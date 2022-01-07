ГлавнаяНовостиМежсезонье и сборыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Зенит» назвал соперников на зимних сборах

вчера, 13:15

В феврале «Зенит» примет участие в товарищеском турнире, который пройдет в Португалии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Планируется, что помимо «Зенита» в Atlantic Cup сыграют команды из пяти стран — датские «Брондбю» и «Мидтьюлланд», шведские АИК и «Хальмстад», норвежская «Волеренга», исландский «Брейдаблик» и английский «Брентфорд».

На групповом этапе «сине-бело-голубые» проведут два матча. Победители каждой из групп встретятся между собой в финальной встрече, вторые команды разыграют бронзовые медали, третьи — пятое и шестое места, четвертые — седьмое и восьмое.

Расписание группового этапа:

3 февраля, 18:00 (здесь и далее указано петербургское время)

«Зенит» — «Мидтьюлланд»

7 февраля, 18:00
«Зенит» — АИК

Финальные игры турнира пройдут 11 февраля. Информация о трансляциях матчей будет опубликована дополнительно.

Ранее «Зенит» уже участвовал в Atlantic Cup — в феврале 2016 года «сине-бело-голубые» стали победителями турнира, обыграв в финале шведский «Эребру» в серии пенальти.

Все новости
Слухи«Химки» просмотрят нигерийского хавбека «Долгопрудного» Анвана
Сегодня, 10:39 Комментарии6
Слухи«Нижний Новгород» возьмёт на первый сбор голкипера «Зенита»
06 января Комментарии3
Магкеев отправится на сборы с «Локомотивом»
25 декабря 2021 Комментарии9
Официально«Динамо» проведёт девять контрольных матчей во время зимних сборов
23 декабря 2021 Комментарии4
Официально«Крылья Советов» определились с соперниками на первом зимнем сборе
22 декабря 2021 Комментарии5
«Спартак» проведёт зимние сборы в Дубае
22 декабря 2021 Комментарии6
Сортировать
Все комментарии
CarcassBT
CarcassBT
вчера в 18:00
Ничего не понял🤔
В группе по четыре команды, почему тогда два всего матча, а не три🤔
Любoмир
Любoмир
вчера в 17:38
Можно потренироваться....
Doping87
Doping87
вчера в 15:43
Отличные спарринг партнёры перед плейофф ЛЕ..
протон
протон
вчера в 14:35
Хороший турнир для того чтоб набрать ход для ЛЕ, хоть не товарняки матч премьера)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:17
Не гранды конечно, но хотя бы названия этих команд знакомы искушенному болельщику. Да и "Брондбю" и «Мидтьюлланд», а тем более "Брентфорд" способны дать питерцам бой.
1 984
1 984
вчера в 14:12
Важно хорошо подготовиться к Бетису.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:02, ред.
Чувствую потреплю питерцев эти гранды
lotsman
lotsman
вчера в 14:01
Вот это интересные сборы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:53, ред.
Не чета Спартаковскому кубку для соли...
beefs
beefs
вчера в 13:51
турнир всегда интереснее, правда соперники уровнем ниже...
Cat01
Cat01
вчера в 13:41
Главное подготовка к сезону
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:37
Турниры в предсезонке-опасная вещь,лучше их,подобно прошлогоднему "Спартаку" не выигрывать вчистую,с впечатляющей разницей забитых и пропущенных мячей.
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:34
Соперники нормальные для товарняка.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:31
А Мальмё нет?
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:30
Очень хороший выбор команд в турнире.
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:26
Хороший спаринги. Нашим клубам пока в этом турнире везёт. Несколько лет назад главный приз Atlantic Cup завоёвывали динамовцы Москвы.
ДСА
ДСА
вчера в 13:16
Всех должны обыгрывать.
shlomo
shlomo
вчера в 13:15
Пожелаю Зениту удачи!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100