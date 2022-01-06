«Краснодар» предложил Джесси Маршу пост главного тренера

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вчера, 18:16

«Краснодар» продолжает работу над поиском нового главного тренера после увольнения Виктора Ганчаренко.

По информации источника, клуб провёл переговоры с .

«Руководство клуба переговорило с Маршем. Ответа тренер ещё не дал», — сообщает источник.

Последним местом работы 48-летнего Марша был «РБ Лейпциг», из которого он был уволен 5 декабря 2021 года.