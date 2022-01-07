«Зенит» назвал соперников на зимних сборах

В феврале «Зенит» примет участие в товарищеском турнире, который пройдет в Португалии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Планируется, что помимо «Зенита» в Atlantic Cup сыграют команды из пяти стран — датские «Брондбю» и «Мидтьюлланд», шведские АИК и «Хальмстад», норвежская «Волеренга», исландский «Брейдаблик» и английский «Брентфорд».
На групповом этапе «сине-бело-голубые» проведут два матча. Победители каждой из групп встретятся между собой в финальной встрече, вторые команды разыграют бронзовые медали, третьи — пятое и шестое места, четвертые — седьмое и восьмое.
Расписание группового этапа:
3 февраля, 18:00 (здесь и далее указано петербургское время)
«Зенит» — «Мидтьюлланд»
7 февраля, 18:00
«Зенит» — АИК
Финальные игры турнира пройдут 11 февраля. Информация о трансляциях матчей будет опубликована дополнительно.
Ранее «Зенит» уже участвовал в Atlantic Cup — в феврале 2016 года «сине-бело-голубые» стали победителями турнира, обыграв в финале шведский «Эребру» в серии пенальти.
В группе по четыре команды, почему тогда два всего матча, а не три🤔
В группе по четыре команды, почему тогда два всего матча, а не три🤔