскопу...