Стало известно, когда Ваноли прилетит в Москву

1641463218

вчера, 13:00

Новый главный тренер «Спартака» прилетит в Москву 10-11 января.

После прилёта итальянский специалист определит, кто из футболистов основной команды и «Спартака-2» отправится на зимний сбор.

Напомним, что «Спартак» будет проводить сборы в Дубае.