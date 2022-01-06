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Стало известно, когда Ваноли прилетит в Москву

вчера, 13:00

Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прилетит в Москву 10-11 января.

После прилёта итальянский специалист определит, кто из футболистов основной команды и «Спартака-2» отправится на зимний сбор.

Напомним, что «Спартак» будет проводить сборы в Дубае.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
вчера в 23:59
Разве я обсуждаю? Константирую факт. Да, следующий раз буду разрешения у тебя просить.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ Mоr (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:32
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 17:30
    А у нас Мележиков,поэтому не волнуйся за нас, с рождеством тебя
    sv_1969
    sv_1969 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 16:22
    По ходу бухом на пол ставки у КБ подрабатываете! Если знаете сколько раз он получал)))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Mоr (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 15:33
    После финала ЛЕ его позовут в МЮ
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Mоr (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 15:28
    я про ЛЕ, будем Хави наказывать
    Ironigor
    Ironigor ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
    вчера в 15:20
    Этим занимается Бабаев !
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 15:10
    За Березуцких по колдуй,небось они сегодня братья пошли колидовать
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 15:09
      Ruslan Volkov
      Ruslan Volkov ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
      вчера в 15:05
        Октябрь 1917
        Октябрь 1917
        вчера в 14:55
        Новости о временщике.
        makkie
        makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
        вчера в 14:33
        Две новости про Спартак и ты тут как тут.
        А говорил не обсуждаешь )))
        IKER-RAUL
        IKER-RAUL
        вчера в 14:31
        а когда досрочно обратно улетит еще не известно?)
        nikoladolgov
        nikoladolgov
        вчера в 14:17
        Он еще не приехал ?
        Верните Руя !
        Товарищ Маузер
        Товарищ Маузер ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        вчера в 13:46
        Ты же сам написал - "7мь как-то затолкали топ клубу". В следующем разберётесь? Как с Легией? )))
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        вчера в 13:32
        Помню...помню....7:1.....в 1/16 финала Кубка России сезона-2004/05 над омским «Иртышом»,
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ Товарищ Маузер (раскрыть)
        вчера в 13:32
        при чем тут ливер?) с ними мы разберемся в следующем году
        Товарищ Маузер
        Товарищ Маузер ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        вчера в 13:31
          25процентный клоун
          25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
          вчера в 13:27
          Ну была же, 7мь как-то затолкали топ клубу
          Jeck Denielse
          Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
          вчера в 13:25
          О ...да ты оптимист...
          Веришь что существует "Схема Семака"...
          25процентный клоун
          25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
          вчера в 13:24
          не то что Сергей Семак, который со 2го января на базе сидит и готовит схему против Бетиса, поедая салаты
          Ironigor
          Ironigor ответ particular (раскрыть)
          вчера в 13:20, ред.
          Карты Таро и Великая Зарема ,придут на помощь !!!)))
          ЦСКА ПЕРВЫЙ
          ЦСКА ПЕРВЫЙ
          вчера в 13:11
          Странно, что до сих пор его нет в Москве, а зарплату уже трижды получал исправно.
          25процентный клоун
          25процентный клоун
          вчера в 13:10
          Удачи дядьке, пусть готовит команду к барсе
          Jeck Denielse
          Jeck Denielse
          вчера в 13:09, ред.
          Уже месяц как главный тренер... и не был на работе ???
          Пора уже писать про дату увольнения...а его ещё встречают..))
          Да уж...не тот Федун уже.....не тот....за 3 недели не нашёл повода уволить парня...
          particular
          particular
          вчера в 13:08
          После прилёта надо бы стаканчик намахнуть, а не селекцией заниматься :))
          И как он будет определять - по фото, по размеру бутс или в соответствии с указаниями - по гороскопу...
          sv_1969
          sv_1969
          вчера в 13:01
          Еще один гастарбайтер для КБ
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