«Краснодар» предложил Джесси Маршу пост главного тренера

«Краснодар» продолжает работу над поиском нового главного тренера после увольнения Виктора Ганчаренко.
По информации источника, клуб провёл переговоры с Джесси Маршем.
«Руководство клуба переговорило с Маршем. Ответа тренер ещё не дал», — сообщает источник.
Последним местом работы 48-летнего Марша был «РБ Лейпциг», из которого он был уволен 5 декабря 2021 года.
Он в системе Ред Булла с 2015 года, а там таких как Ганчаренко и близко не держат.
Он в системе Ред Булла с 2015 года, а там таких как Ганчаренко и близко не держат.
При этом реорганизует управление клубом....
При этом реорганизует управление клубом....
Хотя Марш интересный тренер. Вот только уровень Бундеслиги не потянул.
Хотя Марш интересный тренер. Вот только уровень Бундеслиги не потянул.
С Сатурна или Венеры бы ещё пригласили...
С Сатурна или Венеры бы ещё пригласили...
Или Божовича...
Оба иностранцы !
Или Божовича...
Оба иностранцы !