«Зенит» назвал соперников на зимних сборах

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вчера, 13:15

В феврале «Зенит» примет участие в товарищеском турнире, который пройдет в Португалии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Планируется, что помимо «Зенита» в Atlantic Cup сыграют команды из пяти стран — датские «Брондбю» и «Мидтьюлланд», шведские АИК и «Хальмстад», норвежская «Волеренга», исландский «Брейдаблик» и английский «Брентфорд». На групповом этапе «сине-бело-голубые» проведут два матча. Победители каждой из групп встретятся между собой в финальной встрече, вторые команды разыграют бронзовые медали, третьи — пятое и шестое места, четвертые — седьмое и восьмое.

Расписание группового этапа:

3 февраля, 18:00 (здесь и далее указано петербургское время)

«Зенит» — «Мидтьюлланд»

7 февраля, 18:00

«Зенит» — АИК

Финальные игры турнира пройдут 11 февраля. Информация о трансляциях матчей будет опубликована дополнительно.



Ранее «Зенит» уже участвовал в Atlantic Cup — в феврале 2016 года «сине-бело-голубые» стали победителями турнира, обыграв в финале шведский «Эребру» в серии пенальти.