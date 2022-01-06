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«Краснодар» предложил Джесси Маршу пост главного тренера

вчера, 18:16

«Краснодар» продолжает работу над поиском нового главного тренера после увольнения Виктора Ганчаренко.

По информации источника, клуб провёл переговоры с Джесси Маршем.

«Руководство клуба переговорило с Маршем. Ответа тренер ещё не дал», — сообщает источник.

Последним местом работы 48-летнего Марша был «РБ Лейпциг», из которого он был уволен 5 декабря 2021 года.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 00:03
Это на истерические метания похоже
KLINSI
KLINSI ответ andrefino13 (раскрыть)
вчера в 23:11
Заговор???
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:51, ред.
Ну он же меняет или якобы меняет Ганчаренко ! Я сравнивал его с Ганчаренко. А то что получилось в Лейпциге за короткий срок, ещё не о чём. Как и срок работы Руи Витория в Спартаке и т.д и т.п.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:46
Я не понял, а при чем здесь ВМГ. ? Марш сменил Нагельсмана в Лейпциге, после его ухода в Баварию. И опустил Лейпциг на 10 место в бундеслиге. А с учетом провала в ЕК он уволен, а точнее изгнан из Лейпцига с недвусмысленной формулировкой. О чем речь.? Это конечно не топ тренер далеко и возможно не намного выше Ганчара с учетом того состава, который есть у Лейпцига.
particular
particular
вчера в 21:35
Зимние поиски тренера редко дают повод для весеннего успеха...
Ironigor
Ironigor ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 21:14
А чем он плох , с Ганчаренко вообще и сравнивать нечего.
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:11, ред.
Формулиромка от клуба, ни есть истина, да и не успел он ничего за этот короткий срок что-то изменить в клубе!
Он в системе Ред Булла с 2015 года, а там таких как Ганчаренко и близко не держат.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 21:02
Он сильно болен...
При этом реорганизует управление клубом....
sir_Alex
sir_Alex ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:21
И что в этом нормального? Или после Ганчаренки любой вариант "нормален"?
Gahi
Gahi
вчера в 19:57, ред.
"Руководство клуба переговорило с Маршем. Ответа тренер ещё не дал". Раз в руководстве клуба "Краснодара" так решили, то нужно дать приказ - Шагом Марш Джесси Марш в наш клуб "Краснодар"!!!
vitechechek
vitechechek ответ Hypnoz (раскрыть)
вчера в 19:43
Только божовича еще не хватало
Ayawrik
Ayawrik ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 19:40
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 19:32
    Объясните кто нить Галицкому что он интересный РБ до цугундера довёл)))
    makkie
    makkie
    вчера в 19:30
    Только американцев в РПЛ не хватало ))

    Хотя Марш интересный тренер. Вот только уровень Бундеслиги не потянул.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 19:29
    Надо торопиться, скоро сборы надо будет начинать.
    mОr158
    mОr158
    вчера в 19:26
      andrefino13
      andrefino13
      вчера в 19:22
      Кто-то разваливает фк Краснодар, до этого "убили" ЦСКА, со Спартаком проще, он сам себя потешит, не то, что разваливает, Локомотив по непонятным причинам самоустраняется....Осталось Динамо Москва, Сочи кстати тот же хозяин... Зенит, Динамо Москва, Сочи - итоговая таблица на 31.05.2022.
      lotsman
      lotsman
      вчера в 19:21
      Клуб провёл переговоры, это ещё ничего не значит. Надо чтобы прошёл кастинг у Галицкого.))
      nikoladolgov
      nikoladolgov ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
      вчера в 19:04
      У пиндосов нет футбола, нет тренеров , один отстой !
      drug01
      drug01
      вчера в 18:55
      Будет ли толк???
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ nikoladolgov (раскрыть)
      вчера в 18:54
      Что он тебе лично плохого сделал.
      Василий 50
      Василий 50
      вчера в 18:53
      Иностранцы в России?
      pr95b8ndf8md
      pr95b8ndf8md
      вчера в 18:48
      У Краснодара нет четкой стратегии
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
      вчера в 18:48
      Особенно с учетом формулировки, с которой он был уволен из Лейпцига всего месяц назад. Самое то!
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 18:42
      Из Америки выписывать тренера...по соккеру...???
      С Сатурна или Венеры бы ещё пригласили...
      Брулин
      Брулин
      вчера в 18:35
      Марш ставит практически такой же футбол, как и Гончаренко. если проблема была в стиле игры команды, то вообще не понимаю логику заинтересованности в нем. если это правда, конечно
      Hypnoz
      Hypnoz
      вчера в 18:33
      Юргена Клинсмана надо !
      Или Божовича...
      Оба иностранцы !
      stanichnik
      stanichnik
      вчера в 18:29
      Думаю до конца недели ещё всплывёт пару известных громких фамилий, а в итоге на зимние сборы команду из Краснодара повезёт кто-нибудь из наших или давно напрашивающийся к нам Петержела..
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 18:27
      Очень даже нормально для Краснодара.
      DEIVID_777
      DEIVID_777
      вчера в 18:25
      Ну, может в нашем слабом чемпионате он себя проявит. Но БЛ ему не далась, от слова совсем.
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